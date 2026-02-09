【感情は、香りで操る】成功者が密かに実践する“精神のチューニング”。古代叡智とフランキンセンスが融合した『Frank Veda』2026年2月9日（月）よりフランキンセンス増量でリニューアル。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、現代社会を生き抜くすべての人へ、

最高級フランキンセンスを用いた精神のチューニングツール

『Frank Veda（フランク・ヴェーダ）』を通じ、新しいセルフケアの在り方を提案。

展開：全3種類 (Purify / Beauty / Fortune)

■ 成功者が「精神のチューニング」を最優先する理由

現代のビジネスエリートやトップアスリート、クリエイターたちが、多忙を極めるスケジュールの中に「瞑想」や「マインドフルネス」を取り入れているのは、単なる流行ではありません。

彼らは、「脳のコンディションこそが、パフォーマンスのすべてを決める」という事実を本能的に理解しているからです。

1. 「決断疲れ」からの解放

一説によると、現代人は1日に最大3万5,000回もの決断を下していると言われています。

経営者やリーダー層であれば、その一つひとつが重大な責任を伴います。

スティーブ・ジョブズが毎日同じ服を着て「決断の回数」を減らしたように、成功者は脳のエネルギー（ウィルパワー）を温存するために、意識的に「何も考えない時間」を作り、脳をリセット＝チューニングしています。

2. 「ノイズ」を遮断し、フロー状態へ

かつてビル・ゲイツは、年に2回、外界との接触を完全に断ち切って読書と熟考にふける「考える週（Think Week）」を設けていました。

情報の洪水から離れ、精神を深く静まり返らせることで、初めて「直感」や「創造的解決策」が生まれる「フロー状態」に入ることができるのです。

3. 感情を「客観視」する力

トップアスリートが試合前に独自のルーティンを行うのは、高ぶる緊張や不安をコントロールし、ニュートラルな状態に戻すためです。

精神をチューニングする習慣を持つ人は、怒りや焦りといった感情に支配されず、一歩引いた視点から自分を観察できるため、常に冷静で的確な判断が可能になります。

■ 「精油の王」フランキンセンス：人類が数千年前から求めた“静寂の鍵”

この精神のチューニングにおいて、強力なパートナーとなるのがフランキンセンス（乳香）です。

なぜ、古今東西を問わず、この香りが選ばれ続けてきたのでしょうか。

歴史が証明する価値:

古代エジプトでは「神の汗」と称され、黄金と同等の価値で取引されました。

また、聖書においてイエス・キリストの誕生時に捧げられた三つの贈り物（黄金・没薬・乳香）の一つとしても有名です。

これほどまでに重宝されたのは、フランキンセンスが持つ「精神を浄化し、深淵なる静寂へ導く力」が、権力者や宗教指導者にとって不可欠だったからです。

frankincense (ニュウコウジュ)

脳へダイレクトに届く「嗅覚」の力:

五感の中で唯一、嗅覚だけが「情動」や「記憶」を司る大脳辺縁系へ直接信号を送ります。

フランキンセンスに含まれる成分（セスキテルペン類など）は、呼吸を深くし、気持ちを安定させるサポートをすることが知られています。

一瞬にして「日常モード」から「瞑想モード」へ切り替えるための、最も効率的なスイッチなのです。

■ なぜ『Frank Veda』は、フランキンセンスと「ヴェーダ」を組み合わせたのか

レソンシエルジャポンが提案する『Frank Veda』は、

この「精油の王」に、5,000年以上の歴史を持つインドの叡智「ヴェーダ」の哲学を融合させました。

単に良い香りを嗅ぐだけでは、一時的なリラックスに留まります。

しかし、ヴェーダが教える「自然の摂理と自己の調和」という視点を持つことで、

香りは「自分を本来の場所へ戻すための道標」へと進化します。

フランキンセンスという「物理的な鍵」で脳の扉を開け、

ヴェーダという「精神的な地図」で内面を整える。

この相乗効果こそが、情報の嵐の中で自分を見失いがちな現代人に必要な「精神のチューニング」であると、私たちは確信しています。

■ 静かなる革命の始まりに

成功者が密かに行っているのは、特別な魔法ではありません。

自分の内側にアクセスし、乱れた波を鎮め、一点の曇りもない鏡のような心を取り戻す「技術」です。

『Frank Veda』は、あなたのデスクの上や寝室、あるいは移動中のわずかな時間を、一瞬にして聖なる寺院のような静寂の場に変えます。

それは、誰にも邪魔されない、あなただけの「内なる革命」の時間です。

【商品紹介】

Frank Veda（フランク・ヴェーダ）シリーズ

厳選された天然フランキンセンスをベースに、目的別に調合されたエッセンシャルオイルを原料としたアロマスプレー。

2026年2月9日（月）よりフランキンセンスのエッセンス増量でリニューアル。

合成香料を一切使用せず、自然界の生命力をそのまま閉じ込めた、

プロフェッショナルな精神調律のためのツールです。

ピュリファイロゼ・フォア・ビューティフォーチュン

詳細・販売ページ:

https://www.seiokan.net/frank-veda

■ 有限会社西欧館 について

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館ビル」を拠点に、

香りを通じて豊かなライフスタイルを提案する「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」を運営。「空間を整える」視点と、古代から伝わる植物の知恵を融合させ、人々の心に深く響くプロダクトを創造しています。

https://www.seiokan.net/