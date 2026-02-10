ブロー時間30％短縮※で、ヘアドライをもっと快適に ダイアン パーフェクトビューティーから ひんやりクールに時短ドライを叶える「速乾ドライヘアスプレー」登場！

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社：東京都渋谷区）は、ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』より、ブロー時間を短縮し、熱ダメージから髪を守る「速乾ドライヘアスプレー」を2026年３月1日(日)より全国のドラッグストア及びバラエティショップにて発売いたします。

「ドライヤーの時間が長くて面倒」「ドライヤー中に汗をかいてしまう」「タイパ（タイムパフォーマンス）を重視したい」といったニーズに応え、スプレーするだけでヘアドライの時間を短縮する新アイテムが誕生しました。

本商品は、速乾成分*1 の配合により、ブロー時間を約30％※短縮。さらにメントール*2 配合により、ドライヤー中の気になる熱さを和らげ、クールな使用感を実現しました。

また、これまでの速乾アイテムは「早く乾くけれど、仕上がりのパサつきが気になる」という課題がありましたが、本商品ではケラチン*3、セラミド*4、植物オイル*5 などの髪の美容成分に加え、ドライヤーの熱を味方にするヒートケア成分*6 も配合。

これにより、速く乾かせるだけでなく、指通りの良いサラサラな美髪へと導きます。

※自社調べ（本品使用時と未使用時を比較したドライヤー乾燥時間の測定結果）

※効果には個人差があります

■商品概要

速乾ドライヘアスプレー〈ノンシリコン〉

フレッシュシトラス&ハーブの香り

ひんやりラクラククールに時短ドライ

ケラチン*3、セラミド*4、植物オイル*5 などの保湿&補修成分配合で、ドライヤー時間を短縮しながら潤いまとまる髪へ

●天然トリートメント成分*5 配合

天然トリートメント成分*5 が髪をコーティングし指通りの良いサラサラ髪へ

●ヒートケア成分*6 配合

ヒートケア成分*6 がドライヤーの熱から髪を守ってダメージ補修

〈使用方法〉

1.洗髪後、しっかりタオルドライをした髪から15~20cmくらいはなし、頭髪全体(髪の根元~毛先)にいきわたるようスプレーしてください。

2.その後、ヘアドライヤー(温風)で乾かします。手ぐし、またはブラシでヘアスタイルを整えてください。

150g / 1,380円（税込1,518円）

※発売日:2026年3月1日(日)

*1 エタノール、DME

*2 メントール誘導体（メントキシプロパンジオール）

*3 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)(補修成分）

*4 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿成分）

*5 ホホバ種子油（保湿成分）

*6 γ-ドコサラクトン、加水分解ゴマタンパクPGプロピルメチルシランジオール

■商品ラインナップ

ドライシャンプー

パーフェクトビューティーライン

Diane Lotus（ダイアンロータス）

マエガミスティック

カラーシャンプー

ヘアマスク

Diane Perfect Beautyとは

発売からわずか10日間で、100万本の売り上げを達成* したダイアンパーフェクトビューティー 。厳選したオーガニックアルガンオイル(※1)とビューティーケラチン(※2) を贅沢に配合し、ネイチャーとサイエンスの融合によりクオリティの高い潤い&美髪ケアを実現します。

公式ブランドHP：https://www.moist-diane.jp

* 2017年9月1日～10日間のダイアンパーフェクトビューティーシリーズ累計出荷個数

ネイチャーラボ調べ

※1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ※2 補修成分