【世代別500人に聞いた】おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人・インフルエンサーランキング！

外食先を選ぶとき「あの人がすすめるお店なら外れない」と感じたことはありませんか。

テレビのグルメ番組やSNSの投稿をきっかけに、気になる飲食店へ足を運ぶ人も多いはずです。

ということで今回は業務用の冷凍食品・食材・飲料通販『ミクリード』と共同で、全国の男女500名を対象に「おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人・インフルエンサー」についてのアンケートをおこないました。

「おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人・インフルエンサーに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月22日 ～ 2月3日

調査対象者：全国の男女（10代～70代）

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「おすすめの飲食店を聞いてみたい」と思う芸能人・インフルエンサーを1人教えてください。

質問2：その人を選んだ理由を教えてください。

【30代以下】おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人ランキング！

◆第1位 渡部建（アンジャッシュ） 8票

・食通として有名だから。（30代・男性）

・グルメだから。（30代・女性）

・Googleマップに行きたい店と行った店をチェックしているから。すごい量。（30代・女性）

第1位は「渡部建（アンジャッシュ）」さん。

芸能界でもグルメとして知られ、食に関する情報発信を積極的に行っています。回答では「食通として有名だから」「Googleマップで数多くの店をチェックしているから」といった声が多く見られました。

◆同率第2位 タモリ 7票

・さまざまなテレビ企画で街中を歩いていると思ったから。（20代・男性）

・隠れ家的なお店を知ってそう。（30代・女性）

・とても美味しい店を知っていそうだから。（30代・男性）

◆同率第2位 ギャル曽根 7票

・美味しいものをたくさん食べている気がするから。（30代・女性）

・本当に美味しいお店知ってそう。（30代・女性）

・食に詳しそうだから。（30代・男性）

同率第2位は「タモリ」さんと「ギャル曽根」さんでした。

タモリさんには「隠れた名店を知っていそう」といった印象があり、食通としての信頼が集まりました。ギャル曽根さんは「とにかくたくさん食べている」というイメージが強く、食の経験の豊富さが評価されています。

ということで30代以下のランキングは、以下のようになりました。

30代以下では、YouTubeやバラエティ番組のグルメ企画で活躍しているタレントが上位に入りました。若い世代ほど、動画を通じてお店の雰囲気や料理の魅力を確認しながら情報収集する人が多く、投票結果にも表れています。

【40代】おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人ランキング！

◆第1位 タモリ 18票

・グルメで舌が肥えているので間違いがなさそう。（40代・女性）

・知る人が知るお店を知ってそう。（40代・女性）

・食通なので、庶民派で美味しいお店を教えくれそうだから。（40代・女性）

第1位は「タモリ」さんでした。

40代は、食の知識が豊富で、お店選びにもこだわりを持つ人が多い世代です。タモリさんには「隠れた名店を知っていそう」「グルメに詳しそう」といった印象があり、食通としての信頼が集まりました。

