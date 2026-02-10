近畿大学産業理工学部（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）2月17日（火）に、産業理工学部の教員や学生、大学院産業理工学研究科に所属する大学院生が日頃の研究成果を発表する「近畿大学産業理工学部 研究成果報告会2025」を開催します。【本件のポイント】●産業理工学部の5学科の教員・学生および大学院生が、先端技術や地域連携に関する研究成果を発表●学科を超えて研究成果を共有することで、学科横断的な研究活動を促進●包括協定を結ぶ飯塚市、嘉麻市、桂川町、および地元企業の関係者も参加し、産官学の交流を図る【本件の内容】「産業理工学部 研究成果報告会」は、本学の教員・学生と大学院生が、先端技術および地域連携に関する研究成果について、学科を超えて発表する機会です。将来的な学科横断的研究活動を促進することを目的に令和5年（2023年）から開始し、今年で4回目となります。産業理工学部の教員は、福岡県内の筑豊エリアを中心に、約70の委員会や審議会で委員を務め、大学教員ならではの専門性を通して地域に貢献しています。報告会には本学関係者をはじめ、包括協定を締結している飯塚市、嘉麻市、桂川町、および地元企業の関係者にもご参加いただき、産官学の交流を図ることで、さらなる地域社会への貢献や新たなビジネスチャンスの創出を目指します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月17日（火）13：00～17：30場所 ：近畿大学福岡キャンパス 1号館1101講義室 （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバス約5分）対象 ：どなたでも参加可能（入場無料、定員330人、事前申込不要）お問合せ：近畿大学産業理工学部事務局 TEL（0948）22-5655【プログラム】13：00～13：15 開会あいさつ＜先端技術系 研究発表および報告＞13：15～13：35 発表1 大学院博士前期課程 産業理工学専攻1年 金山慶治 生物環境化学科4年 野相陸透 「In-Zn 複合酸化物（IZO）および SnO2透明導電膜の電気伝導特性制御」13：35～14：05 発表2 生物環境化学科教授 松本幸三 「次世代リチウムイオン電池・金属-空気電池用の有機固体電解質の開発」14：05～14：35 発表3 電気電子工学科講師 笠原健司 「半導体デバイス製造実習の実施に向けて」14：35～14：50 休憩および個別交流 経営・ビジネス学科制作動画『韓国 東西大学・国民大学への訪問』放映＜地域連携系研究発表および報告＞14：50～15：20 発表4 経営ビジネス学科3年 古賀亮一郎・長谷川太一・松崎萌 「体験型国際化授業での取り組み ～韓国東西大学・国民大学での国際セミナー参加を中心に」15：20～15：40 発表5 大学院博士前期課程 産業理工学専攻1年 井上遥琉 「『写真』を活用した飯塚の魅力発掘と飯塚への愛着育成プロジェクト」15：40～16：10 発表6 情報学科准教授 小島一成 「芝居文化の復興による地域経済の活性化にむけた事業（産学官共同研究）」16：10～16：40 発表7 建築・デザイン学科教授 小野聡子 「筑豊地区における大径木を建築物に利活用するための研究」16：40～17：10 発表8 経営ビジネス学科教授 河知延 「中小企業のイノベーションと IT 企業間の関係性に関する研究」17：10～17：20 閉会挨拶17：20～17：30 個別交流（希望者のみ）【関連リンク】産業理工学部 生物環境化学科 教授 松本幸三（マツモトコウゾウ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/360-matsumoto-kouzou.html産業理工学部 建築・デザイン学科 教授 小野聡子（オノサトコ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1496-ono-satoko.html産業理工学部 経営ビジネス学科 教授 河知延（ハチヨン）https://www.kindai.ac.jp/meikan/123-ha-chiyon.html産業理工学部 情報学科 准教授 小島一成（コジマカズヤ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/2565-kojima-kazuya.html産業理工学部 電気電子工学科 講師 笠原健司（カサハラケンジ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/2933-kasahara-kenji.html産業理工学部https://www.kindai.ac.jp/hose/