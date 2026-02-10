TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 アンチエイジング化粧品の市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 アンチエイジング化粧品の市場分析調査』について、弊社リサーチャーの富崎敦子、成海凜乙のインタビュー記事を2026年2月5日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341124/images/bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆なぜ今回アンチエイジング化粧品に関する調査を行ったのですか？
成海：近年、アンチエイジング化粧品市場はこれまでにないスピードで変化しています。AIや量子コンピューターを活用した処方開発により、商品開発の高度化が進んでいるほか、韓国コスメ人気の高まりによってトレンドサイクルも短期化し・・・
◆なるほど、そのような背景があったのですね。確かに韓国コスメ人気やAIなどの動きは近年特に注目されているところですよね。実際に調査を行って、どのような発見がありましたか？
富崎：調査を通じて明らかになったのは、現代のアンチエイジング化粧品市場では、単に高機能を打ち出すだけではなく、各ブランドは、機能面と感性面の両方を意識した戦略を強めているということです。まず機能面では・・・
◆各社が機能面・感性面の両面においてそれぞれ異なるアプローチで差別化を進めている点が印象的ですね。そうした中で、実際の商品づくりの面ではどのような動きがみられるのか気になります。近年の新商品の動向についてポイントはありますか？
成海：新商品の動向としては、(1)効果のマルチタスク化、(2)浸透・安定化技術の強化、(3)科学的エビデンスを重視した処方の深化の3点が挙げられます。1つ簡単にご紹介いたしますと、(2)浸透・安定化技術の強化については、・・・
◆なるほど。成分そのものだけでなく、その成分を”どう届けるか”まで含めて商品価値を高めようとする動きが強まっているのですね。そうなると機能面での差別化もさらに進みそうですね。では、こうした市場や商品動向をまとめた今回の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
富崎：今回の調査について、特に評価をいただいたのは、成分別の販売高です。どの成分が市場で注目されているのか、どの層で使用されているのかが一目で分かることで、商品の開発方針を検討する際の判断材料になるとのお声をいただいています。このほかにも・・・
◆最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
成海：本レポートは、弊社の化粧品レポートの中でも特にご活用いただく機会が多い人気テーマのひとつとなっており、アンチエイジング化粧品市場にご興味、ご関心のある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。アンチエイジング化粧品市場の全体像を把握し、事業戦略や・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6735/
2025年 ストレスケア食品（機能性表示食品）の摂取実態とニーズ（第２弾）
ーなぜストレスケア食品を摂るのか？摂取・継続のトリガーをクラスター別に分析ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250667
発刊日：2025年12月16日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341124/images/bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆なぜ今回アンチエイジング化粧品に関する調査を行ったのですか？
成海：近年、アンチエイジング化粧品市場はこれまでにないスピードで変化しています。AIや量子コンピューターを活用した処方開発により、商品開発の高度化が進んでいるほか、韓国コスメ人気の高まりによってトレンドサイクルも短期化し・・・
◆なるほど、そのような背景があったのですね。確かに韓国コスメ人気やAIなどの動きは近年特に注目されているところですよね。実際に調査を行って、どのような発見がありましたか？
富崎：調査を通じて明らかになったのは、現代のアンチエイジング化粧品市場では、単に高機能を打ち出すだけではなく、各ブランドは、機能面と感性面の両方を意識した戦略を強めているということです。まず機能面では・・・
◆各社が機能面・感性面の両面においてそれぞれ異なるアプローチで差別化を進めている点が印象的ですね。そうした中で、実際の商品づくりの面ではどのような動きがみられるのか気になります。近年の新商品の動向についてポイントはありますか？
成海：新商品の動向としては、(1)効果のマルチタスク化、(2)浸透・安定化技術の強化、(3)科学的エビデンスを重視した処方の深化の3点が挙げられます。1つ簡単にご紹介いたしますと、(2)浸透・安定化技術の強化については、・・・
◆なるほど。成分そのものだけでなく、その成分を”どう届けるか”まで含めて商品価値を高めようとする動きが強まっているのですね。そうなると機能面での差別化もさらに進みそうですね。では、こうした市場や商品動向をまとめた今回の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
富崎：今回の調査について、特に評価をいただいたのは、成分別の販売高です。どの成分が市場で注目されているのか、どの層で使用されているのかが一目で分かることで、商品の開発方針を検討する際の判断材料になるとのお声をいただいています。このほかにも・・・
◆最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
成海：本レポートは、弊社の化粧品レポートの中でも特にご活用いただく機会が多い人気テーマのひとつとなっており、アンチエイジング化粧品市場にご興味、ご関心のある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。アンチエイジング化粧品市場の全体像を把握し、事業戦略や・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6735/
2025年 ストレスケア食品（機能性表示食品）の摂取実態とニーズ（第２弾）
ーなぜストレスケア食品を摂るのか？摂取・継続のトリガーをクラスター別に分析ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250667
発刊日：2025年12月16日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