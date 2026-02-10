国指定重要無形民俗文化財「田遊び」が徳丸北野神社と赤塚諏訪神社で開催されます

東京都板橋区徳丸北野神社田遊び「種蒔き」赤塚諏訪神社田遊び「もがり」

「田遊び」は、稲作の作業内容を唱える言葉と所作を田の神に奉納し、豊作を祈願する予祝行事で、1000年近くにわたり、今日まで欠かさず続けられています。板橋区では、「徳丸北野神社田遊び」と「赤塚諏訪神社田遊び」が国の重要無形民俗文化財に指定されています。

地域の文化財に触れられる貴重な機会です。ぜひ会場で、伝統の息づくひとときをお楽しみください。

詳細はこちら（区ホームページ） :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/bunkazi/bunkazai/1004839.html

徳丸北野神社田遊び

「早乙女」「代かき」日時

令和８年２月11日（水・祝）午後６時から２時間程度

場所

板橋区徳丸6-34-3 徳丸北野神社境内

内容- 種まき太鼓の音やはやしうたの調子に合せて、四方に向かって種をまきます。- 胴上げ子どもが扮する早乙女を一人づつ順番に太鼓に乗せ、一同で胴上げをします。苗の成熟と子どもの成長、子孫繁栄を祈願します。- 稲むら積み太鼓の上に田遊びの用具一切を積上げて、みんなで手を添えて、稲むらをほめます。動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RR4I-c9c-l0 ]

赤塚諏訪神社田遊び

「天狗」「獅子」日時

令和８年２月13日（金）午後７時から２時間程度

場所

板橋区大門11-1 赤塚諏訪神社境内

内容- 神輿渡御御魂の移った神輿を担いで入場し、田遊びが始まります。- 槍突き色紙が詰められた花籠を取付けた槍の前で、太鼓に合せて獅子が舞います。- 天狗御鉾の舞狩袴を着た天狗が右手に大きな幣、左手に錫杖を持って、地鎮の舞を踊ります。- お篝り（おかがり）旧年中の災厄や不幸を焼き払い、新年の家内安全と子孫繁栄を祈って、お篝りが行われます。動画[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lNYes6s7oDg ]

担当部署

板橋区生涯学習課文化財係 03-3579-2636

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。