日本洗浄機｜洗浄室高さ800mmの大型器具洗浄機「サニジェット SD240」新発売

日本洗浄機株式会社(本社：東京都大田区、代表取締役社長 中川 幹夫)は、この度大型調理器具や2/1ホテルパン(650×530mm)に対応した大型器具洗浄機「サニジェットSD240」を新たに発売致します。

「サニジェット SD240」は従来の洗浄機と比べ、洗浄室の高さが800mmと広く大型の調理器具に対応。

通常の食器はもちろん、これまで手洗いが必要だった大型トレイや鍋も、強力な回転ノズルで徹底的に洗浄します。忙しい厨房の洗い場を効率化し、作業負荷の軽減に貢献する次世代の洗浄機です。

【主な特徴】

○圧倒的な洗浄許容高さ

洗浄室の有効高さは業界トップクラスの800mmを確保。通常の食器ラックはもちろん、背の高い調理器具や大型バット、コンテナ類もスムーズに収容できます。さらに、オプションのトレイガイド枠を使用することで、2/1ホテルパンを最大6枚収納可能です。

○食器にやさしく、汚れには強力な洗浄制御

インバータ制御により、起動時は洗浄圧力を緩やかに立ち上げ、食器や調理器具へのダメージを抑制。

設定圧力到達後は洗浄圧を安定して維持し、汚れをしっかり落とす高度な洗浄性能を発揮します。

○強力な「4バルブ4アーム回転すすぎノズル」採用

立体的な噴射により洗浄・すすぎの死角を減らし、すすぎ水量はわずか4.5Lと高い節水性能を実現しています。

○汚れに合わせて選べる3つの洗浄モード

・短時間モード（約3分／ラック）：軽い汚れや時間優先時に最適

・標準モード（約5分／ラック）：日常使いに安定した洗浄性能

・長時間モード（約7分／ラック）：しっかり洗いたい場合や頑固な汚れに対応

○上下連動ドア

上下連動構造により、広い開口高さを確保。

鍋・バット・ホテルパン・調理器具などの洗浄作業がしやすくなります。

○ラインナップ(2機種)

本シリーズでは、使用環境と設備容量の違いに対応するため、電気ヒーター容量の異なる複数機種をラインナップしています。

・SD240E7A：最大電流量39.7A 給水接続10℃以上

・SD240E3A：最大電流量26.7A 給湯接続50℃以上

【主なおすすめ先】

スーパーマーケット・惣菜店・デパートなどのバックヤード、食品工場、ベーカリー・パティスリーホテル・レストランなどの小売業に。

【発売日】2026年２月17日(月)より受注開始。

【目標台数】年間目標販売台数は200台。

大型器具洗浄機

●機種名：SD240E7A(代表機種)

●標準価格：3,600,000円（税抜）

●外形寸法：W770×D860(895)×H1860（ドア開時2210）mm ※( )の数字はハンドル含む

●ラック処理数：短20ラック/ｈ 標準12ラック/ｈ 長8ラック/ｈ

●電源：三相200V

●消費電力：13.7kW

＜日本洗浄機株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 中川幹夫

本社所在地：〒146-0091 東京都大田区鵜の木2-43-14

資本金：5千万円

販売拠点：東京本社、大阪営業所、名古屋営業所、仙台営業所、新潟営業所、福岡営業所

事業内容：業務用食器洗浄機、自動調理器の製造・販売・メンテナンス

URL：https://www.n-sen.com/