【grove】春らしいカラーにときめく！「FILA」別注アイテムを2月11日（水・祝）より発売

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove（グローブ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/grove/(https://store.world.co.jp/s/brand/grove/)）は、人気スポーツブランド「FILA（フィラ）」との別注アイテムを、2月11日（水・祝）より、店舗（一部を除く）ならびに公式オンラインストアにて発売いたします。




全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。　


　




今回登場する「FILA」との別注アイテムは、カジュアルさと品のよさを兼ね備えた、春のお出かけにぴったりのラインナップです。


日常使いに便利な実用性はそのままに、フェミニンでエレガントなグローブらしいデザインが魅力となっています。


柔らかなカラーリングが春らしい気分を引き立てるだけでなく、撥水加工を施しているため、急な雨にも対応可能。この季節に持ち歩きたくなるバッグです。


　　


この機会にぜひ、グローブのオンラインストアをチェックしてください。


　


別注アイテム：商品詳細






◆【FILA別注】ショルダーバッグ


・価格：\3,979（税込）


・サイズ：高さ15.5cm×幅（下部）22cm×マチ8.5cm


・カラー：ライトピンク/グレー/サックスブルー/ブラック



コンパクトながら収納力に優れたショルダーバッグ。ころんとしたスクエアフォルムに、前面のファスナーポケットとロゴ刺繍がアクセント。お好みのチャームを付けられるDカン付きです。


　




◆【FILA別注】２WAYトートバッグ


・価格：\4,979（税込）


・サイズ：高さ27.5cm×幅（下部）23cm×マチ11.5cm


・カラー：サックスブルー/グレー/ブラック



日常使いにちょうどいいサイズ感のトートバッグ。開口部はファスナー仕様で中が見えにくく安心。手持ち・肩掛けの2WAYで使えます。


　





◆【FILA別注】２WAYボストンバッグ


・価格：\4,979（税込）


・サイズ：高さ22cm×幅（下部）29.5cm×マチ12.5cm


・カラー：ブラック/グレー/ライトピンク



前面にはスマートフォンなどの小物をすぐ取り出せる便利なファスナーポケットを配置。広めのマチで収納力があり、荷物が多い日にも活躍します。



※一部店舗で発売日が異なる場合がございます。


【 商品のお取り扱い 】


■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/grove/


■ 全国店舗　https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)



【 Brand Concept 】


“My Feminity My Life”


日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。



＜会社概要＞


・名称：株式会社アルカスインターナショナル　（株式会社ワールド100% 子会社）


・代表者：内山 誠一


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


（ワールド 企業サイト）：https://corp.world.co.jp/


（ワールドグループ 公式通販サイト）：https://store.world.co.jp/