◆第2位 木村拓哉 7票

・グルメそうな感じ。（40代・女性）

・おしゃれで絶対成功すると思うから。（40代・男性）

・食にこだわってそうだから。（40代・男性）

第2位は「木村拓哉」さん。

40代からは「グルメに詳しそう」「食にこだわりがありそう」といった声が集まりました。お店選びで失敗しなさそうだと感じる人もいたようです。

◆同率第3位 大泉洋 5票

・北海道のお店を知り尽くしてそうなので。（40代・男性）

・美味しいお店を知ってそうだから。（40代・女性）

・なんか面白そうだから。（40代・女性）

◆同率第3位 寺門ジモン（ダチョウ俱楽部） 5票

・おいしいお肉屋さんを知っていそうだから。（40代・女性）

・YouTubeでグルメのイメージ。（40代・男性）

・グルメに定評があるから。（40代・男性）

◆同率第3位 ギャル曽根 5票

・安くて美味しいお店をたくさん知っていそうだから。（40代・女性）

・リーズナブルで美味しいお店をたくさん知っていそうだから。（40代・女性）

同率第3位は「大泉洋」さん、「寺門ジモン（ダチョウ俱楽部）」さん、「ギャル曽根」さんでした。

大泉洋さんは、北海道の美味しいものに詳しそうだという印象が支持につながりました。

寺門ジモンさんは、YouTubeで肉グルメを語る姿から、肉に強い人として票を集めています。

ギャル曽根さんは、手頃な価格でも満足できるお店を知っていそうだというイメージが評価されました。

ということで40代のランキングは、以下のようになりました。

40代ではタモリさんの支持率が群を抜いています。長年にわたるテレビ出演を通じて「食への造詣が深い人」というイメージが確立されていることが、圧倒的な得票数の背景にあるのでしょう。

【50代】おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人ランキング！

◆第1位 タモリ 20票

・料理上手だと聞いたことがあるので、美味い店もたくさん知っていそうだから。（50代・男性）

・自分でおいしい料理が作れる人におすすめのお店を聞いてみたい。（50代・女性）

・「料理はリラックスして食べるもの」という考えを持っており、格式張った店だけでなく、庶民的な町中華や蕎麦屋、カレーの名店など、本当に美味しい、居心地の良い店を熟知しているから。（50代・男性）

第1位は「タモリ」さんが20票と、圧倒的な支持を集めました。

50代では「料理をする人だから外食の良さも見極められそう」「町中華からカレーまで幅広い店を知っていそう」といった声が目立ちます。

◆第2位 日村勇紀（バナナマン） 6票

・グルメ番組で全国のおいしいものを食べているから。（50代・男性）

・グルメ番組をやっていて、お手頃でおいしいお店をたくさん知っていそうだから。（50代・男性）

・ロケで色々なお店に行っているからです。（50代・男性）

第2位は「日村勇紀（バナナマン）」さん。

グルメ番組を通じて全国各地のお店を食べ歩いている姿が評価され、「お手頃でおいしいお店を知っていそう」という期待を集めています。

◆同率第3位 木村拓哉 5票

・相手にもっとも合った店を考えてくれそう。（50代・男性）

・木村拓哉が美味しいと思うものを知りたい。（50代・女性）

◆同率第3位 彦摩呂 5票

・グルメレポーター歴が長いから。（50代・女性）

・グルメに詳しそう。（50代・男性）

◆同率第3位 所ジョージ 5票

・うまいことやっていそうだから。（50代・男性）

・いろいろ知っていそうだから。（50代・男性）

◆同率第3位 ヒロミ 5票

・いろいろな場所に行っていて色んな事を知っているため、うまい店とかも知っていそうだから。（50代・男性）

・しっかりしていてアイディアが豊富そうだから。（50代・女性）

同率第3位は「木村拓哉」さん、「彦摩呂」さん、「所ジョージ」さん、「ヒロミ」さんの4人でした。

木村拓哉さんは、お店選びのセンスがよさそうだという印象で票を集めました。

彦摩呂さんは、グルメレポーターとしての経験の豊富さが評価されています。

所ジョージさんは、多趣味で情報量が多そうな点が支持につながりました。

ヒロミさんは、行動力があり、いろいろなお店を知っていそうだという声が見られました。

ということで50代のランキングは、以下のようになりました。

50代でもタモリさんへの支持が圧倒的で、回答者の5人に1人が選んでいます。「庶民的なお店も知っていそう」「気兼ねなく行ける店を教えてくれそう」といった声が目立ち、高級店だけでなく日常使いできる飲食店の情報を求めている層が多いことがわかります。

