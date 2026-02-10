映画と食をつなぐ新プロジェクト「PIZZA FOR CINEMA」を2月14日より CINEMA CONCESSION LAB「下北現像所」＠ボーナス・トラックにて開始!

株式会社MotionGallery

国内最大級のクラウドファンディング・プラットフォームを運営する株式会社MotionGallery（本社:東京都世田谷区/代表取締役:大高健志）は、下北沢にて運営するCINEMA CONCESSION LAB「下北現像所」にて、2月14日から新プロジェクト「PIZZA FOR CINEMA」を開始いたします。

本プロジェクトは、クラウドファンディング・プラットフォーム『MOTION GALLERY』や下北沢のミニシアター『K2』に関わるクリエーターなどを中心に、それぞれが人生で大切にしている映画作品をテーマにオリジナルピザを創作し、期間限定で提供するものです。提供は、下北沢のボーナス・トラックにある『下北現像所』の店頭での販売に加え、テイクアウトおよびUber Eats、Woltでのデリバリーにも対応致します。

映画を「観る」体験にとどまらず、味わい、思い出し、語ることを通して、映画のある日常を広げるプロジェクトにご注目ください。

「PIZZA FOR CINEMA」について

「PIZZA FOR CINEMA」は、毎月一人（または一組）のクリエーターが、自身の人生に影響を与えた映画作品をテーマに、オリジナルピザを考案する企画です。映画のストーリーや世界観、記憶に残るシーンや感情を起点に、それらを食材や味の構成として再解釈することで、スクリーンの外側にも映画体験をひらいていきます。

各月のピッツアとクリエーターのご紹介

2月からスタートする「PIZZA FOR CINEMA」。各月のシェフを務めるクリエーターの方々ですが、現在7月までが決定！それぞれ、現在絶賛開発中です。完成したピッツア、そして8月以降のシェフを担当するクリエーターは随時確定次第、『下北現像所』のインスタグラム等のSNSで発表して参ります。お楽しみに！

2月｜『ミッドナイト・イン・パリ』の、焦がしトマトとオレンジのマルゲリータby 熊谷 拓明（踊る『熊谷拓明』カンパニー主宰／ダンス劇作家）

映画：『ミッドナイト・イン・パリ』

ハリウッドの脚本家でありながら小説家を目指す男が、婚約者とともにパリを訪れ、

ある夜に体験する不思議なタイムトリップをきっかけに、二人の価値観のズレが露わになっていく。

物語のラスト、「パリは雨の日が美しい」と語り合いながら街へと消えていく場面が、強く心に残る。

（引用：https://eiga.com/movie/56604/）

ピッツア：焦がしトマトとオレンジのマルゲリータ

ほのかにビターな焦がしトマトに、オレンジをアクセントとして加えた一枚。

甘さと苦味が交差する味わいが、映画の余韻を呼び起こす。

クリエーター： 熊谷 拓明（踊る『熊谷拓明』カンパニー主宰／ダンス劇作家）

チャップリンとイッセー尾形をこよなく愛する子供だった。 週末には母親の派手なカーディガンを羽織り、リビングで祖父母にワンマンショーを繰り広げた幼少期を経て、 15才で札幌ダンススタジオマインドにて恩師となる宏瀬賢二に出会う。 2008-2011シルクドゥソレイユ『Believe』(当時新作)にて850ステージに出演。帰国後に自身の創作活動を開始。 身体と言葉を自然に行き来するスタイルで数々のソロ作品を創作し、自らのスタイルを『ダンス劇』と呼ぶ。 様々なスタイルを学んだ後にそぎ落とされた身体表現は、観る者に境界線を求めない、雄弁なものである。 2015年よりキャストを招いての『ダンス劇』の創作を開始し、様々な身体と関わる中でさらなる自己哲学を育て、一見ダンスの外や演劇の外にあると思われる瞬間に、人間のドラマを見出し紡ぎ出す『ダンス劇』をさらに進化させている。 鈴木由美演出『夜中に犬に起こった奇妙な出来事』振付 ノゾエ征爾演出『僕の名前はズッキーニ』振付 瀬戸山美咲演出『染、色』振付 瀬戸山美咲演出『フートボールの時間』振付 パラトリエンナーレ201７演出..振付(ウサギパート) めぐるりアート静岡市民参加作品『近すぎて聴こえない』演出.振付 神奈川県民ホールオープンシアター2023『マリーの夢』作・演出・振付 2024 彩の国さいたま芸術劇場開館30周年記念 音楽劇『死んだかいぞく』ノゾエ征爾演出に振付.出演 等、外部でもダンス劇を生かし活動を広げている。

