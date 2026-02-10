【オリエンタルヒルズ沖縄】桜をテーマに、フレンチ・鮨・鉄板焼きのコラボレーションフルコース ー3人のシェフが織りなす美食の饗宴ー

サンフロンティア不動産株式会社

全14棟、東シナ海を望む高台に佇む全室プール付きスイートヴィラ＆オーベルジュ「オリエンタルヒルズ沖縄(https://or-okinawa.com)」（沖縄県恩納村）は、フレンチ・鉄板焼き・鮨の3ジャンルを”１つのフルコース”でご堪能いただける特別ディナー ―3人のシェフが織りなす美食の饗宴― において、春の訪れを告げる桜をテーマにした期間限定コース「FLEUR DE CERISIER」（フルール・ドゥ・スリジエ、フランス語で”桜の花”）が付いた宿泊プランを、2026年2月23日（月）から3月1日（日）までの期間限定でご提供いたします。

―3人のシェフが織りなす美食の饗宴― 2月23日～3月1日限定・特別コース「FLEUR DE CERISIER」

―3人のシェフが織りなす美食の饗宴― を彩る料理長たち

オリエンタルヒルズ沖縄には、フレンチ・鉄板焼き・江戸前鮨の3ジャンルを担う料理長が常駐しております。全14棟のスイートヴィラに滞在されるお客様のためだけに、それぞれが長年培ってきた技と感性を生かした料理をご提供しています。通常、当ホテルのディナーは、お好みのジャンルをひとつお選びいただいておりますが、本特別プランでは、フレンチ・鉄板焼き・鮨の各シェフが、季節ごとの恵みを最もおいしく味わえる調理法で仕立てる、-3人のシェフが織りなす美食の饗宴- をご提供しております。

沖縄では本州より一足早く、2月に桜の見頃を迎えます。春の訪れを感じながら今しか味わえない特別コースと、約2万平方メートル の敷地に広がる静寂と美景に包まれた“大人のリゾート時間”をお楽しみください。

フレンチ料理長：加藤 貴幸

新潟県新潟市出身。1990年にシェフとしてキャリアをスタート、2008年に沖縄へ。2009年よりオリエンタルヒルズ沖縄フレンチのシェフ、2019年からは総料理長としてレストラン全体を統括。素材の魅力を引き出す、やさしく上品なフレンチを得意とします。

鉄板焼き料理長：仲宗根 真也

1981年沖縄県浦添市出身。都内と沖縄県内のレストランで修行を重ね、2007年にオリエンタルヒルズ沖縄に入社。2018年より料理長として活躍。火入れの妙を追求し、肉や魚介の旨みを繊細に引き出す鉄板焼きを提供しています。

鮨料理長：古谷 直幸

神奈川県横浜市出身。横浜・東京の鮨店で修業を重ね、江戸前鮨の伝統技術を習得。2006年のホテル開業とともに沖縄へ。

全国各地より取り寄せた魚介食材と、沖縄食材を組み合わせ、本格江戸前と琉球の気候風土を調和させた鮨を追求しています。

3人のシェフが手がける “春の沖縄”を味わう特別フルコース７品と5種7杯のペアリング

～桜舞う夜に極上の美食を楽しむ、春の饗宴～ 「FLEUR DE CERISIER」

「FLEUR DE CERISIER」では、春の味わいを丁寧に描くフレンチを中心に、鉄板焼きと鮨を組み合わせた特別コースです。春を迎える沖縄の海と大地が育んだ旬の恵みを、3人のシェフがそれぞれの技と感性で一皿ずつ表現。各シェフが選び抜いた食材は、その日の状態や季節のうつろいに合わせて、最も美味しく感じられるよう丁寧に仕立てています。前菜から魚料理、肉料理、鮨、デザートへと続く流れの中で、“沖縄の旬”と桜の季節ならではの、やわらかな春の余韻をお楽しみいただける構成としました。

桜色の衣を重ね春を彩る、早旬太刀魚春衣揚げ～桜仕立て～桜色のクリームソースと共にいただく、桜鯛と菜の花のヴァプール春野菜と桜塩で味わう、石垣牛フィレ肉の鉄板焼き

コースは、春鱒のディル風マリネに桜のニュアンスを重ねた、春らしい軽やかな味わいのアミューズから始まります。

続く冷前菜では、沖縄県産アオリイカの新緑和えと桜チップの瞬間スモークのヴェリーヌを、透明感のあるガラスの器でご提供します。香りや食感の変化も含めてお楽しみいただける一皿に仕立てました。

