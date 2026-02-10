【農家直送でお届け】家庭用～大容量サイズのサンふじor紅こはく販売開始
福島県国見町の「クニミノマド」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）では、農家直送のりんごの販売を2月28日（土）まで受け付けております。
■購入はこちら
2kg：https://foundingbase.shop/items/6971af092a10e4ef2ee5dd19
10kg：https://foundingbase.shop/items/6971b995b5941f43c573d262
15kg：https://foundingbase.shop/items/6971ba50f6398e564aa38352
お届けするりんごについて
サンふじりんご
太陽の光とたくさんの葉っぱで栄養と甘味を限界までりんごに注ぎ込んでいるので、 その分味わいと甘さが濃厚なりんごになります。
果実の真ん中には蜜が入りやすく、果汁たっぷりでジューシーなおいしさです。
紅こはくりんご
福島県のオリジナル品種「紅こはく」。
特徴はとても蜜入りが良く、適度に酸味があります。
果肉も引き締まっているため2～3ヶ月ほどの貯蔵も可能です。
赤色が鮮やかで、名前の通り琥珀のような透明感がある果皮が特徴。
贈答用にもよく利用されます。
農家のご紹介
キャプション：「くろだ果樹園」3代目 黒田壌さん
大学を卒業してから本格的に農業を始めました。
現在は、祖父の代から続く「くろだ果樹園」でりんごと桃の栽培を行っています。
くろだ果樹園は、福島県のエコファーマーの認定を受けた有機質肥料を使った持続可能な農業を実践しています。
また、廃棄されるりんごを活かしたジュースも販売しています。
保存料を使わずに瓶詰めしているため、りんご本来の味を、そのまま楽しめるのが魅力です。
▼農家さんの紹介
https://note.com/kuniminomado_jp/n/ndf169aa6358e
商品のオススメポイント
１.サンふじと紅こはくの2種類をお楽しみいただけるセットあり
2kg限定で1品種だけではなく、
2品種ミックスでセットでもお届けいたします！食べ比べができる！
２.贈答用にも！料理用にも嬉しい大容量サイズもご用意！
ご家庭用から、お菓子作りやお料理などのアレンジも、
お楽しみいただけます。
販売情報
■品種・商品紹介
- サンふじ
- 紅こはく
- ミックス（サンふじと紅こはくのセット）※2キロのみ※
■サイズ、値段 ※入校時、表に変換※
[表: https://prtimes.jp/data/corp/57912/table/140_1_31648acf86aaf937d7a1e7f4abea8329.jpg?v=202602100151 ]
※送料は別途かかります。
※たっぷり楽しみたい方には、1個あたりがお得な15kgサイズがおすすめです！
■生産農家
くろだ果樹園 黒田壌さん
■配送方法
通常配送
■発送可能地域
全国各地（沖縄県、離島除く）
■販売期間
2月28日（土）まで ※無くなり次第終了※
■保存方法
直射日光を避け、常温で保存
■購入ページ
下記のリンクからご購入いただけます。
2kg：https://foundingbase.shop/items/6971af092a10e4ef2ee5dd19
10kg：https://foundingbase.shop/items/6971b995b5941f43c573d262
15kg：https://foundingbase.shop/items/6971ba50f6398e564aa38352
りんごの産地・福島県国見町
国見町は福島県最北端に位置し、宮城県との県境にある人口約8,000人（2025年11月現在）の小さな町です。
福島市から電車で約20分と交通の便がよく、古い宿場町の風情や養蚕（ようさん）住宅として使われていた古民家が残る、歴史を感じることができる場所です。
国見町には観光農園がないため、収穫した果物のほとんどがJAや道の駅で販売されています。
直接販売する贈答用の果物はごくわずかであり、消費者の方と直接関わることは少なく、販路が限られております。
FoundingBaseは、国見町や農家さんと長期的かつ継続的に関われる仕組みとして桃やりんごの木1本を複数人でシェアする「クニミノマドオーナー制度」を2022年4月から運営。参加申し込みを行いオーナーになることで、果物を受け取るだけではなく、生育過程を知ったり、農業見学や収穫体験などに参加することができます。
クニミノマドオーナー制度の詳細：https://kuniminomado-owner.com/
本リリースに関するお問い合わせ
国見町・オーナー制度運営事務局（クニミノマド）
〒969-1771
福島県伊達郡国見町山崎舘東14番地8
Co-learning Space アカリ内
HP ：https://kuniminomado-owner.com/
note ：https://note.com/kuniminomado_jp
メール ：kuniminomado@gmail.com
株式会社FoundingBase 会社概要
私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。
事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。
本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1
代表者 ：代表取締役 山本賢司
設立 ：2014年2月
HP ：https://foundingbase.jp
事業内容 ：
・シティプロモーションの企画・運営
・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営
・高校魅力化や公設塾の企画・運営
・観光宿泊施設の企画・運営
・道の駅の運営および一次産業支援
・自治体コンサルティング
・職員採用支援
・その他、“地域共創”に伴う活動全般