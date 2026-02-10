ジャックス、Francfranc（フランフラン）にアプリ決済サービス「SPLIE(R)」（スプリ）の提供を開始

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、インテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』の各店舗（オンラインショップ及び一部店舗は除く。）へ、各種分割払いに対応したアプリ決済サービス「SPLIE(R)」（スプリ）※の提供を開始いたしました。

※「SPLIE(R)」はジャックスの登録商標です。

SPLIEは、お客様がFrancfrancでお支払いの際、SPLIEアプリに表示される決済画面（バーコードまたはQRコード）をご提示いただくだけで、スムーズにキャッシュレス決済をご利用いただけます。専用アプリをダウンロードし、SPLIEアカウントをご登録いただくことで、店頭のお買物ですぐにご利用可能です。

Francfrancでは、最大36回払いまで金利手数料が無料となる分割払いをご利用いただけるため、お客様のご負担を抑えながら大型家具や複数のアイテムもまとめてご購入いただけます。また、現在実施中の新生活応援企画「配送料無料キャンペーン」に合わせて、SPLIEをご利用いただくことも可能です。

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

SPLIEに関する詳細は以下よりご確認下さい。

https://www.jaccs.co.jp/splie/

「配送料無料キャンペーン」に関する詳細は以下よりご確認下さい。

https://francfranc.com/pages/spring_cp_freedelivery

ジャックスは、安心・安全、身近で利便性の高いサービスを提供することで、お客様の理想のお部屋作りをお手伝いいたします。また、今後も加盟店やお客様に寄り添いながら、サービスの向上に努めてまいります。