Photo：kazama shizen

トマトは少し焦げたくらいが美味しい。

パリの雨が嫌いだった元婚約者のような、オレンジがアクセントの「焦がしトマトとオレンジのマルゲリータ」召し上がれ。

3月｜『ロッコク・キッチン』の、夜の闇と浜通りのシーフードピッツアby 川内 有緒 ＋ 三好 大輔(映画監督・作家／映画監督)

📣2026年2月14日(土)ポレポレ東中野、3月6日(金)シモキタ-エキマエ-シネマ『K2』ほか全国順次公開！映画：『ロッコク・キッチン』

震災と原発事故後の福島・国道6号線沿いを舞台に、人々の暮らしと料理を通して描かれる新たな生活史。キッチンに立つ人々の姿、湯気、食卓で交わされる言葉が、静かに映し出される。

公式HP :https://rokkokukitchen.com

ピッツア：夜の闇と浜通りのシーフード（ハーフ＆ハーフ）

「浜通り」「闇」「クラムチャウダー」から着想。

黒（イカ墨など）と白（ホワイトソース）のハーフ＆ハーフに、シーフードを組み合わせた一枚。

クリエーター：

川内有緒

アメリカ、南米、フランス、日本を転々としながら１２年間国際協力分野で働いた後に、フリーランスの物書きに。東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどを執筆。『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』で新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』でYahoo!ニュース｜本屋大賞 ノンフィクション本大賞、連載『ロッコク・キッチン』でドゥマゴ文学賞を受賞。ドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』、『ロッコク・キッチン』の共同監督を務める。



三好大輔

映画監督。1972年岐阜生まれ。1995年 日大学芸術学部卒。 映像制作会社入社。MVやライブ、ブランディングなどに携わる。2003年 広告会社を経て独立。2008年 東京藝大デザイン科非常勤講師。市民が記録した 8ミリフィルムを収集して映画に仕立てる活動を「地域映画」と名付け活動を広げる。2015年（株）アルプスピクチャーズ設立。全盲の美術鑑賞者 白鳥建二さんを追ったドキュメンタリー『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』は国内外で上映され『ロッコク・キッチン』と共に共同監督を務める。2025年 地域映画を全国に普及し市民の記録をもとにコミュニティアーカイブを構築する（一社）まなざしのアーカイブを設立。

Photo：一之瀬ちひろ

映画「ロッコク・キッチン」には、全編にわたり福島県の「浜通り」に暮らすたくさんの人々とお料理が出てきます。後半に登場するのは、星空の下でひっそりと開店する夜の本屋さん。私たちが取材に訪れたとき、そこに広がるとてつもない暗さや寒さに驚かされました。同時にそこで食べた一杯のクラムチャウダースープが心と体を温めてくれました。そこで、今回は「浜通り」「闇」「クラムチャウダー」の三つからインスピレーションをピザにこめました。

4月｜『イングロリアス・バスターズ』の、官能と野蛮さを併せ持つピッツア（仮）by 近内 悠太(教育者／哲学研究者)

映画：『イングロリアス・バスターズ』

歴史を大胆に改変した復讐劇。

クエンティン・タランティーノ監督が、1978年の「地獄のバスターズ」に着想を得て製作した戦争ドラマ。ブラッド・ピットが主演。ナチス将校、ハンス・ランダ役のクリストフ・ワルツが第62回カンヌ映画祭男優賞、第82回アカデミー助演男優賞を受賞。

（引用：https://eiga.com/movie/53973/）

ピッツア：官能と野蛮さを併せ持つピッツア（仮）

現在構想中！

クリエーター： 近内 悠太(教育者／哲学研究者)

