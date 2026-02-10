参加者満足度94％の高評価ウェビナーを再放送「どうなる？ポストSDGs！未来の人々が望む商品・サービスとは？ 市場をリードする新たな価値のつくり方」
株式会社電通マクロミルインサイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：眞鍋 尚行、以下「電通マクロミルインサイト」）は、株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑、以下「電通」）とともに、昨年9月実施済の無料オンラインウェビナー「どうなる？ポストSDGs！未来の人々が望む商品・サービスとは？市場をリードする新たな価値のつくり方」を2026年2月19日より、再放送を実施することをお知らせします。
背景
本ウェビナーは初回開催時、参加者アンケートにおいて満足度94％※1という高い評価を獲得しました。多くの反響と再視聴の要望を受け、今回あらためて視聴機会を設けています。
本ウェビナーでは、SDGs達成後を見据えた「ポストSDGs」時代において、企業はいかに未来の価値を構想し、商品・サービスへと落とし込むべきかをテーマに、バックキャスト思考や主観的幸せの9因子といった調査結果を交えながら解説しました。
再放送では、初回と同じ内容を録画配信にてご視聴いただけます。
初めてご参加の方はもちろん、改めて内容を整理したい方、社内共有を検討されている方にもおすすめです。
参加者の声（抜粋）
・「未来を想像・創造するための視座について、示唆に富むインプットをいただきました」
・「因子分析などの現状分析から、アイデアへの落とし込み方まで納得感がありました」
・「バックキャストで考える手法が具体的で、業務でも活用できそうだと感じました」
このような方にオススメのウェビナーです
・新商品サービスを企画しても、既存商品や競合商品と似たアイデアから抜け出せない
・既存事業の新しい成長のありかたを模索したい
・ポストSDGsの動向をマーケティングや事業に活かしたい
・生活者の幸せやWell-beingを軸にした商品・サービス企画を考えたい
当ウェビナーで学べるポイント
・生活者の幸せを中心においた価値創造の考え方
・10年先など長期視点での事業や商品サービスの創造方法
ウェビナー概要
・タイトル：どうなる？ポストSDGs！未来の人々が望む商品・サービスとは？市場をリードする新たな価値のつくり方
・開催日時：2026年2月19日（木） 12:00 ～ 2026年2月25日（水）22:00
※上記期間中に1時間のウェビナー動画をいつでも視聴可能です。
・申し込み締め切り：2026年2月18日（水）13:00
・開催形態 ： オンライン配信
・参加費 ： 無料
申込URL： https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-archive-dentsumirai260219/(https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-archive-dentsumirai260219/?utm_source=dmi&utm_medium=pressrelease)
プログラム
・ポストSDGsとWell-Being
・生活者の主観的Well-Beingについて
「人と生活研究所」主観的幸せの9因子のご紹介
・最新の調査結果から読み解く“幸せを感じる”商品・サービスとは
・ポストSDGs時代を意識した、あるべき未来の可視化方法
・あるべき未来からバックキャストで考えるこれからの人々が望む商品・サービスとは
本ウェビナーは、未来視点からのバックキャスト型アプローチで新規事業・サービス開発やビジョン策定を支援する「電通 未来事業創研」と、生活者の主観的なWell-beingなどインサイト研究を行う「人と生活研究所」による共催ウェビナーです。
登壇者プロフィール
吉田 健太郎
株式会社電通 シニア・ディレクター / 未来事業創研ファウンダー
モバイル事業、スマホアプリ領域を中心とした市場分析、戦略プランニング、コンサルティングなどに従事。電通モバイルプロジェクトリーダーとして、CES/MWCに2011年から毎年参加し、TECHトレンドを把握。2021年 国内電通グループ横断組織「未来事業創研」設立。未来の暮らしの可視化からのバックキャストでの事業開発を得意とする。
消費者庁 新未来ビジョンフォーラム フェロー、経営管理学修士（MBA）、日本デジタル空間経済連盟 2045年の社会像検討委員。
工藤 陽子
株式会社電通マクロミルインサイト リサーチャー／ファシリテーター
“人“を基点に、インサイトやトレンドに関するメソッド開発や、情報発信していく窓口「人と生活研究所」所属。企業活動におけるウェルビーイング促進のための研究や、クライアントワークでは、エスノグラフィのような質的調査やワークショップデザインに主に従事。
JPPI認定ポジティブサイコセラピスト。
※1 参加者満足度94％は、セミナー終了後に実施した参加者アンケート「Q1 本日のウェビナーの内容についてご満足いただけましたか。」において、「大変満足」「満足」と回答した割合（有効回答数：54件）です。
