株式会社パジャ・ポス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：池本克之)は、成長企業の経営者を対象に、「予実管理」を軸とした実践型の経営合宿「成長のための予実管理 経営合宿」を、2026年3月5日(木)から7日(土)までの2泊3日で開催いたします。

本合宿は、事前コンサルティングと合宿、個別フィードバックを一体化し、経営判断に直結する予実管理の実践力を身につけることを目的とした、少人数・経営者限定のプログラムです。









■成長企業ほど直面する「予実管理」の壁

近年、成長段階にある企業では、事業拡大のスピードに管理体制の整備が追いつかないケースが増えています。

計画と実行のズレが把握・活用されず、予実管理が意思決定に十分活かされていない状況も少なくありません。





本来、予実管理は単なる報告業務ではなく、経営判断を支える重要な仕組みです。しかし現場では、数字の見方や活用方法が整理されないまま、属人的な判断に頼らざるを得ない場面も見受けられます。





こうした背景を踏まえ、2026年を見据えた実践的な経営力強化の場として、経営者向け「成長のための予実管理 経営合宿」を開催します。









■実務で結果を出してきた経営者が直接指導

本合宿を主催するのは、株式会社パジャ・ポスの代表 池本克之です。





池本克之氏





池本は、複数の企業において経営者・経営参画し、1,000社以上のコンサルティング実績があります。

特に、株式会社ドクターシーラボでは代表取締役として経営を担い、年商約3億円規模の企業を、わずか数年で年商120億円規模へと成長させ、上場へ導いた実績があります。その後、数社の上場も経験している経営者です。





今回の経営合宿は、理論やフレームワークに留まらず、「現場で数字と向き合い、意思決定を積み重ねてきた経験」を基に、経営者が本当に使える予実管理・経営管理の考え方を伝え、また各社の課題を具体化し、解決策を提案する点が、本合宿の大きな特長です。









■本合宿の最大の特徴 事前設計から始まる、成果を前提とした合宿

本合宿は、講義中心の研修ではなく、実務への活用を前提としたプログラムです。





合宿前に主催者の池本克之が参加各社と個別面談を行い、現状や課題を整理した上で、合宿で取り組むテーマと到達目標を明確にします。





合宿当日は、予実管理・経営管理に関する講義に加え、経営者同士のディスカッションや、自社の将来計画・数値設計に踏み込んだ実践ワークを実施。各内容について講師からのフィードバックを行います。





少人数制の環境のもと、参加者同士が率直に課題を共有し、解決策を考える場を提供します。





経営合宿様子2025





■2026年 合宿テーマ「成長のための予実管理」

本合宿では、予実管理を意思決定の精度向上や経営判断の迅速化につなげる仕組みとして再整理します。

計画と実行を結びつけることで、2026年以降の経営に向けた持続的な成長基盤の構築を目指します。









■ゲスト講師紹介

和田壮司 氏

ProAttend株式会社 代表取締役

公認会計士／税理士／行政書士／経営学修士(MBA)

中央大学商学部会計学科卒業後、中央青山監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)、PwCアドバイザリー、株式会社KPMG FASを経て独立。

ベンチャー企業支援、M&A、事業再生、IPO準備、経営管理体制構築を専門とし、実務に即した支援を行っている。





合宿内では、財務・管理の専門家としての視点から、経営者が実際に使える知見・考え方を提供します。





ゲスト講師 和田壮司氏





■開催概要

日時： 2026年3月5日(木)13：00 開始

： 2026年3月7日(土)15：00 終了(2泊3日)

会場： 株式会社パジャ・ポス セミナールーム(東京・恵比寿)

宿泊： シェラトン都ホテル東京

※同ホテル宿泊を推奨(不要な場合は選択可)

費用： 1社1名様(経営者限定)30万円(税別)

参加者追加の場合：1名あたり10万円(税別)

※懇親会費・宿泊費は各自精算





少人数・深掘りのため、参加は限定10社とします。最終締め切り2026年2月23日

「本気で会社を変えたい社長」それ以外の参加は、お断りします。

※定員に達し次第、受付終了させていただきます





＜プログラム詳細＞

2026年3月5日(木)

13時開始、池本氏講義、和田氏講義、ワークセッション、

18時終了(会場近くレストランにて懇親会、20時30分終了)





3月6日(金)

10時開始、池本氏講義、和田氏講義、ワークセッション、

18時終了(会場近くレストランにて懇親会、20時30分終了)

そのまま近くで懇親会





3月7日(土)

10時開始、池本氏講義、ワークセッション、

15時終了









■2026年を本気で成長の年にしたい経営者へ

本合宿は、「2026年を成長の年にしたい経営者」「数字を使った経営を本気で身につけたい経営者」に向けた、実践的な経営合宿です。

詳細・申込方法につきましては連絡先までお問い合わせください。





池本克之公式ページ

https://www.ikemotokatsuyuki.net/

経営合宿問い合わせ： gurucon@pajaposs.com (小笠原)