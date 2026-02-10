全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、 上質な大人の趣味を体験する新番組「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」を放送いたします。2月12日（木）夕方6時30分～は、「ゴルフフィッティング」をお届けします。

1．「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」概要

番組MCの大橋大記がLDH所属の豪華ゲストと共に、人生を豊かにする「シャイニングなひととき」を過ごす上質なドキュメント・バラエティです。 成熟した大人にこそ必要な「心を満たす週末ライフ」をテーマに、旬のスポットや話題のアクティビティ、知る人ぞ知る趣味の世界など、大人の知的好奇心をくすぐる体験をお届けします。アウトドアなどの「動の趣味」から、コーヒーやワインを嗜む「静の趣味」まで、様々な角度から上質な遊びを提案。単なる情報にとどまらず、体験を通じて生まれる心の豊かさと発見を映し出す、雑誌「Safari」とも連動した新しいライフスタイル番組です。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shining-time/

2．放送時間・番組内容

2月12日（木）夕方6時30分～7時00分 #4「ゴルフフィッティング」

BALLISTIK BOYZの砂田将宏さんをゲストにお迎えして、自分に合ったクラブを提案してもらえる「ゴルフフィッティング」を体験。まずは普段から使用しているドライバーで試し打ちをし、ボールの飛び方やスイングのクセを機械で細かくチェック。その結果をもとにシャフトやヘッドを調整したクラブで打ってみると、違いは一目瞭然！飛距離や安定感の違いがすぐに分かりました。さらに、アイアンのフィッティングも行い、角度の細かな調整がスコアに大きく影響することを実感。ゴルフの繊細さと面白さを感じながら、終始シャイニングな時間を過ごしました。■出演：大橋大記、砂田将宏（ BALLISTIK BOYZ ）

3．出演者プロフィール

■大橋大記（おおはし だいき）1971年6月18日生まれ。大阪府出身。15歳から26歳までビジュアル系のボーカル、学生時代は不登校気味。26歳から29歳までサラリーマン生活を開始。その後起業し、現在は創業20年を超える空調会社と不動産会社の2社の社長業を継続しながらタレント・俳優・MCとして活動中。

■砂田将宏（すなだ まさひろ）2000年5月17日生まれ。大阪府出身。2019年5月、BALLISTIK BOYZとしてメジャーデビュー。幼少期からダンスに親しみ、かつては「PROJECT TARO」の一員としてニューヨークへ留学し、本場のスキルを身につけた実力派の最年少メンバー。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。