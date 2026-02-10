自動液体包装機の世界市場2026年、グローバル市場規模（常圧式、真空式）・分析レポートを発表
2026年2月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動液体包装機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動液体包装機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における自動液体包装機市場の現状と将来展望について、定量および定性の両面から詳細に分析した内容です。自動液体包装機とは、自動制御技術と液体充填および包装工程を統合した機械設備です。
精密な制御システムにより液体の定量充填と自動包装を実現し、食品、飲料、化学分野など幅広い産業で利用されています。充填、密封、表示工程を効率的かつ正確に行うことで、生産性向上と人件費削減を実現し、製品の衛生性と品質確保に大きく貢献する、現代産業に不可欠な設備です。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の自動液体包装機市場規模は、2024年時点で約10億9800万米ドルと評価されています。今後も需要拡大が続き、2031年には約15億3100万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.9パーセントとされており、食品や医薬品分野での自動化需要の高まり、衛生基準の厳格化、製造効率向上への投資拡大が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や政策動向が、地域別競争環境や供給網の安定性に影響を与えています。
________________________________________
市場環境と需要動向
自動液体包装機市場は、労働力不足への対応や品質の均一化を目的とした自動化ニーズの高まりを背景に拡大しています。特に食品および飲料分野では、安全性と大量生産への対応が求められ、設備更新需要が継続しています。
医薬品分野では、厳格な品質管理と高精度充填が求められることから、高機能機種への需要が増加しています。一方で、設備導入コストや保守費用が一部市場での制約要因となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、ViscoTec、ZONESUN、Coretamp Packaging Machine、Ipharmachine、Rhino-Pak、IAPACK、Accutek Packaging Equipment、SHULI、XUNJIE、Foshan Jinghai Intelligent Machinery Equipment Co., Ltd. などの企業が参入しています。
各社は製品性能、充填精度、操作性、アフターサービスを競争軸として市場シェア拡大を図っています。本レポートでは、これら企業の販売数量、売上高、価格帯、利益率、製品構成、展開地域、最近の事業動向が整理され、2025年時点の市場占有状況も示されています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、常圧式と真空式に分類されます。常圧式は構造が比較的簡易で汎用性が高く、幅広い液体製品に対応しています。一方、真空式は充填精度が高く、医薬品や高付加価値製品向けに採用されています。
用途別では、医薬品産業、食品および飲料産業、日用品化学産業、その他に分類されており、それぞれの分野で異なる成長特性が示されています。これにより、特定用途に特化した市場機会の把握が可能となっています。
________________________________________
地域別市場動向と将来展望
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。アジア太平洋地域では、製造業の拡大と自動化投資の増加により高い成長が期待されています。
