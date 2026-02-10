ゲーム製作とAIのものづくりのヒント “AIのソムリエ”が語る、遊びのつくり方 -- 株式会社モリカトロン代表取締役・森川幸人氏 インタビュー
2026年2月10日
株式会社ギグビーイング（本社：東京都渋谷区）とCenturyUU株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年2月9日、TikTok上で新メディア「ゲームビーイング」にて、
AIでのゲーム開発のヒントとなるインタビュー動画を配信開始しました！
前編TikTokURL
https://www.tiktok.com/@game_being/video/7604366488606149906
後編TikTokURL
https://www.tiktok.com/@game_being/video/7604367906004159752
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341216/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341216/images/bodyimage2】
◆今回のインタビュー動画について
「AIって、結局なにができるの？」
「ゲームづくりにAIを使うと、何が面白くなるの？」
そんな素朴な疑問に、1990年代から“AIで遊ぶゲーム”を作り続けてきた人物が答えます。
今回GameBeingでは、
株式会社モリカトロン 代表取締役・森川幸人氏をゲストに迎え、
“AIのソムリエ”として数々のユニークな開発を手がけてきた森川氏にインタビューを実施。
1997年発売のPlayStation用ソフト
『がんばれ森川君2号』をはじめ、
「AIに考えさせる」「AIを育てる」「AIと一緒に遊ぶ」
--そんな発想を、生成AIという言葉が生まれる前から実践してきた第一人者です。
本インタビューでは、
生成AIが登場する前と、今とで“本当に変わったこと”
ゲーム開発にAIを使うとき、気をつけるべきポイント
AIはゲーム以外で、どんな“ものづくり”に使えるのか
といったテーマを、
難しい専門用語ではなく、たとえ話とユーモアたっぷりで語っていただきました。
これからゲームを作ってみたい中高生、
AIをどう活用すべきか悩んでいるゲーム開発者、
そして「AI時代のものづくり」に興味があるすべての人へ。
“AIは、使い方次第で最高に面白くなる”
そのヒントが詰まった、前編・後編インタビューです。
ゲスト：
森川幸人 もりかわ ゆきひと
ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。
モリカトロン株式会社代表取締役社長。
筑波大学非常勤講師。
主な仕事は、ゲームAIの研究開発、CG制作、ゲームソフト、スマホアプリ開発。
【経歴】
1982年 筑波大学芸術専門学群 卒業
1995年 株式会社ムームー設立。同社代表取締役社長
2017年 モリカトロン株式会社設立。同社代表取締役
【主な受賞歴】
2004年「くまうた」で文化庁メディア芸術祭 審査員推薦賞受賞。
2011年「ヌカカの結婚」で第一回ダ・ヴィンチ電子書籍大賞大賞受賞。
【著書】
「マッチ箱の脳」「テロメアの帽子」「ヌカカの結婚」「イオの黒い玉」「絵でわかる人工知能」（共著）「イラストで読むAI入門」「僕らのAI論」「絵でわかる10才からのAI入門 」他
【主な講演、出演】
CEDEC2002「モンスターは遺伝的進化をとげられるか？」
CEDEC2008「ゲームとAIはホントに相性がいいのか？」
AIFM2018「ゲームAIから考える人工知能」
CEDEC2018「ゲームAI技術20年の進化とこれから」
CEDEC2019「ゲームAI技術20年の進化とこれから」
BitSummit2020「AIは貧者のツール」
2009年 NHK「ワンダーｘワンダー ホッケ柱」
2016年 NHK Eテレ「世界を変える魔法！ アルゴリズミ子 研究所」
他多数
株式会社ギグビーイング（本社：東京都渋谷区）とCenturyUU株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年2月9日、TikTok上で新メディア「ゲームビーイング」にて、
AIでのゲーム開発のヒントとなるインタビュー動画を配信開始しました！
前編TikTokURL
https://www.tiktok.com/@game_being/video/7604366488606149906
後編TikTokURL
https://www.tiktok.com/@game_being/video/7604367906004159752
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341216/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341216/images/bodyimage2】
◆今回のインタビュー動画について
「AIって、結局なにができるの？」
「ゲームづくりにAIを使うと、何が面白くなるの？」
そんな素朴な疑問に、1990年代から“AIで遊ぶゲーム”を作り続けてきた人物が答えます。
今回GameBeingでは、
株式会社モリカトロン 代表取締役・森川幸人氏をゲストに迎え、
“AIのソムリエ”として数々のユニークな開発を手がけてきた森川氏にインタビューを実施。
1997年発売のPlayStation用ソフト
『がんばれ森川君2号』をはじめ、
「AIに考えさせる」「AIを育てる」「AIと一緒に遊ぶ」
--そんな発想を、生成AIという言葉が生まれる前から実践してきた第一人者です。
本インタビューでは、
生成AIが登場する前と、今とで“本当に変わったこと”
ゲーム開発にAIを使うとき、気をつけるべきポイント
AIはゲーム以外で、どんな“ものづくり”に使えるのか
といったテーマを、
難しい専門用語ではなく、たとえ話とユーモアたっぷりで語っていただきました。
これからゲームを作ってみたい中高生、
AIをどう活用すべきか悩んでいるゲーム開発者、
そして「AI時代のものづくり」に興味があるすべての人へ。
“AIは、使い方次第で最高に面白くなる”
そのヒントが詰まった、前編・後編インタビューです。
ゲスト：
森川幸人 もりかわ ゆきひと
ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。
モリカトロン株式会社代表取締役社長。
筑波大学非常勤講師。
主な仕事は、ゲームAIの研究開発、CG制作、ゲームソフト、スマホアプリ開発。
【経歴】
1982年 筑波大学芸術専門学群 卒業
1995年 株式会社ムームー設立。同社代表取締役社長
2017年 モリカトロン株式会社設立。同社代表取締役
【主な受賞歴】
2004年「くまうた」で文化庁メディア芸術祭 審査員推薦賞受賞。
2011年「ヌカカの結婚」で第一回ダ・ヴィンチ電子書籍大賞大賞受賞。
【著書】
「マッチ箱の脳」「テロメアの帽子」「ヌカカの結婚」「イオの黒い玉」「絵でわかる人工知能」（共著）「イラストで読むAI入門」「僕らのAI論」「絵でわかる10才からのAI入門 」他
【主な講演、出演】
CEDEC2002「モンスターは遺伝的進化をとげられるか？」
CEDEC2008「ゲームとAIはホントに相性がいいのか？」
AIFM2018「ゲームAIから考える人工知能」
CEDEC2018「ゲームAI技術20年の進化とこれから」
CEDEC2019「ゲームAI技術20年の進化とこれから」
BitSummit2020「AIは貧者のツール」
2009年 NHK「ワンダーｘワンダー ホッケ柱」
2016年 NHK Eテレ「世界を変える魔法！ アルゴリズミ子 研究所」
他多数