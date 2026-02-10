自然食品のパイオニアである三育フーズ株式会社（所在地：千葉県袖ケ浦市、代表取締役：稲田豊）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」において目標金額の2,258%の達成を記録した新商品「極（きわみ） アーモンドクリーム」の先行予約販売を、2026年2月1日（日）よりオンラインショップにて開始いたします。同時に、本商品をご購入いただいた方全員に、ロングセラー商品「アーモンドクリーム」（150g）1個をプレゼントする期間限定キャンペーンを実施いたします。

【期間限定キャンペーン概要】「大感謝・食べ比べキャンペーン」特典：「極 アーモンドクリーム」1個ご購入につき、定番「アーモンドクリーム」現品1個（150g）を無料でプレゼント期間：2026年2月1日（日）～ 2月15日（日）条件：オンラインショップでの会員登録後のご購入発送時期：3月中旬予定

https://www.saniku-vegelife.com/view/item/000000000435

● Makuake老舗の初挑戦三育フーズ初のクラウドファンディング挑戦となった本プロジェクトは、開始直後から本物志向のアーモンド愛好家を中心に注目を集めました。開始5分で目標達成し、28時間で応援購入金額1,000%を突破。最終的に食品では難しいとされる2,258%という驚異的な達成率を記録。20年以上愛されてきた定番商品への信頼と、「極」を追求した圧倒的な品質が、食へのこだわりが強い層から熱い支持をいただきました。

●日本流通わずか0.1％。希少なシチリア産アーモンド市場にほとんど出回らない、シチリア産の希少な実を厳選。雨の少ない過酷な環境が、実に圧倒的な栄養と香りを凝縮させました。1瓶に90粒分を贅沢に詰め込んだ、見た目から違う“濃さ”が極みの理由です。

● はちみつソムリエと創り上げた「主役を引き立てる甘み」香ばしさを際立たせるため、甘味の設計を徹底。カナダ産ピュア・メープルシュガーに加え、はちみつの専門家が数十種から厳選した「スペイン産アーモンドはちみつ」を採用しました。仕上げに加えたクリスマス島の天日塩が味の輪郭を整え、奥行きのある芳醇な余韻を演出します。

● 老舗の技が宿る、感動の「なめらかテクスチャー」冷蔵庫から出した瞬間、ナイフがスッと入る理想の柔らかさ。パンを潰さず軽やかに伸びる質感は、120年の歴史を持つ老舗ならではの技術の結晶です。

● 塗るだけでパンもデザートも格上げ。香料不使用で自然の美味しさとは思えない芳醇な香り。パンに塗るだけで朝の食卓を至福の特別な体験へと変える、贅沢なスプレッドです。

● 大切な方への贈り物に本物を知るあの方にこそ贈りたい、五感で味わう至高のアーモンドスプレッド。ご自身へのご褒美としてはもちろん、大切な方へ想いを届けるギフトとしても最適です。

● 100万個のロングセラーの信頼を超えて2000年の発売以来、累計100万個を突破。全国で愛されてきたロングセラーに甘んじることなく、私たちが追い求めたのは「アーモンドが真の主役となる、理想の一口」でした。その探求の果てに出会ったのが、希少なシチリア産アーモンドです。既存の概念を覆すような、深く奥行きのある「香りの余韻」に衝撃を受け、自然の恵みを極限まで磨き上げた逸品が誕生しました。

● 三育フーズ120余年以上にわたり、日本におけるベジタリアン・自然派食品の先駆けとして歩んできました。「健康で、心まで満たされる食を届けたい」という信念のもと、手間を惜しまず、本当に納得できるものだけを丁寧に手づくりし続けています。【本件に関するお問い合わせ先】三育フーズ株式会社 所在地：千葉県袖ケ浦市

https://san-iku.co.jp