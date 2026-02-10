『放置少女』バレンタイン限定イベント開催中！月夜に芽生える想い──新限定アバター「月下の邂逅-嫦娥（CV：石飛恵里花）」登場！限定イベント＆MR副将「レヴィアタン」復刻開催
C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリ及びブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、バレンタインシーズンにあわせて、本日2月10日（火）よりゲーム内にて特別イベント『チョコレート大作戦』を開催することをお知らせいたします。
『チョコレート大作戦』では、新限定アバター「月下の邂逅-嫦娥（じょうが）」の登場をはじめとする、「思慕のカウントダウン」、「相知令」など各種期間限定イベントを開催いたします。
さらに、MR副将「レヴィアタン」の復刻登場も決定。月夜と深海が織りなす、甘く切ないバレンタインイベントをぜひお楽しみください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K0dBXIzXMN4 ]
■ 新限定アバター嫦娥「月下の邂逅」登場
夜の公園、ブランコに一人揺られ、少女は何かを呟き続けている。それは、想いの伝え方が分からず悩みあぐねる『月下の邂逅』--嫦娥。繰り返される躊躇いの中、月光は物言わぬまま、彼女の真心を静かに照らし出していた。
本アバターは「椿翡翠」を使用して副将の絆と交換可能です。
また、獲得に応じた段階報酬キャンペーンも同時開催いたします。
開催期間：2026年2月6日（金）12:00～2月12日（木）23:59
■ メインイベント「チョコレート大作戦」開催
バレンタイン目前、花も恥じらう年頃の少女たちは、それぞれの想いをどうやってチョコレートに込め、届けるべきか悩んでいました。
果たして、その気持ちは無事に届くのでしょうか──。
バレンタインならではの物語を楽しめる、期間限定復刻イベントです。
※各イベントの開催期間や詳細はゲーム内にてご確認ください。
■ ログインイベント「思慕のカウントダウン」
7日間のログインイベントを開催。イベント開催期間中は、ゲームにログインすることで、元宝・高速戦闘券・絆の水引などの報酬を獲得できます。
開催期間：2026年2月10日（火）12:00～2月19日（木）23:59
■ イベント「相知令」
期間中にデイリー任務を完了すると「恋みくじ」を獲得できます。
「恋みくじ」の累計獲得数に応じて、高速戦闘券などの報酬を入手可能です。
さらに、高級報酬を解放すると覚醒丹などの豪華報酬も獲得できます。
開催期間：2026年2月10日（火）12:00～2月23日（月）23:59
※回数制コンテンツは、メンテナンス後の実施をおすすめいたします。
■ イベント「少女の恋愛マジック」
毎日の任務を完了すると、バッジをランダムで獲得できます。8枚集めると「兆」に変換でき、呪文を唱えるたびに恋人度×200と報酬を獲得できます。
さらに「恋の試練」では、恋人度を貯めることで各種報酬を受け取れるほか、高級報酬を解放すると覚醒丹などの豪華報酬も登場します。
開催期間：2026年2月10日（火）12:00～2月23日（月）23:59
※回数制コンテンツは、メンテナンス後の実施をおすすめいたします。
■ MR副将「レヴィアタン（CV：真田アサミ）」復刻登場
幽玄なる深海で、千年の孤独に耳を澄ませ続けてきた存在──。
人間の足音が永遠の静寂を破ったとき、『深海の祈り』レヴィアタンの砕け散った魂は、再び光の錨を見出します。
それは救済ではなく、独占欲の再生でした。
MR副将「レヴィアタン」は、段階報酬キャンペーンとともに期間限定で復刻登場いたします。
開催期間：
2026年2月10日（火）12:00～2月16日（月）23:59
月夜に揺れる想い、深海に眠る祈り──。
このバレンタインだけの特別な物語を、『放置少女』の世界でぜひご体験ください。
『放置少女』とは
絆を紡いで物語を進めよう！
遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。
乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！
さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。
細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。
さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。
『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、
パソコン等の大画面で気軽にプレイ！
強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！
さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！
▶iOS版ダウンロードはこちらhttp://apple.co/2PjUtHi(http://apple.co/2PjUtHi)
▶Android版ダウンロードはこちら http://bit.ly/2yX7cVP(http://bit.ly/2yX7cVP)
▶ブラウザ版：https://web.c4connect.co.jp(https://web.c4connect.co.jp)
公式X（旧Twitter）アカウント：@houchishoujo / https://x.com/houchishoujo(https://x.com/houchishoujo)
公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@houchishoujo(https://www.youtube.com/@houchishoujo)
公式TikTokアカウント：@houchishoujo / https://www.tiktok.com/@houchishoujo(https://www.tiktok.com/@houchishoujo)
公式攻略サイト：https://game8.jp/houchishoujo(https://game8.jp/houchishoujo)
公式Discord：https://discord.com/invite/GkG72xenbV(https://discord.com/invite/GkG72xenbV)
運営会社：C4 Connect株式会社
※記載情報に関しまして、開発中のものも含まれます為、予告なく変更することがあります。