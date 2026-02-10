Def Jam Cafe × EL TACO DEL MAR、2/15(日)に大阪・アメリカ村で1日限定のストリートポップアップを開催！

株式会社AZURE

株式会社AZURE（本社：大阪市中央区、代表取締役：中川達裕、以下：AZURE）は、世界的ヒップホップレーベル「Def Jam」が手がける「Def Jam Cafe(https://www.instagram.com/defjamcafe/)」と、NYCのストリートフードカルチャーを展開する「EL TACO DEL MAR(https://www.instagram.com/eltacodelmar_official/)」による、1日限りのストリートポップアップイベントを2026年2月15日（日）に大阪・心斎橋アメリカ村にて開催いたします。

本イベントは、食・音楽・ファッションが路上レベルで融合する「カルチャーの街・アメ村」ならではの体験を提供。当日は世界的に活躍するDJであるDJ LEAD(https://www.instagram.com/djleadhh/)のプレイに加え、韓国のフィメールラッパーMOON(https://www.instagram.com/moonprivzte/)によるライブパフォーマンスも実施いたします。

イベントフライヤー

■ イベントの見どころ

※ NYCの街角を再現した「ビーフビリア」とタコスカルチャー

EL TACO DEL MARは、近年話題の「ビーフビリア (Beef Birria)」をはじめ、NYCの日常に根付いたタコスカルチャーを独自の感性で再構築。香ばしいトルティーヤとじっくり煮込まれたビーフの香りが、会場を本場ストリートの空気感へと変貌させます。

※ 豪華アーティストによるライブ＆DJプレイ

音楽シーンの第一線で活躍するDJ LEADが15時から21時まで会場をロック。さらに、韓国からフィメールラッパーMOONを招き、店舗入り口に設置されたDJブースからライブパフォーマンスを披露。その様子はリアルタイムで配信され、街行く人々も無料で観覧可能なオープンなライブ体験を実現します。

※ 限定30枚のコラボレーションTシャツ販売

本イベントのために特別に制作された「Def Jam Cafe × EL TACO DEL MAR」限定Tシャツを販売。再販予定なし、当日30枚限りの超希少アイテムとなります。

■ 開催概要

イベント名： Def Jam Cafe x EL TACO DEL MAR -NYC × TACOS Culture Street Pop-Up Event in Americamura, Osaka-

開催日程： 2026年2月15日(日) 15:00～21:00

会場： EL TACO DEL MAR （大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目17-3 心斎橋アルティ・イン1F）

料金： 観覧無料 ※但し店内及び17時までのテラス席をご利用のお客様は1ドリンク代（アルコール\800 / ソフトドリンク\500）が必要です。

※フード代は別途お支払いとなります。

特典： 3,000円以上のご飲食で記念ステッカーをプレゼント。

出演： DJ LEAD、MOON

主催： 株式会社AZURE

企画制作： EL TACO DEL MAR

協力： Def Jam Cafe、GHOST OSAKA

■ 限定販売アイテム詳細

TシャツフロントデザインTシャツバックデザイン



名称： Def Jam Cafe x EL TACO DEL MAR Limited Edition T-shirt

カラー： Black

サイズ： S, M, L, XL, XXL

価格： 6,600円税込

販売数： 限定30枚（当日会場のみ）