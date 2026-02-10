AsiaNet 201401（0018）

【晋江（中国）2026年2月9日新華社＝共同通信JBN】Samaranch FoundationとJinjiang Municipal People's Government（晋江市人民政府）が共催するJinjiang Culture & Tourism Group・2026 "Samaranch Cup" Asian Basketball Masters Invitational Tournament（2026年「サマランチ杯」アジア・バスケットボール・マスターズ招待トーナメント）は、6日間の激しい戦いを経て、2月6日に晋江市で成功裏に幕を閉じました。

Asian Youth Basketball Salon、海外からの選手を対象とした晋江市梧林（Wulin）地区の文化見学、「Basketball Little Talents」支援プログラム、文化観光消費フェアなど、さまざまなサイドイベントがメインイベントを引き立たせました。これらのイニシアチブは、トーナメントを活用し、スポーツ、文化、観光の統合におけるイノベーションを促進しました。

このイベントは、Samaranch Foundationによる中国初開催の総合アジアバスケットボール大会です。アジア全域でバスケットボールを普及させ、市民の健康づくりキャンペーンを推進し、五輪精神を広め、国際的な文化交流を促すことを目的としています。

ソース：Organizing Committee of the Jinjiang Culture & Tourism Group · 2026 "Samaranch Cup" Asian Basketball Masters Invitational Tournament