近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区、取締役社長：倉橋孝壽）は、このたび、近鉄奈良線「河内花園」駅から徒歩2分（駐車場完備）の利便性の高い場所にてインドアゴルフ施設（以下、「本施設」という。）の1号店「GOLF.K 河内花園店」を、2026年5月1日（金）にオープンすることとなりましたので、お知らせします。





当社では、これまで近鉄沿線にお住まいの皆さまに豊かな「ライフスタイル」を提案するとともに、お客様のウェルビーイングに貢献しうる事業を展開してまいりました。このたび、天候に左右されることなく、仕事帰り・買い物の合間にも気軽にゴルフをお楽しみいただける場としてインドアゴルフ施設を開業します。今後も、地域の皆さまの健康増進に寄与するため、近鉄沿線で本施設を順次展開していきたいと考えております。

※2026年3月上旬頃から会員募集を開始します。詳細につきましてはホームページ等でお知らせします。

インドアゴルフ施設「GOLF.K 河内花園店」の主な特徴

・高精度ゴルフシミュレーション機器「Trackman iO」の導入

・大迫力210インチ以上の大画面、36平方メートル以上のゆったりとした個室（冷暖房完備）

・完全予約制による無人営業

・1枠75分、会員1名様につき3名様まで同伴可能

・提携コーチによるレッスン（有料）

・月額会費はライトプラン13,200円（税込）、月4枠（1日1枠）から利用可能

【GOLF.K 河内花園店ロゴ】

【GOLF.K 河内花園店内イメージ】





別紙：https://kintetsu-re.box.com/s/bauxw8b6ftdleotsq8klckz97v66y9px