『放置少女』バレンタイン限定イベント開催中！月夜に芽生える想い──新限定アバター「月下の邂逅-嫦娥（CV：石飛恵里花）」登場！限定イベント＆MR副将「レヴィアタン」復刻開催

C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリ及びブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、バレンタインシーズンにあわせて、本日2月10日（火）よりゲーム内にて特別イベント『チョコレート大作戦』を開催することをお知らせいたします。

『チョコレート大作戦』では、新限定アバター「月下の邂逅-嫦娥（じょうが）」の登場をはじめとする、「思慕のカウントダウン」、「相知令」など各種期間限定イベントを開催いたします。

さらに、MR副将「レヴィアタン」の復刻登場も決定。月夜と深海が織りなす、甘く切ないバレンタインイベントをぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K0dBXIzXMN4 ]

■ 新限定アバター嫦娥「月下の邂逅」登場

夜の公園、ブランコに一人揺られ、少女は何かを呟き続けている。それは、想いの伝え方が分からず悩みあぐねる『月下の邂逅』--嫦娥。繰り返される躊躇いの中、月光は物言わぬまま、彼女の真心を静かに照らし出していた。

本アバターは「椿翡翠」を使用して副将の絆と交換可能です。

また、獲得に応じた段階報酬キャンペーンも同時開催いたします。

開催期間：2026年2月6日（金）12:00～2月12日（木）23:59

■ メインイベント「チョコレート大作戦」開催

バレンタイン目前、花も恥じらう年頃の少女たちは、それぞれの想いをどうやってチョコレートに込め、届けるべきか悩んでいました。

果たして、その気持ちは無事に届くのでしょうか──。

バレンタインならではの物語を楽しめる、期間限定復刻イベントです。

※各イベントの開催期間や詳細はゲーム内にてご確認ください。

■ ログインイベント「思慕のカウントダウン」

7日間のログインイベントを開催。イベント開催期間中は、ゲームにログインすることで、元宝・高速戦闘券・絆の水引などの報酬を獲得できます。

開催期間：2026年2月10日（火）12:00～2月19日（木）23:59

■ イベント「相知令」

期間中にデイリー任務を完了すると「恋みくじ」を獲得できます。

「恋みくじ」の累計獲得数に応じて、高速戦闘券などの報酬を入手可能です。

さらに、高級報酬を解放すると覚醒丹などの豪華報酬も獲得できます。

開催期間：2026年2月10日（火）12:00～2月23日（月）23:59

※回数制コンテンツは、メンテナンス後の実施をおすすめいたします。

■ イベント「少女の恋愛マジック」

毎日の任務を完了すると、バッジをランダムで獲得できます。8枚集めると「兆」に変換でき、呪文を唱えるたびに恋人度×200と報酬を獲得できます。

さらに「恋の試練」では、恋人度を貯めることで各種報酬を受け取れるほか、高級報酬を解放すると覚醒丹などの豪華報酬も登場します。

開催期間：2026年2月10日（火）12:00～2月23日（月）23:59

※回数制コンテンツは、メンテナンス後の実施をおすすめいたします。

■ MR副将「レヴィアタン（CV：真田アサミ）」復刻登場

幽玄なる深海で、千年の孤独に耳を澄ませ続けてきた存在──。

人間の足音が永遠の静寂を破ったとき、『深海の祈り』レヴィアタンの砕け散った魂は、再び光の錨を見出します。

それは救済ではなく、独占欲の再生でした。

MR副将「レヴィアタン」は、段階報酬キャンペーンとともに期間限定で復刻登場いたします。

開催期間：

2026年2月10日（火）12:00～2月16日（月）23:59

月夜に揺れる想い、深海に眠る祈り──。

このバレンタインだけの特別な物語を、『放置少女』の世界でぜひご体験ください。

『放置少女』とは

絆を紡いで物語を進めよう！

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。

細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。

さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、

パソコン等の大画面で気軽にプレイ！

強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！

▶iOS版ダウンロードはこちらhttp://apple.co/2PjUtHi(http://apple.co/2PjUtHi)

▶Android版ダウンロードはこちら http://bit.ly/2yX7cVP(http://bit.ly/2yX7cVP)

▶ブラウザ版：https://web.c4connect.co.jp(https://web.c4connect.co.jp)

公式X（旧Twitter）アカウント：@houchishoujo / https://x.com/houchishoujo(https://x.com/houchishoujo)

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@houchishoujo(https://www.youtube.com/@houchishoujo)

公式TikTokアカウント：@houchishoujo / https://www.tiktok.com/@houchishoujo(https://www.tiktok.com/@houchishoujo)

公式攻略サイト：https://game8.jp/houchishoujo(https://game8.jp/houchishoujo)

公式Discord：https://discord.com/invite/GkG72xenbV(https://discord.com/invite/GkG72xenbV)

