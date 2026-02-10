琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳）は、3月28日（土）から4月19日（日）までの期間、「海津大崎桜クルーズ2026」を運航します。 “日本さくら名所100選”にも選ばれている「海津大崎の桜」。樹齢80年を越える老桜から次世代へ引継がれる若木まで約800本の華麗なソメイヨシノが、びわ湖岸沿いに約4キロもの桜のトンネルをつくります。さらに海津大崎の湖岸には珍しい岩礁が点在し、奥びわ湖の景勝地としても知られています。 本クルーズでは、船上でゆったりとお花見をご満喫いただける周遊のみのコースや、海津大崎に上陸して周辺を散策できるコース、特製花見弁当付きのコースなど、多彩なプランをご用意しております。 また、本クルーズにご乗船の方限定で、「海津大崎桜クルーズ御船印」を販売いたします。御船印には、乗船された港ごとに異なる限定スタンプを押印し、旅の記念としてお持ち帰りいただけます。 可憐な桜と青い湖が織り成す美しい自然の風景を、船上から心ゆくまでお楽しみください。

＜海津大崎桜クルーズ 概要＞

運航期間：

2026年3月28日（土）～4月19日（日）【予約優先制】

＼海津大崎桜クルーズにご乗船のお客様限定で販売！／ 「海津大崎桜クルーズ御船印」

乗船港ごとに異なるスタンプを押印します！

春限定の特別デザイン“日本さくら名所100選”に選ばれた海津大崎の桜をモチーフにした、今だけの限定御船印！湖岸沿いの桜のトンネルや特徴的な岩礁をデザインにあしらい、びわ湖ならではの風景を表現。今津港・長浜港それぞれ異なる限定スタンプを押印。訪れた港の証として旅の思い出に。クルーズの思い出としてはもちろん、お土産にもぴったり！販売価格：1枚500円（税込）※おひとり様3枚まで購入可仕 様：縦100㎜×横150㎜（印刷型）販売場所：今津港または長浜港のチケット窓口※「海津大崎桜クルーズ御船印」は、海津大崎桜クルーズ2026にご乗船のお客様限定で販売いたします。ご乗船日以外での販売はいたしかねます。※御船印は、海津大崎桜クルーズ運航日にのみ販売いたします。欠航や運休時には販売できない場合がございます。あらかじめご了承ください。※限定スタンプのデザインは、購入された港によって異なります。購入された港以外の限定スタンプの押印や、1枚の御船印に各港両方の限定スタンプの押印はできかねます。あらかじめご了承ください。※御船印のお支払いは現金のみとなります。※お取り寄せや郵送等による販売はしておりません。転売や、オークション、フリマサイトでの転売はご遠慮ください。

ご予約・お問い合わせ：

2月11日（水・祝）12:00より予約受付開始。公式ホームページまたはお電話にてご予約を承ります。公式ホームページからのご予約 ⇒ https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/5972/お電話でのご予約⇒◎長浜港発着便 受付（長浜港） TEL：0749-62-3390（9:00～16:30）◎今津港発着便 受付（今津港） TEL：0740-22-1747（9:00～16:30）

ご注意事項：

※予約優先制。ご予約状況により当日券販売あり。お電話にてお問い合わせください。※桜の開花時期が運航期間と多少ずれる場合がございます。あらかじめご了承ください。※びわ湖の「あゆ」の漁期のため、運航時間が変更になる場合がございます。※最少催行人員20名に満たない場合は運休いたします。※多客時や貸切および強風・悪天候により、運航スケジュール（ダイヤ）や出入港の変更または着船できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。※船内へ飲食物はお持ち込みいただけますが、ご宴会目的でのご乗船はご遠慮ください。※船内はすべて禁煙です。

各港までのアクセス：

長浜港 JR長浜駅から徒歩約10分、北陸自動車道長浜ICから車で約15分今津港 JR近江今津駅から徒歩約5分※画像はすべてイメージです

https://newscast.jp/attachments/U9kfRR7TWdnpbOjTo5QB.pdf