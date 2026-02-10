トップ10社で約95%を占める高周波フィルタ市場：村田製作所・TDKらが牽引するグローバル供給網
高周波フィルタ、特にSAWフィルタとBAWフィルタは、現代の無線通信に不可欠な基盤部品である。この分野では、リストに挙げられた村田製作所やTDK、太陽誘電といった日本企業が、グローバルサプライチェーンにおいて圧倒的な存在感を示している。2020年時点で約46億米ドルであった世界市場は、2025年には約71億米ドルへと拡大する見込みであり、この成長を支える中心的な役割を日本メーカーが担っている。日本メーカーは、材料技術からプロセス技術に至るまで、長年にわたる独自の研究開発により、高い性能と信頼性を兼ね備えた製品群を構築してきた。この技術的優位性は、5G通信やモノのインターネットの進展に伴い、その重要性をさらに高めている。日本のものづくりが培ってきた高品質・高精度の技術基盤は、世界的な通信インフラの要となるコンポーネント供給において、他国からの追随を許さない強固な産業的価値を生み出している。
5GとBeyondへの展開が拓く持続的成長
高周波フィルタ市場の成長可能性は、通信技術の進化と密接に連動している。LP Information調査チームの最新レポートである「世界高周波フィルタ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581001/filter）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバルフィルター市場規模は171.61億米ドルに達すると予測されている。ミリ波帯の利用や周波数帯の多様化は、より高度なフィルタリング技術への要求を加速し、技術的に優位なポジションを占める企業にとって大きなビジネスチャンスとなる。成長の源泉はスマートフォンなどの既存市場に留まらない。自動車のC-V2X通信、産業用IoTデバイス、さらには次世代通信規格である6Gを見据えた研究開発へと、その応用分野は着実に広がり続けており、市場規模の拡大を下支えする。
図. 高周波フィルタ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341398/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341398/images/bodyimage2】
図. 世界の高周波フィルタ市場におけるトップ27企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、フィルターの世界的な主要製造業者には、博通、村田制作所、TDK、太阳??、Qorvo、思佳?、高通、威盛、好达?子、紱清???子などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約95.0%の市場シェアを持っていた。
サプライチェーン強靭化における戦術的価値
約71億米ドル（2025年予測）からさらに拡大する市場において、高周波フィルタの導入意義は、単なる部品調達の域を超え、国家レベルや企業レベルにおけるサプライチェーンの強靭化や競争力確保という戦略的視点から評価する必要がある。特に、地政学的リスクが高まる中、通信機器や重要インフラに不可欠なこの部品の安定供給は、経済安全保障上の重要な課題となっている。日本企業が優位性を発揮し、近い将来100億米ドル規模に迫るこの市場において、国内に堅牢なサプライチェーンを構築・維持する上で極めて重要である。また、エンド製品メーカーにとっては、性能、コスト、供給安定性のバランスに優れた調達先を確保することが、製品競争力の維持・強化に直結する。したがって、高周波フィルタの導入判断は、短期的なコスト比較のみならず、中長期的な技術ロードマップや調達リスクも総合的に勘案した戦術的な意思決定が要求される。
