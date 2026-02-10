“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、「花よつば 苺のぜんざい」「チョコっと恋色クロワッサンセット（期間限定）」「いちごみるくパン」の3商品を1月末に新発売いたしました。 春を象徴する果物である「いちご」の季節が今年もやってきました。いちごビュッフェやいちご狩りが全国各地でスタートする中、ご家庭でもいちごをお楽しみいただけるよう、当社ではいちごを使ったスイーツやいちごフレーバーの商品を豊富に取りそろえております。昨年から販売しているオリジナル洋菓子ブランド「ドルチェガーデン」のいちごスイーツに加えて、いちごの収穫・販売が本格化するこの時期に新商品が登場いたしました。 厳しい寒さが続いておりますが、ライフオリジナル商品でいちごのおいしさをご堪能いただき、暖かい春の訪れをどうぞ楽しみにお過ごしください。

スイーツコーナーで販売する商品はこちら！

【新商品】花よつば 苺のぜんざい

＜価格＞358円（税込386.64円）＜販売店舗＞ 近畿圏のライフ164店舗※ビオラル各店舗・Miniel西本町店ではお取り扱いしておりません＜特徴＞香川県産さぬきひめを使用。北海道産ゆであずき・「BIO-RAL 種子島のさとうきび粗糖」・「BIO-RAL 沖縄の海水で作った塩」を使用したこだわりの自社製ぜんざいが入っています。

ドルチェガーデン 3層仕立ての苺パフェ

＜価格＞298円（税込321.84円）＜販売店舗＞ 近畿圏のライフ103店舗※取り扱いは各店舗にお問い合わせください※ビオラル各店舗・Miniel西本町店ではお取り扱いしておりません※2月末までの期間限定商品＜特徴＞カスタード風ムース・スポンジ生地・ホイップクリーム3層構造に、いちごソースを絡めたいちごのダイスカットといちごホイップクリームをトッピングした“いちごづくし”のパフェ。

手作りパンコーナー「小麦の郷」で販売する商品はこちら！

【新商品】チョコっと恋色クロワッサンセット（期間限定）

＜価格＞4個入り（チョコ2個・いちご2個）398円（税込429.84円）＜販売店舗＞ 近畿圏の小麦の郷がある全125店舗＜特徴＞テレビで紹介されたことがある人気商品の「チョコクロワッサン」を、甘酸っぱいいちごチョコでコーティング。1袋で2つの味をお楽しみいただけます。

【新商品】いちごみるくパン

＜価格＞198円（税込213.84円）＜販売店舗＞ 近畿圏の小麦の郷がある全125店舗※2月16日以降は約70店舗で取り扱い＜特徴＞中にはいちごみるくクリーム、外はいちごチョコでコーティングしたいちご好きにはたまらないりぼんの形をしたキュートな菓子パンです。

※すべて期間限定商品で、リリース日時点の価格・規格です

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。