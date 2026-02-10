ハンドガイドとラジコンの一台二役で現場の課題を解決するラジコンハンマナイフモア 『ZHM1550RR RC』 新発売！

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

ZHM1550RR RC

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 (本社：埼玉県川越市、代表取締役社長 アンナ・パウリーン・エリザベス・ニルソン) はラジコンハンマナイフモア『ZHM1550RR-RC』を新発売しました。

比較的平坦で今迄通りの搭乗作業が可能な場所と、安全を最優先にすべき斜面がきつい場所の両方の 草刈り作業を、状況に応じて使い分けができる一台です。

このラジコンハンマナイフモアのベースマシンは、圧倒的な作業能力と建設機械の設計基準で定評の あるゼノアのハンマナイフモア「ZHM1550RR」。このベースマシンに “ラジコン機能” を加えた 『ZHM1550RR-RC』は、現場の課題である工期順守と安全の確保の両立を可能にするハイパフォーマンスモデルです。

【ZHM1550RR RCの特長】

◆ 一台二役で、ハンドガイドとラジコンの使い分けが可能

平坦な場所では従来と同じ搭乗での草刈り作業。危険な斜面では、機体から離れて操作できるラジコンに切り替えられます。

◆ 危険な場所では無理をせず、ラジコンにおまかせ

簡単なスイッチ操作だけでラジコンモードへ切替完了。

斜面の作業も、作業者が安全な場所にいながら安心して進められます。

◆ いつもの作業がもっとスムーズに

搭乗時は従来のハンマナイフモアと同じようにスピーディーに草を刈ることができます。

精神的な負担も少なく、長時間の作業が可能です。

◆ 従来同様のサイズで、輸送もラクに

車体の大きさはこれまでの搭乗タイプと同じ。

2トンワイドトラックにそのまま積載できます。

◆ 信頼のベースモデル「ZHM1550RR」を採用

ZHM1550RRは、建設機械の設計基準を取り入れた高い耐久性が特長。また、従来から備わってい

る刈刃軸正逆回転機能もそのままです。ダウンカット (刈刃軸逆回転) では、前方への飛散物を大幅に抑えた作業が可能になります。

ZHM1550RR RC ラジコン操作ZHM1550RR RC 2tワイドトラック積載

詳細な説明、価格、導入サポートについては、Zenoah公式サイト（https://www.zenoah.com/jp/）に掲載されているゼノア取扱販売店、または、info.hv@husqvarna.jp へお気軽にお問い合わせください。