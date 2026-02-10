【農家直送でお届け】家庭用～大容量サイズのサンふじor紅こはく販売開始

株式会社FoundingBase

福島県国見町の「クニミノマド」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）では、農家直送のりんごの販売を2月28日（土）まで受け付けております。



■購入はこちら

2kg：https://foundingbase.shop/items/6971af092a10e4ef2ee5dd19

10kg：https://foundingbase.shop/items/6971b995b5941f43c573d262

15kg：https://foundingbase.shop/items/6971ba50f6398e564aa38352

お届けするりんごについて

サンふじりんご

太陽の光とたくさんの葉っぱで栄養と甘味を限界までりんごに注ぎ込んでいるので、 その分味わいと甘さが濃厚なりんごになります。

果実の真ん中には蜜が入りやすく、果汁たっぷりでジューシーなおいしさです。

紅こはくりんご



福島県のオリジナル品種「紅こはく」。

特徴はとても蜜入りが良く、適度に酸味があります。

果肉も引き締まっているため2～3ヶ月ほどの貯蔵も可能です。

赤色が鮮やかで、名前の通り琥珀のような透明感がある果皮が特徴。

贈答用にもよく利用されます。

農家のご紹介

キャプション：「くろだ果樹園」3代目 黒田壌さん

大学を卒業してから本格的に農業を始めました。

現在は、祖父の代から続く「くろだ果樹園」でりんごと桃の栽培を行っています。

くろだ果樹園は、福島県のエコファーマーの認定を受けた有機質肥料を使った持続可能な農業を実践しています。

また、廃棄されるりんごを活かしたジュースも販売しています。

保存料を使わずに瓶詰めしているため、りんご本来の味を、そのまま楽しめるのが魅力です。



▼農家さんの紹介

https://note.com/kuniminomado_jp/n/ndf169aa6358e

商品のオススメポイント

１.サンふじと紅こはくの2種類をお楽しみいただけるセットあり

2kg限定で1品種だけではなく、

2品種ミックスでセットでもお届けいたします！食べ比べができる！



２.贈答用にも！料理用にも嬉しい大容量サイズもご用意！

ご家庭用から、お菓子作りやお料理などのアレンジも、

お楽しみいただけます。

販売情報

■品種・商品紹介

- サンふじ- 紅こはく- ミックス（サンふじと紅こはくのセット）※2キロのみ※

■サイズ、値段 ※入校時、表に変換※

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57912/table/140_1_31648acf86aaf937d7a1e7f4abea8329.jpg?v=202602100151 ]

※送料は別途かかります。

※たっぷり楽しみたい方には、1個あたりがお得な15kgサイズがおすすめです！

■生産農家

くろだ果樹園 黒田壌さん

■配送方法

通常配送

■発送可能地域

全国各地（沖縄県、離島除く）

■販売期間

2月28日（土）まで ※無くなり次第終了※

■保存方法

直射日光を避け、常温で保存

■購入ページ

下記のリンクからご購入いただけます。

りんごの産地・福島県国見町

国見町は福島県最北端に位置し、宮城県との県境にある人口約8,000人（2025年11月現在）の小さな町です。

福島市から電車で約20分と交通の便がよく、古い宿場町の風情や養蚕（ようさん）住宅として使われていた古民家が残る、歴史を感じることができる場所です。

国見町には観光農園がないため、収穫した果物のほとんどがJAや道の駅で販売されています。

直接販売する贈答用の果物はごくわずかであり、消費者の方と直接関わることは少なく、販路が限られております。

FoundingBaseは、国見町や農家さんと長期的かつ継続的に関われる仕組みとして桃やりんごの木1本を複数人でシェアする「クニミノマドオーナー制度」を2022年4月から運営。参加申し込みを行いオーナーになることで、果物を受け取るだけではなく、生育過程を知ったり、農業見学や収穫体験などに参加することができます。

クニミノマドオーナー制度の詳細：https://kuniminomado-owner.com/

