株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』は、「春らしさを感じる花絶景」に関するアンケート調査を行いましたので、その結果をお知らせします。TOP10には河津桜や菜の花、梅、藤、チューリップなど、日本各地で春を彩る花絶景が多数ランクインする結果となりました。

■河津桜と菜の花が青野川沿いに咲き誇る、ピンク×イエローの絶景「みなみの桜と菜の花まつり」が1位を獲得

『じゃらん』春らしさを感じる花絶景ランキング

立春を迎え、少しずつ花の便りが聞こえ始める季節となりました。今回は、日本各地で春の訪れを告げる、今だけ楽しめる花絶景についてアンケート調査を実施しました。第1位に選ばれたのは、静岡県南伊豆町で開催される「みなみの桜と菜の花まつり」。鮮やかなピンクと黄色のコントラストが美しい、河津桜と菜の花が彩る春色の絶景散策スポットです。第2位には、静岡県伊豆の国市「城山さくら」がランクイン。早咲きの河津桜が約400m続く並木道で、散策やサイクリングにもぴったりです。そのほか、旅行情報サイト『じゃらんニュース』では、TOP10以外にもおすすめの花絶景スポットを紹介しています。ランキング情報と併せて、ぜひチェックしてみてください。

■早春から初夏まで楽しめる多彩な春絶景スポットが勢ぞろい！

1位：みなみの桜と菜の花まつり【静岡県南伊豆町】

青野川沿い約2kmにわたり河津桜800本が咲き誇り、同時に土手一面に菜の花が広がります。鮮やかなピンクと黄色のコントラストが春の訪れを感じさせ、のどかな雰囲気の中で散策や写真撮影を楽しめます。川沿いの遊歩道から望む景色は絶景で、早春ならではの彩り豊かな風景に癒やされます。

開催期間：2026年2月1日（日）～3月10日（火）

2位：城山さくら【静岡県伊豆の国市】

早咲きの河津桜が約400mにわたり並ぶ絶景スポット。桃色に染まる桜並木は、春を先取りできる風景として人気です。ゆったり散策はもちろん、サイクリングで川沿いを走るのもおすすめ。河津桜ならではの濃いピンク色が青空に映え、写真映えする美しい景観が魅力です。

見頃：2月中旬～3月上旬

3位：いなべ市農業公園【三重県いなべ市】

いなべ市農業公園は、東海エリア最大級の規模で約50品種・2,000本の梅が色とりどりに咲き誇り、爽やかな香りが春の訪れを告げる梅林公園です。雪化粧した鈴鹿山脈を背景にした風景は圧巻で、地上30mの見晴台からの眺望も必見。早春ならではの幻想的なコラボレーションが楽しめます。

見頃：3月上旬

4位：菜の花公園【長野県飯山市】

菜の花公園は、千曲川東岸の丘に広がる絶景スポット。5月初旬には見渡す限りの菜の花が咲き誇り、黄色いじゅうたんと青空のコントラストが息をのむ美しさです。遠景には千曲川と関田山脈が連なり、大自然に包まれたロケーションも魅力。毎年開催される「いいやま菜の花まつり」では、春の風景と地域のにぎわいを楽しめます。

見頃：5月初旬

（画像提供：（一社）信州いいやま観光局）

5位：あしかがフラワーパーク【栃木県足利市】

あしかがフラワーパークは、四季を通じて8つのテーマで彩られる花の楽園。春には花祭りが開催され、園のシンボルである大藤や80m続く白藤のトンネルは圧巻で、県の天然記念物にも指定されています。色鮮やかな花々と幻想的な景観は写真映え抜群。園内では鉢花やギフト向けの花も販売され、お土産選びも楽しめます。

見頃：例年4月中旬～5月中旬

（画像提供：あしかがフラワーパーク）

6位：かみゆうべつチューリップ公園【北海道紋別郡湧別町】

総面積12.5万平方メートル の広大な敷地に約200品種のチューリップが咲き誇る絶景スポット。赤や白、黄色など色とりどりの花々が一面に広がり、オランダ風の風車とともにヨーロッパのような風景を演出します。毎年5月に開催されるチューリップフェアでは、写真映えする景色やイベントも満喫できます。

見頃：例年5月1日～5月31日（ピークは5月中旬）

（画像提供：かみゆうべつチューリップ公園）

7位：広田梅林ふれあい公園【兵庫県南あわじ市】

広田梅林ふれあい公園は、かつての梅林を復活させて50年以上、今では13品種・約450本の梅が咲き誇る観梅スポットです。淡いピンクの鴬宿（おうしゅく）や白い南高（なんこう）など約300本を中心に、枝垂れ梅の優美な姿も楽しめます。園内には四国八十八ヶ所の分家にあたる小さな祠（ほこら）が点在し、お遍路気分でのんびり散策できます。

見頃：2月中旬～3月上旬

8位：月ヶ瀬梅林【奈良県奈良市】

日本で初めて名勝に指定されて100年以上経つ月ヶ瀬梅林ですが、現在でも名勝登録の梅林は全国でもここだけ。五月川沿いに約1万本の梅が咲き誇り、渓谷美とともに早春の風景を描き出します。江戸時代から文人墨客（ぼっかく）を魅了してきた花絵巻は、今も息をのむ美しさで魅了します。

見頃：2月下旬～3月中旬

9位：芦ヶ池農業公園「サンテパルクたはら」【愛知県田原市】

芦ヶ池農業公園は「遊ぶ・体験する・見る・食べる」がそろう花と緑の楽園。春には色鮮やかなチューリップが咲き誇り、高台に広がる花壇には多彩な品種が並びます。直径25mの円形花壇は写真映え抜群で、360度のパノラマを楽しみながら、季節ならではの景色と体験を満喫できます。

見頃：3月下旬～4月上旬

（画像提供：田原市農業公園管理事務所）

10位：菜な畑ロード2026【千葉県鴨川市】

房総ならではの早春イベントで、約1万坪の広大な菜の花畑が期間限定で登場します。鮮やかな黄色に包まれる絶景はSNS映え間違いなし！花摘み体験も楽しめ、ドライブや散策にもぴったり。JR安房鴨川駅から徒歩約20分とアクセスも良好で、春の訪れを一足早く感じられるスポットです。

開催期間：2026年1月10日（土）～3月8日（日）

調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国20代～50代

有効回答数：1,054名

調査実施期間：2025年12月24日（水）～2026年1月5日（月）

調査機関：インテージ

