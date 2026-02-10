人気のライスメニューが続々！「チャーシュー炒飯」や「豪快チキンのビリヤニライス」が2月10日（火）より再登場

ナッシュ株式会社

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。

チャーシュー炒飯豪快チキンのビリヤニライス

過去販売し、お客様より大変ご好評をいただいたライスメニュー「チャーシュー炒飯」と「豪快チキンのビリヤニライス」が再登場します。ぜひこの機会にお楽しみください。

◼️商品概要

チャーシュー炒飯

発売日：2月10日

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1032

栄養価：

・カロリー 323kcal

・たんぱく質 11.6g

・糖質 29.7g

・脂質 15.8g

・塩分 2.5g

チャーシューをごろっとのせた、具材感をしっかり楽しめる一品です。軽やかな食べ心地と、本格的なチャーシューの旨みと香りが広がります。糖質を抑えながら、妥協しない満足感を実現。「がっつり食べたいけど糖質も気になる」そんな方に喜んでいただける満足プレートに仕上げています。

副菜は、やさしい味わいのほうれん草たまご、シャキっとした食感がアクセントのねぎもやし、ジューシーなえび焼売を組み合わせました。

※レンジ加熱時は容器のふたを3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

豪快チキンのビリヤニライス

発売日：2月10日

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1033

栄養価：

・カロリー 459kcal

・たんぱく質 24.2g

・糖質 28.7g

・脂質 25.3g

・塩分 2.5g

スパイス香るインド風カレーピラフに、香ばしく焼き上げたタンドリーチキンをトッピングした満足感のある一皿です。お米に大豆ミートをブレンドすることで、豊かな風味はそのままに、パラパラ食感を実現。仕上げにパクチー、フライドオニオン、赤玉ねぎを添え、本格的な香りと味わいをプラスしました。

副菜には、ミックスビーンズとコーンの食感が楽しいほうれん草サラダと、隠し味にトマトドレッシングを加えた、後味さっぱりのポテトサラダを合わせました。

＊レンジ加熱時は、ふたを3～4cmほどしっかり剥がして温めてください。

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

◼️商品へのこだわり

・管理栄養士、専属シェフによる商品開発

管理栄養士や専属シェフが在籍しており、健康面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発しています。

・平均製品重量230g以上

ヘルシーかつ手軽に利用できる一方で、満足感が少ないといったお客様の声をもとに内容量を改善。糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準はそのままに、商品のボリュームをアップさせました。

・自社工場での生産

安心・安全なお弁当をお届けするため、兵庫県尼崎市内にある自社工場で生産しています。徹底した衛生管理はもちろんのこと、最新の調理器を導入し、冷凍でも美味しく仕上がるように工夫しています。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

＜報道関係者様のお問い合わせ先＞

※取材・メディア掲載についてのお問い合わせは、下記のフォームをご利用ください。

https://nosh.jp/media/contact