教育者、哲学研究者。統合型学習塾「知窓学舎」講師。著書『世界は贈与でできている』(NewsPicksパブリッシング刊)で第29回山本七平賞・奨励賞を受賞。

キーワードは「官能」ということかもしれない。

僕らは官能という言葉を誤用している。官能というのは、必ずしも性的なエロスを意味しない。手近な辞書を見ると、官能とは「感覚器官の働きによって得られる充足感」とある。だから、エロスはもちろんのこと、味わったり、聴いたりといった五感による満足だけでなく、例えばジェットコースターに乗ることの愉悦も官能なのだ。 ナチ党親衛隊で、ユダヤ・ハンターの異名を持つハンス・ランダ大佐（クリストフ・ヴァルツ）会話のシーンのひりひりする緊張感と絶望感。そしてクライマックスの、サブマシンガンによる掃射、大炎、爆発。 特にウェイターに扮して「シャンパンいかが？」と言いながら手袋型の拳銃で警備兵を倒す、スローモーションのシーンが印象に残る。 映画ならではのカタルシス。 ためらいも倫理もない暴力性。にもかかわらず、なぜかそこにはウェットなものがない。どこかカラッとした、爽快なものを与える。 大義や正義を強く掲げることをしないからこそ、動物的で野蛮(brutal)な暴力性がストレートに画として現れているように思える。 ストーリーラインとしてはシンプルなものになっている。破壊と暴力の、ストレートな表現のためには、復讐の物語の細部は不要なのだろう。 道徳的には正しくないカタルシス。 官能とは僕らの身体が受け取る愉悦であるがゆえに、そこには人として善か悪かといった道徳的な基準はない。それが社会的に正当か、維持可能かの判断は理性という別の領域にある。 野蛮なのに、どこか爽やか。 そんなイメージのピザはできないだろうか。

5月｜『陽だまりのグラウンド』の、陽だまりの煌めきピッツァ（仮）by 佐々木 集（クリエイティブディレクター／プロデューサー）

映画：『陽だまりのグラウンド（HARD BALL）』

ギャンブルで借金まみれになった男コナー(キアヌ・リーブス)が、返済のためにシカゴの低所得者地区にある“負け犬”少年野球チームのコーチをしぶしぶ引き受けるところから始まる。最初は報酬目当てで適当に教えるも、厳しい環境で必死に野球に打ち込む子どもたちや、周囲の大人たちとの関わりの中で、少しずつ責任や信頼を学び直していく--

（引用：https://eiga.com/movie/51542/）

ピッツア：陽だまりの煌めきピッツァ（仮）

少年時代、スクリーンの中で見た“あの巨大なピザ”。

子どもの目を通して見た煌めきと憧れを、そのまま一枚に。

クリエーター： 佐々木 集（クリエイティブディレクター／プロデューサー）

京都府出身のクリエイティブディレクター・プロデューサー 映像・空間演出からショーの演出、ストーリー構築に至るまで総合的なアプローチでプロジェクトに携わる。世界から見た東京の音をテーマに立ち上げられたプロジェクト miillennium paradeでは(クリエイティブ・フィルム)ディレクター/アジテーターを担う。バンドFCO.のベーシストとしても活動。

少年野球に没頭していた僕が何度も見た野球映画。 弱小チームが初めて試合に勝った日の夜に、勝利を祝したコナーがピザを子供達に買うシーンがあるのですが、少年時代の僕はこのピザのデカさにおったまげました。 大人になった今でこそあれはニューヨークピッツァだなあって分かったんだけど、当時は自分が食ってたピザが偽モンなんじゃねえかと思うぐらいその映画内に出てくるピザに心踊らされました。 なのでそのピザをまんま再現するってよりは、子供の眼を通した「陽だまりの煌めきピッツァ」を作れたら。 太っちょ喘息持ちの野球少年ジェファーソンティブス(と彼に自身を投影していた少年時代の僕)が目をキラキラさせて涎垂らすようなそんなピザを。

6月｜『ゴッドファーザー』の、NYスタイル・ミートボールピザ（仮）by 振角 勇輔(ニューヨークカルチャー・キュレーター／フードディレクター)

映画：『ゴッドファーザー』

アメリカのマフィアの内幕を描いたマリオ・プーゾのベストセラー小説を、当時32歳のフランシス・フォード・コッポラ監督が映画化した、マフィア一族の興隆と継承を描く重厚な物語。

その中に差し込まれる、料理という日常の記憶。

ピッツア：NYスタイル・ミートボールピザ（仮）

クレメンザが教えるミートボールパスタから着想。

トマト、ニンニク、赤ワインで煮込んだソースを、NYスタイルの一枚に。

クリエーター：振角 勇輔(ニューヨークカルチャー・キュレーター／フードディレクター)

学生時代からNYに魅了されニューヨークをニューヨークたらしめる要素を追求し続ける。 現地を頻繁に訪れ独自のコネクションを築きながらNYのアイコニックなフード、 スーベニア、ローカルブランドのアパレル雑貨、アートなど様々な角度からニューヨークの魅力を紹介してきた。 現在は東京の赤坂、麻布十番のベーグル店に注力している。

