「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」キャンペーン実施中！オリジナルステッカーやフォトスポット、特別ライトアップに花火まで！横浜で『エヴァンゲリオン』を楽しもう！

横浜市

『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」(2月21日(土)～2月23日(月・祝))が横浜アリーナで開催されることにあわせ、横浜の街を『エヴァンゲリオン』シリーズで盛り上げる「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」を2月24日（火）まで実施中！！

「大観覧車コスモクロック21」特別演出・コラボ花火やオリジナルステッカープレゼントキャンペーン、フォトスポットなど、フェスイベントが行われる新横浜エリアはもとより、横浜ベイエリアまでさまざまなイベントを展開します！

「大観覧車コスモクロック21」特別演出

横浜の景観を代表する「大観覧車コスモクロック21」で、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した特別演出のライトアップを実施します。全高112.5mの世界最大の時計機能付き大観覧車に映し出される大迫力の演出は圧巻です！さらに、演出の後の時計表示では、「エヴァンゲリオン初号機」をイメージしたライトアップを行います。（協力：よこはまコスモワールド／泉陽興業株式会社）

【実施場所】大観覧車「コスモクロック21」(よこはまコスモワールド内)

【点灯日時】２月６日（金）～２月24日（火）18：00～21：31（最終点灯は21：30～）

毎時00分、30分（１回あたり１分間の演出）

※特別演出の後の時計表示（4分間）では「エヴァンゲリオン初号機」をイメージしたライトアップを行います。

※天候等諸事情により予告なく演出が中止になる場合があります。

※詳細は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

「エヴァンゲリオン初号機」イメージライトアップ

横浜のウォーターフロントの施設（ハンマーヘッドクレーン、大さん橋ふ頭ビル等）を「エヴァンゲリオン初号機」をイメージしてライトアップ！

※ライトアップの実施場所・点灯スケジュール等は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

コラボ花火の打上げ

横浜港の夜を彩る5分間の花火「YOKOHAMA NIGHT FLOWERS × GREEN×EXPO 2027」とコラボし、エヴァンゲリオンをイメージした色の花火が上がります。

日時：令和８年2月14日（土） 19:00～19:05（5分間、コラボ演出は前半部分）

打上げ場所：新港ふ頭

※天候等により打上げが中止となる場合がございます。

詳細は「横浜ナイトフラワーズ」公式ホームページでご確認ください。

https://www.yokohama-nightflowers.com/

オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

横浜の対象店舗で指定メニューの注文やサービスをご利用いただいた方に、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーをプレゼント！

32の施設・エリアの約450店舗で実施します。

ステッカーはエリアごとに異なる全20種類。

横浜の風景とキャラクターが組み合わさった今回だけの特別なデザインです。

実施期間：令和８年1月30日（金）～2月24日（火）

配布条件：対象店舗で指定メニューの注文やサービスの利用につき、ステッカーを1枚プレゼント

※ステッカーはなくなり次第終了となります。

※対象施設・メニューは特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

※各施設の営業時間・休業日等は、各施設のWEBでご確認ください。

フォトスポット

横浜のベイエリアの14か所に大型フォトスポットが出現！

キャラクターと横浜の景色がコラボした最大約5m×2.4mの大型オリジナルデザインパネルやエヴァレーシング車両展示！

『エヴァンゲリオン』に染まった横浜の街をお楽しみください！

※設置場所・設置期間は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

キャンペーン完全MAP

「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」の実施施設・エリアの場所が一目で分かるMAPとイベント情報を網羅した“完全MAP”を配布！

MAPと一緒にキャンペーンをお楽しみください！

配布場所

１.横浜市内観光案内所（横浜駅・桜木町駅）

２.オリジナルステッカープレゼントキャンペーン対象施設

３.横浜市内18区役所

※MAPはなくなり次第終了となります。

みなとみらい駅等を『エヴァンゲリオン』で装飾！

みなとみらい駅・横浜駅では、「エヴァンゲリオン」の装飾がお出迎え！駅構内から『エヴァンゲリオン』に染まった横浜の街をお楽しみください！

※実施場所・期間等は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

『エヴァンゲリオン』シリーズ楽曲放送！

「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」キャンペーン参加施設の一部で、『エヴァンゲリオン』シリーズで使用されている楽曲を放送！

※実施場所・期間等は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

市内施設・企業等のコラボレーションについて

今回の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年とのコラボイベントにあわせて、横浜市の様々な商業施設・企業等とのコラボレーションを実施中！

※詳細は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/eva-yokohama/

「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」について

横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA30」エリアと、多彩なステージエンターテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレート。スタジオカラーのクリエイターによる総合演出で、エヴァの“これまで”と“これから”を表現するここだけにしかない企画が実施され、世界中から多くのお客様が横浜にお越しになります。

■開催期間：令和８年２月21日（土）～23日（月・祝） 3日間

■開催場所：横浜アリーナ

■公式HP：https://30th.evangelion.jp/fes