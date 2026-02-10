「おもてなしセレクション」の受賞商品が多数ラインナップ！観光客に人気の浅草のセレクトショップ「ENGAWA ASAKUSA」にて、7ブランドが販売開始！

ENGAWA株式会社

日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」では、2025年10月にオープンした浅草の複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワアサクサ）」にて、常時およそ30ブランドの受賞商品を展示販売しています。2026年2月11日からは、浮世絵をテーマにした香水やアイデア溢れるファッション雑貨など、7ブランドの販売を開始します。

また、オープンから4ヵ月間でお客さまに特に人気の高かった「おもてなしセレクション」受賞商品をご紹介します。日常使いとしても、ギフトとしても喜ばれる、日本が誇る技術や伝統が詰まったアイテムが揃う「ENGAWA ASAKUSA」で「おもてなしセレクション」の受賞商品をチェックしてください。

■2026年2月～販売スタート、おもてなしセレクション受賞ブランド

日本の伝統芸術である浮世絵の世界観を香りで表現した「金熊香水 JAPAN COLLECTION」（株式会社ピノーレ、埼玉県）や、アイデア溢れるファッション雑貨「跡がつかない髪留め kamipita」（株式会社Kamipita Japan、東京都）など、2025年第2期にて受賞した商品を中心に、食品・ファッション雑貨・コスメなど幅広いジャンルから7ブランドの商品が新たに仲間入りします。

＜商品一覧＞

- 「金熊香水 JAPAN COLLECTION」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-019/)金熊香水（株式会社ピノーレ）【埼玉県】2025金賞- 「跡がつかない髪留め kamipita」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-009/)株式会社Kamipita Japan【東京都】2025金賞- 「TRUTH シンプレスシリーズ」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-096/)株式会社ビヨンドプロパティーズ【東京都】2025受賞- 「TABLEAU「江戸硝子」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-053/)太武朗工房 株式会社タブロー【東京都】2025金賞- 「晴レノ日ノ醤油」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-019/)株式会社ハチマル【静岡県】2024金賞- 「手延べ半生長そうめん」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-094/)有限会社たつみ麺店【愛知県】2025受賞- 「輪切奉天」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-114/)丸英製菓株式会社【大阪府】2024受賞

※一部商品は3月5日より販売開始の予定です。

■「ENGAWA ASAKUSA」で人気の「おもてなしセレクション」の受賞商品

2025年10月にオープンした浅草の複合ストア「ENGAWA ASAKUSA」に来店されるお客さまは、およそ半数が海外からの観光客の方です。カフェバーに併設されたセレクトショップでは、日本全国の調味料や工芸品、ファッション雑貨からコスメまで幅広いラインナップを展開し、多くの海外からのお客様がお買い物を楽しんでいます。中でも、日本の「キッチンアイテム」は、そのクオリティや、日本らしいデザイン性への評価が高く、ギフトとしてもご自宅用としても人気を集めています。

人気のキッチンアイテム4選 （おもてなしセレクション受賞商品）

スイーツはカフェ・バーのメニューとしても人気！

- 「冷感北斎平盃3点セット」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-001/)株式会社丸モ高木陶器【岐阜県】2025最高金賞- 「着物トレー・銘仙トレー」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-003/)霜旦舎 定右衛門商店(株式会社ハチ・ビット)【栃木県】2025最高金賞- 「後引きしない 可愛い醤油差し」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/1900-01-014/)幸楽窯 徳永陶磁器株式会社【佐賀県】2019金賞- 「土佐黒打ち捌き包丁」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-023/)由宗刃物（株式会社ASTREX）【京都府】2024金賞「冷感北斎平盃3点セット」株式会社丸モ高木陶器【岐阜県】2025最高金賞「着物トレー・銘仙トレー」霜旦舎 定右衛門商店(株式会社ハチ・ビット)【栃木県】2025最高金賞「後引きしない 可愛い醤油差し」幸楽窯 徳永陶磁器株式会社【佐賀県】2019金賞「土佐黒打ち捌き包丁」由宗刃物（株式会社ASTREX）【京都府】2024金賞

「ENGAWA ASAKUSA」のカフェ・バーでは、本格的な日本茶をテーマにしたドリンクメニューとスイーツを提供しています。おもてなしセレクションを受賞したpatisserie maison Fujiya（北海道）と開発した「ENGAWA ASAKUSA」のオリジナルスイーツ「ガトーフロマージュ 緑茶/ほうじ茶」は、カフェ・バーの看板メニューとして、ご好評をいただいている一品です。

・「ガトーフロマージュ」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-038/)patisserie maison Fujiya（一位物産株式会社）【北海道】2025金賞

「ガトーフロマージュ」patisserie maison Fujiya（一位物産株式会社）【北海道】2025金賞

■ 日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」について

「世界と未来へつなぐ--日本の美とアイデアの発信拠点」をコンセプトに、全国400点以上の逸品を揃えたセレクトショップと、佐賀の茶農家監修のカフェ・バーを併設。店舗は浅草駅から徒歩 3 分、浅草寺から徒歩 2 分という好立地に位置し、世界中から訪れる観光客を迎えます。

■「おもてなしセレクション」2026年第1期のエントリー受付中、～2月20日まで！

- 店舗名称：「ENGAWA ASAKUSA」- 住所：東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1階- アクセス：浅草駅徒歩3分- webサイト：https://store.engawa.global- SNS/instagram：https://www.instagram.com/engawa_asakusa/

「おもてなしセレクション」では、認定した商品・サービスの国内・海外へ向けた広報支援および販路開拓支援を実施しています。今回の東京・浅草の常設店舗や日本全国のポップアップ企画での販売機会の提供や、海外トレードショーへの参加を通じた販路開拓支援など、受賞した事業者さまへ様々な機会を提供しています。

2026年第1期にて最高金賞を受賞した商品は、「ENGAWA ASAKUSA」にて1ヵ月間の特別展示の特典もありますので、外国人にアピールしたい商品・サービスを展開する日本全国の事業者さまからのエントリーをお待ちしております。

●「おもてなしセレクション」募集告知は、2026年1月9日に配信したリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000017308.html

「おもてなしセレクション」へのエントリーをご検討中の事業者さまは、おもてなしセレクション公式サイト（https://omotenashinippon.jp/selection/）をご確認いただき、お気軽にお問い合わせください。

■ OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）とは

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。日本在住の海外流通の有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

https://omotenashinippon.jp/selection/