フードを想起させる映画として一番に思い浮かぶのはやはり「ゴッドファーザー」。 イタリアンマフィア幹部のクレメンザが次期二代目であるマイケル（アルパチーノ）に料理を教えるシーン。そこで登場するミートボールパスタがシリアスなストーリーとは裏腹に美味しそうたるやいなや。 一族が流してきた血をも想起させるその一皿は無骨な男の手料理として頭から離れません。オリーブオイルとニンニクとトマトソースでクツクツと煮詰めたミートボールとソーセージ、に赤ワインと砂糖を。ピザにしても間違いないでしょう。ザNYスタイルイタリアン。

7月｜『RENT』の逆風の中を突き進む、ニューヨークピッツア（仮）by 岡 勇樹(株式会社デジリハ 代表取締役 ほか)

映画：『RENT』

伝説のブロードウェイ・ミュージカルの映画化。

家賃高騰や物価上昇の中で、仲間とともに必死に生き抜こうとする若者たちの姿を描いたミュージカル映画。監督は「ハリー・ポッターと秘密の部屋」のクリス・コロンバス。

（引用：https://eiga.com/movie/52977/）

ピッツア：逆風の中を突き進む、ニューヨークピッツア（仮）

どれだけ逆風が吹いても、仲間と前へ進む。

その姿を、ニューヨークピザ風の一枚として表現。

クリエーター：岡 勇樹(株式会社デジリハ 代表取締役 ほか)

株式会社デジリハ代表取締役 / NPO法人Ubdobe代表理事 / 合同会社ONE ON ONE代表社員

1981年に東京で生まれ、幼少期の8年間を米国のサンフランシスコで過ごし帰国。医療福祉関連の現場職員を経てNPO法人を設立しその後15年間経営。現在はデジタルリハビリツールの開発を行うスタートアップを経営。日本のみならずインド、アメリカの医療機関や福祉施設でも展開中。また、テクノやIDMを中心に取り扱うONE RECORD STOREのオーナーでもある。

僕は大のピザ好きでありNY好きです。毎年2回ほどは実際にNYに出向いてピザを食べます。よく街角で見かける1ドルピザ屋が物価高騰の影響からか1ドル50セントになり、なんだか時代を感じます。映画RENTも家賃高騰や物価高騰の中でNYで必死に生き抜く若者たちの姿が描かれています。そんな彼らの姿にいつも勇気をもらいます。ぜひ、「どれだけ逆風が吹いても仲間と突き進む姿」をニューヨークピザ風で表現できればと思います。

イベント開催！

タイミングが合えば、それぞれが人生で大切にしている映画作品をテーマにオリジナルピザを創作頂いたクリエーターの方をお招きしたイベントを行って行きます。

そこで、2月21日（土）18:00-21:00、初回となる2月の『ミッドナイト・イン・パリ』の、焦がしトマトとオレンジのマルゲリータの発売を記念して、熊谷 拓明さん（踊る『熊谷拓明』カンパニー主宰／ダンス劇作家）をお招きして、ピザと映画を語るスナックイベントを開催します！是非お立ち寄りください！

今後について

下北現像所では、「Everyday Cinematic.」というキーワードのもと、映画館の外にも映画の高揚や余韻を広げる取り組みを続けてきました。「PIZZA FOR CINEMA」は、運営母体であるMOTION GALLERYがこれまで行ってきた映画文化支援やクリエーター支援の活動とも連動しながら、映画と日常をつなぐ新たな表現を、食を通じて提案していきます。7月以降のシェフを担当するクリエーターは随時確定次第、『下北現像所』のインスタグラム等のSNSで発表して参ります。お楽しみに！

下北現像所について

Everyday Cinematic.

映画館のコンセッションで手にするポップコーンやドリンクは、特別な時間が始まるサイン。下北現像所は、その高揚をミニシアターの外へ広げるために生まれたCINEMA CONCESSION LABです。

私たちは、ピッツア／クラフトコーラ／クラフトビール／映画Tといったオフスクリーンの必需品をR&Dし、味・装い・会話から“映画のある毎日”をデザインします。映画を観る日も、観ない日も。ここは、映画がある日常の交差点です。

インスタグラム：https://www.instagram.com/shimokitagenzojo/

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131802/13307647/

一般のお問合せ：contact@motion-gallery.net

MOTION GALLERYは、みんなの共感をパワーに、社会に新しい体験・価値観をもたら す創造的なプロジェクトを実現するクラウドファンディング・プラットフォームです。

https://motion-gallery.net//(https://motion-gallery.net//)