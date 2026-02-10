EC在庫マーケティングツール「StockVision」、MakeShopアプリストアで提供開始 ― 在庫データ×販促自動化でネットショップの売上アップと作業削減を同時に実現
ECサイトの売上向上と業務効率化を支援するパークフィールド株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：林 將彦）は、2026年2月10日、在庫マーケティングツール「StockVision（ストックビジョン）」を、国内最大級のECプラットフォーム「MakeShop byGMO」のアプリストア「makeshop apps」にて提供開始いたしました。
MakeShopを利用するEC事業者は、アプリストアからワンクリックでインストールするだけで、在庫・受注データに基づく納期表示、タイムセール、人気ランキング、商品検索の自動運用を月額10,000円（税別）から利用できます。
▼ makeshop apps アプリページ
https://apps.makeshop.jp/view/item/000000000187
▼ StockVision 公式サイト
https://lp.parkfield.jp/stock-vision
■ 開発背景：EC事業者の7割が抱える「在庫と販促の分断」問題
多くのEC事業者は、在庫管理と販促施策をそれぞれ別のツールや手作業で運用しています。「人気商品なのに在庫切れで販売機会を逃す」「売れ残り在庫に気づかず資金が滞留する」「商品ランキングやセール設定を手動で行い、膨大な時間がかかる」といった課題は、とりわけ商品点数の多いショップほど深刻です。
こうした課題に対し、StockVisionは在庫データと受注データをリアルタイムに分析し、分析結果に基づく販促施策を自動実行する「在庫マーケティング」という新しいアプローチを提案します。従来のように「分析は分析ツール、施策実行は手動」という分断を解消し、データ分析から販促実行までをワンストップで自動化することで、EC事業者の売上向上と業務効率化を同時に実現します。
■ StockVisionの主な機能
1. 商品別CVR分析
商品ごとの表示回数・注文数・CVR（成約率）・収益・在庫数を一画面で可視化。「収益順」「注文数順」「CVR順」で並び替えでき、今すぐ対応すべき商品がひと目でわかります。
2. 納期・割引 自動表示
在庫状況に連動して、カートボタン付近に正確な納期情報や割引情報を自動表示。お届け日程や割引率を明示することで、顧客の購入不安を解消し、カート離脱率の改善に貢献します。
3. タイムセール自動化
管理画面で開始・終了時間、対象商品、割引内容を事前設定するだけで、割引設定を自動処理。ポイントアップや送料無料キャンペーンの予約実行にも対応しています。
4. ランキング自動更新
売上・注文数に基づいたランキングをリアルタイムに自動生成・更新。売れ筋商品を効率よく訴求し、訪問者の回遊率向上と販売機会の最大化を支援します。
5. 売れ筋検索
「人気順」「売れ筋順」「注文数順」「収益順」で並び替えられる検索機能を提供。顧客がお求めの商品にスムーズにたどり着ける環境を実現し、問い合わせ対応の工数削減にもつながります。
6. バナー予約配信
タイムセールやキャンペーンに連動したバナーを、指定日時に自動で表示・非表示。手動でのバナー差し替え作業をゼロにし、販促オペレーションを大幅に効率化します。
■ 料金プラン
MakeShopアプリストアからインストールする場合の料金は以下のとおりです。
- 初期費用：無料
- 月額費用：基本プラン 10,000円（税別）～
- 契約期間：月次契約（いつでも解約可能）
■ デジタル化・AI導入補助金2026 認定ITツール
■ デジタル化・AI導入補助金2026 認定ITツール