その後、早旬の太刀魚の春衣揚げ、桜鯛と菜の花のヴァプール、石垣牛フィレ肉の鉄板焼きへと続き、前菜からメインまで、春の食材を心ゆくまでお楽しみいただけます。

コースの後半でご用意する鮨では、冬の名残を感じる本鮪に、真鯛や車海老といった春に旬を迎える食材を重ね、季節のうつろいを表現しています。

最後は、苺を主役に春の色合いを表現したデザートで、コース全体をやわらかな余韻とともに締めくくります。

また、本コースには、お料理に合わせた5種7杯のペアリング（シャンパーニュ、白ワイン、赤ワイン、日本酒、泡盛）をご提供します。一皿ごとの味わいや香りを引き立てながら、コース全体の流れをより深くお楽しみいただけます。

海と空が溶け合うスイートヴィラで過ごす、沖縄の春

「エグゼクティブスイート」（162平方メートル テラスとプール含む）

東シナ海を望む海抜30mの小高い丘に佇むオリエンタルヒルズ沖縄は、全14棟・全室オーシャンビュー、プール付きのスイートヴィラ＆オーベルジュです。

約2万平方メートル の敷地に広がる静寂と美景に包まれた“大人のリゾート時間”をお楽しみいただけます。

春のやわらかな光に包まれるこの季節、水盤越しに広がる海と空が穏やかに溶け合うダイニングには、

沖縄ならではの開放感と、落ち着いた静けさが漂います。

桜をテーマにした特別コースとともに、自然と調和する空間で過ごす、春ならではの穏やかなひとときをご堪能ください。

◇プラン概要

・名称：―3人のシェフが織りなす美食の饗宴―

※フレンチ・鉄板焼き・鮨のシェフが織りなす特別フルコース付き宿泊プラン（2食付）

・実施日：2026年2月23日（月）～3月1日（日）

～桜舞う夜に極上の美食を楽しむ、春の饗宴～「FLEUR DE CERISIER」

・料金：1泊2食付き 124,800円～(税込・サービス料込)

※1室2名様ご利用の料金です

・サービス内容

・ご夕食は、フレンチ・鉄板焼き・鮨の3料理長が共創するフルコース（全7品）

・お料理に合わせた7杯のペアリング（シャンパーニュ／白／赤／日本酒／泡盛）をご提供

・ご朝食（インルームでご提供します。和朝食かアメリカンブレックファーストからお選びください

＜～桜舞う夜に極上の美食を楽しむ、春の饗宴～「FLEUR DE CERISIER」メニュー＞

Amuse： 春鱒のディル風味マリネ ～Fleur de Cerisier

Entree froide： 県産アオリイカの新緑和え 桜チップの瞬間スモークのヴェリーヌ

Entree chaude： 早旬太刀魚春衣揚げ ～桜仕立て～ほど芋・酢取り茗荷・獅子唐辛子・酢橘

Poisson： 桜鯛と菜の花のヴァプール 桜色した軽いクリームソース プランタニエール

Plat de resistance： 石垣牛フィレ肉の鉄板焼き 春野菜と桜塩と共に

OSUSHI： 握り鮨 本鮪 / 真鯛 / 車海老 / 雲丹・いくら小丼相盛 / 玉子焼き

Dessert： デクリネゾン ド フレーズ ロゼ

パン／バター／ティー または コーヒー

※食材の仕入れ状況により、一部メニューが変更となる場合がございます。

ご予約・詳細はこちら(https://secure.reservation.jp/orientalhills/stay_pc/rsv/rsv_src_pln.aspx?cond=&dt_tbd=0&le=1&rc=1&du=0&pmin=0&cp=&ra=&pa=&cl_tbd=0&mc=2&rt=&st=0&pmax=2147483647&cc=h1_0%3ah2_0%3ah3_0&smc_id=&hi_id=1&dt=2026/2/23&lang=ja-JP&to_pos=1)から (ご予約専用ページに移動します。）

※予約サイトでは「【特別ディナーWEEK】桜舞う夜に極上の美食を～3シェフ美食の饗宴｜限定プラン（夕朝食付）」としてご案内しています。

※日程・泊数を2月23日から3月１日を選択し検索してください。

◇ホテルサービスについて

また、ご滞在中は、オリエンタルヒルズ沖縄ならではの上質な館内サービスをゆったりとお楽しみいただけます。

・専用車にて那覇空港ホテル間の往復送迎サービス（2連泊以上からご利用可能）

・ウェルカムドリンクサービス

・バレーサービス

・客室冷蔵庫内のドリンク

・Bluetoothスピーカー（全室完備）

・スポーツジムのご利用

・ゴルフラウンジ

・貸切サウナ

・スイートエステサロン