【60代】おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人ランキング！

◆第1位 GACKT 12票

・一流品を見分ける能力が高い人なので、参考になる意見をくれそうに感じる。（60代・男性）

・一流品を見分け、違いが分かる人なので。（60代・男性）

・グルメ意識が高そうなので。（60代・女性）

第1位は「GACKT」さん。

テレビの格付け番組での活躍が印象に残っており、「よいものを見分けられそう」「違いに気づける人」といった理由で信頼を集めています。

◆第2位 所ジョージ 9票

・付き合いの範囲がとても広そうなので美味しそうなお店も沢山知っていそうだから。（60代・男性）

・独特の感性がどんな店を選ぶのか興味がある。（60代・男性）

・美食家なので。（60代・男性）

第2位は「所ジョージ」さん。

多趣味で独自のこだわりを持つライフスタイルが広く知られており、「独特の感性でどんな店を選ぶのか興味がある」「交友関係が広いので良い店を知っていそう」といった、人物像そのものに対する興味が票に結びついています。

◆第3位 タモリ 7票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・福岡出身で食通としても有名。地元グルメから東京の隠れた名店まで、渋いけど確かなセンスがありそう。（60代・男性）

・年代が近いので、食する傾向も似てるだろうと思うからです。（60代・男性）

第3位は「タモリ」さん。

60代では「年代が近いので食の好みも似ていそう」という親近感に基づく声も寄せられました。

ということで60代のランキングは、以下のようになりました。

60代ではGACKTさんがトップに立ちました。

格付け番組の印象が強いGACKTさん、趣味人として知られる所ジョージさんなど、「自分の審美眼で店を選べる人」が支持される傾向が見られます。

【70代】おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人ランキング！

◆同率第1位 松重豊 11票

・長年テレビ東京の全国の食堂を食べ歩く主役で年間相当数のお店で実際に食べているので、この料理ならどこのお店が美味しいかなど相当知っていると思われる。（70代・男性）

・「孤独のグルメ」でB級グルメに詳しいからです。（70代・男性）

・博多でリーズナブルで美味しい屋台のお店を教えてくれそうなので。（70代・男性）

◆同率第1位 タモリ 11票

・超高級店だけでなく、1,000円以下のラーメンや、町の蕎麦屋、洋食屋まで、本当に「旨いもの」をフラットな目線で選んでいる。「高いから美味しい」ではなく「理屈にかなっているから美味しい」という基準が信頼できる。（70代・女性）

・食べものに知識が豊富で得意料理店が詳しいから。（70代・男性）

同率第1位は「松重豊」さんと「タモリ」さんで、ともに11票を獲得しました。

松重豊さんはドラマ「孤独のグルメ」で全国各地の飲食店を食べ歩く役柄が強く印象に残っており、「実際に数多くのお店を体験している」という信頼感が圧倒的な支持につながっています。

タモリさんには「高いから美味しいではなく、理屈にかなっているから美味しいという基準が信頼できる」という具体的な評価も寄せられました。

◆第3位 所ジョージ 8票

・あらゆることに造詣が深いので。（70代・男性）

・人生経験が長いので、良いお店を知っていそう。（70代・男性）

・おいしいお店をよく知っていそうなので。（70代・男性）

第3位は「所ジョージ」さん。

「あらゆることに造詣が深い」「変わったお店を知っていそう」など、独自のライフスタイルを持つ所ジョージさんだからこそ教えてもらえる一味違ったお店への期待が寄せられました。

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

70代では松重豊さんがタモリさんと並んで1位となりました。

また、和田明日香さんや高橋英樹さんが入っている点も70代の特徴です。料理の実績や長年のテレビ出演で培われた信頼が、シニア層の支持につながっているようです。

■まとめ

今回の調査では、全体でタモリさんが63票を集め、最多となりました。

若い世代はYouTubeやバラエティのグルメ企画で活躍するタレントが選ばれやすく、シニア世代は食べ歩きの経験が豊富な人物や、良し悪しを見分けられそうな人物に票が集まる傾向でした。

どの世代にも共通しているのは「本当に美味しいお店を知っている人に教えてほしい」という気持ちです。飲食店の情報発信やサービス選びの際にも、こうした消費者の声を参考にしてみてはいかがでしょうか。

