八芳園が「ハラールフードサービス施設認証」を取得したムスリム対応専用のセントラルキッチンを開設

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）は、2025年10月に迎えたグランドオープンに合わせ、館内に新たに「ハラール対応専用キッチン」を新設。そしてこのたび、NPO法人日本ハラール協会による「ハラールフードサービス施設認証（セントラルキッチン）」を2025年11月1日に取得いたしました。この新設キッチンにより、ムスリムのお客様をはじめとする、宗教的な配慮が必要なお客様に安心してお食事をお楽しみいただける空間を提供いたします。

■リニューアルオープンに伴い、ハラール認証キッチンを新設

八芳園は、創業以来掲げてきた「我々は、国民食生活の奉仕者である。我々は、日本観光の奉仕者である」という精神のもと、「日本のお客様には心のふるさとを。海外のお客様には日本の文化を。」という企業理念を大切に、多様な文化・宗教的背景を持つお客様にも安心してお食事をお楽しみいただける環境づくりや個別対応を進めてきました。

そしてこのたび、2025年10月の八芳園グランドオープンに伴い、より厳格な管理体制を整えたムスリム対応専用キッチンを新設し、2025年11月1日に、NPO法人日本ハラール協会による「ハラールフードサービス認証（セントラルキッチン）」を取得いたしました。食材調達から調理に至るまでのすべての工程が認証の対象となり、これにより宗教的配慮を必要とされるお客様にも、今まで以上に安心して八芳園のお食事をお楽しみいただける環境が実現しました。

■バンケットをはじめ、料亭「壺中庵」、「割烹 BUTAI」など、様々なシーンで対応メニューを提供

新設されたムスリム対応セントラルキッチンでは、厳格なガイドラインに基づき、食材調達から調理までを一貫して管理し、多様な文化・宗教背景を持つお客様にもご満足いただけるお料理を提供します。館内のバンケットやケータリング、料亭「壺中庵」、「割烹 BUTAI」など、八芳園が手掛ける様々な場所において対応メニューを提供いたします。また今後さらに多様なお客様のニーズに応じて、ハラール対応メニューのラインアップを充実させ、国際的なおもてなしの場などでの提供も進めていく予定です。

以下は、ハラール対応の洋食メニューと和食メニューの一例です。八芳園のシェフが厳選した食材で仕上げた料理をご堪能いただけます。

■ハラール対応 洋食コース：12,000円（税別）

前菜: 海苔を纏ったマグロ トマトコンディメント ハーブのサラダ

メイン: サーモンのソテー ほうれん草とキノコのフリカッセソース フヌイユ

魚料理: 真鯛のポワレ 根セロリとリンゴのピュレ トリュフソース

デザート: ベリーのムースとライムジュレ 柑橘のコンポテ

※パンがつきます

■ハラール対応 洋食コース：16,000円（税別）

前菜: サーモンのミキュイ 季節野菜の庭園風

パッションマンゴーのヴィネグレット

メイン: ホタテのソテー 黒米のリゾット春菊のソース山椒のクランブル

魚料理: 真鯛のポアレ キャビア ド オーベルジーヌ 白味噌のソーストマト

肉料理: 仔羊のロティ カルダモン香る人参ピュレココナッツカレー風味のジュダニョ

デザート: ベリーのムースとライムジュレ 柑橘のコンポテ

※パンがつきます

■ハラール対応 和食コース：40,000円（税別）

・〈前菜三種盛り合わせ〉 自家製胡麻豆腐 生雲丹 美味出汁 常節柔らか煮 旬の白和え 木の芽

・清汁仕立て 玉子豆腐 ずわいがに 椎茸 青味

・鮮魚三種盛り合わせ 芽妻もの ハラル醤油添え

・クラウンサーモンの白味噌焼き

・真鯛の湯葉蒸し 銀あん 山葵 かもじ九条葱

・ハラル和牛のステーキ 彩り野菜のグリル 生七味 ハラルぽん酢

・季節の土鍋炊き込みごはん 自家製香の物 留椀

・旬のフルーツ

〈ハラール認証概要について〉

※NPO JAPAN HALAL ASSOCIATION JHAS3001:2024

認証名 ：NPO法人 日本ハラール協会「ハラールフードサービス施設認証（セントラルキッチン）」

認証日 ：2025年11月1日（土）

認証機関：NPO法人日本ハラール協会

認証対象：食材の調達から調理までの全工程

提供範囲：八芳園内バンケット、料亭「壺中庵」、「割烹 BUTAI」、ケータリングサービスなど

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

