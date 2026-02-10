【佐賀県発で初】生成AI界を牽引するトップランナーが審査員「AIプロンプトコンテスト」3月1日開催！

株式会社トレジャーフット

株式会社トレジャーフット（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：田中 祐樹）とがばいAIコンサルティング株式会社で構成する「佐賀県AX推進人材育成協議会」は、佐賀県の支援のもと、公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）が主催する「AX 推進人材育成・確保事業（RYO-FU AI SCHOOL）」の一環として、2026年3月1日（日）、生成AIへの指示文（プロンプト）の設計力を競い合う、佐賀県内初の「AIプロンプトコンテスト」を開催いたします。

本コンテストは、生成AI活用講座「RYO-FU AI SCHOOL」の成果発表の場として企画されました 。当日は、100名の受講生 および一般公募から選ばれたファイナリストたちが、生成AI界のトップランナーである審査員を前に、プロンプト設計についてプレゼンテーションします。

■AIプロンプトコンテストとは？

本コンテストは、生成AIから最良のアウトプットを引き出すための「指示文（プロンプト）」の設計技術を競う、佐賀県初のイベントです。

現代のビジネスにおいて必須スキルとなりつつあるAI活用能力を、「業務時間を削減する生産性」と「画像や動画を思い通りに生成する表現力」の2つの視点から評価します。

AIを単なるツールとしてではなく、自身の能力を拡張させる「パートナー」としていかに使いこなせるか。この「設計力」を証明し、AI活用のリーダーとして新たな可能性を周囲に広めていく人材（AIエバンジェリスト）を佐賀から輩出するための「挑戦の場」として本コンテストを開催いたします。

■国内の生成AI活用をリードする審査員陣

本コンテストの審査は、国内の生成AI界を牽引するスペシャリストが行います。

株式会社SHIFT AI 生成AIエグゼクティブアドバイザー 飯田 健斗

SHIFTAIのボードメンバーとして、生成AIを活用して企業成長を支援する専門家。これまでに500社以上の企業にアドバイスを提供し、大手から中小企業まで幅広い企業のサポートを実施。支援先は物流からWEBマーケティング、建設、システム開発、製造、人材と業界・職種は幅広く、それぞれの業界や職種に合わせた最適な活用方法を提案。また、初歩的な生成AIのリテラシー向上から実践的な活用法、さらに企業内で生成AIを推進できる人材育成まで、一貫したサポートが強みです。

株式会社Workstyle Evolution 代表取締役 池田朋弘（いけともさん）

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。1984年生まれ。早稲田大学卒業。2013年に独立後、連続起業家として、計8社を創業、4回のM＆A（Exit）を経験。起業経験と最新の生成AIに関する知識を強みに、ChatGPTなどのビジネス業務への導入支援、プロダクト開発、研修・ワークショップなどを60社以上に実施。著書『ChatGPT最強の仕事術』を4.7万部を突破。他の著書に『Perplexity 最強のAI検索術』『Mapify 最強のAI理解術』。YouTubeチャンネル「いけともch（チャンネル）」では、AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、チャンネル登録数は19万人超（2026年2月時点）

RYO-FU AI SCHOOL講師の本間 謙斗（がばいAIコンサルティング株式会社）、本コンテスト主催のRYO-FU BASE チーフコミュニティデザイナー／井原 淳も審査に加わります。

■コンテストの部門と評価基準

実用性と再現性に主眼を置き、以下の2部門で審査を行います。

- 業務改善部門データ分析など、日々の業務時間を大幅に削減するAIプロンプトの設計力を競う- クリエイティブ部門生成AIを使用し、画像や動画を作成するプロンプトの設計力を競う

評価基準：実用性、創造性、精度・業務削減効果、再現性の4項目

■審査員コメント

株式会社SHIFT AI 生成AIエグゼクティブアドバイザー 飯田 健斗

AIを使いこなす鍵は「何をやるか」ではなく「何を問うか」にあります。どんな課題を設定し、どう伝えるか。その思考のプロセスこそがプロンプト力の本質です。今回のコンテストで、皆さんが試行錯誤しながら練り上げたプロンプト・成果を拝見できることを楽しみにしています。

株式会社Workstyle Evolution 代表取締役 池田朋弘

2026年はAIエージェントや多様なAIツールが登場し、AI活用が当たり前の時代になりました。その中で真価を発揮するには、適切なプロンプト作成が肝心です。指示・要件・具体例・コンテキストをしっかり盛り込むことで、AIは本当の力を発揮します。今回のコンテストを通じて、参加者一人ひとりが考え抜き、その成果を共有することで、全体の価値が高まる素敵なイベントになることを楽しみにしています！

■イベント概要

【イベント名】AIプロンプトコンテスト

【日時】2026年3月1日（日）

【会場】佐賀商工ビル 7F（佐賀市白山二丁目1番12号）※ オンラインも実施

【定員】現地参加：100名（先着順） オンライン：定員なし

【対象】RYO-FU AI SCHOOL受講生、AIプロンプトコンテストに申込まれた方、生成AIに興味がある方など

【参加費】無料

【お申し込み（2/28まで）】https://forms.gle/ncmPMycAcnXDUR338

【主催】RYO-FU BASE

【後援】NHK佐賀放送局、佐賀新聞社、サガテレビ、エフエム佐賀、ぶんぶんテレビ、佐賀経済新聞、西日本新聞社、FMからつ86.8MHz

■株式会社トレジャーフット

RYO-FU AI SCHOOL 公式 :https://ryo-fu-ai-school.com

「宝物は、地場にある。」を経営理念に、地場産業の発展に貢献し、経済と文化がめぐる社会の実現に向けて「共走」し続けることを目指しています。「外部人材活用事業」「人材育成事業」「コミュニティ事業」「金融事業」の4事業を中心に、地域パートナーと連携を図りながら、「地場産業の発展モデル」を全国へ展開。2025年2月には、初の支店となる九州支店を佐賀県佐賀市に開設。佐賀を今後さらに注力していく重要な拠点と位置づけ、地域との連携を強化しながら事業展開を進めていきます。

代表者：代表取締役社長 田中 祐樹

所在地：

【本社】神奈川県鎌倉市大町一丁目9-22トレジャーフットビル3階

【九州支店】佐賀県佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル5階 507号室

【運営コワーキングスペース・the DOCK】東京都品川区東品川1丁目3－15天王洲DOCK 2階

株式会社トレジャーフット :https://treasurefoot.co.jp/トレジャーフットメディア :https://treasurefoot.com