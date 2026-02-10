続く物価高騰 新生活をサポート！学生マンションのUniLife 3つの新サービス

株式会社ジェイ・エス・ビー

UniLife(ユニライフ)のブランドで全国の学生マンションの企画開発・仲介斡旋・運営管理までをトータルで行う株式会社ジェイ・エス・ビー（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森 高広 以下、当社)は、物価高騰が続く状況下、新生活を開始する学生へのサポートとして、2026年春入居に合わせた3つの新サービスの提供を開始しました。

【ZEROプラスシリーズ】

ZEROプラスシリーズは、礼金（入館金）&敷金なし、プラス家具家電付きやインターネット無料の初期費用がお得なマンションです。初期費用が軽減できます。

【初期費用分割支払い 就学サポートプラン】※当プランはスルガ銀行取扱商品となります

新生活を始める際、入学金や授業料、引越代などまとまったお金が必要になります。そのような負担を軽減するため、「スルガ銀行の就学サポートプラン」をご紹介しています。

ご融資限度額最大100万円、ご返済期間は最長5年にてお申込可能です。

▶スルガ銀行 学生マンション就学サポートプラン 商品名：目的別ローン＜カード型＞

※本商品にご融資対象は学生マンションのご契約者様の親権者様となります。

※スルガ銀行による審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。

※一部、本商品のご利用対象外のマンションがございます。対象可否についてはUniLife店舗までお問い合わせください。

※対象：契約金初期費用 礼金（入館金）、敷金、年間管理費、火災保険料（総合補償料）、家賃保証委託料、仲介手数料、鍵交換代、その他付帯費用など

本ローンは、提携ローンではありません。本商品のご説明およびお申込みの受付はスルガ銀行の社員が必ず行います。（スルガ銀行の社員以外の方が行うことは禁止されています。）また、お申込みいただいたご本人様の同意なく他の方へ審査結果をご連絡することはありません。

お問合せ：スルガ銀行 アクセスセンター TEL 0120-895-560 土日祝除く9:00~18:00

【お部屋「de」バイト】

勉強やサークル活動で忙しくても「やりがいのあるバイトがしたい」「将来に繋がる成長できるバイトがしたい」そんな思いを叶えてくれるのが「お部屋「de」バイト」！ご入居のお部屋で個別指導塾講師（オンライン講師）のアルバイトができます。柔軟な就労機会を得ることができると同時に、生徒との対話を通して指導や、寄り添い、共感といった経験を得られる自身の成長に繋がるアルバイトです。2026年4月よりサービス開始予定です。

※アルバイト内容はスクールTOMAS、もしくはリソー教育グループでのオンライン個別指導塾講師です。事前に採用試験に合格いただく必要がございます。

※授業の枠数や時期により、オンライン個別指導塾講師のお仕事は不定期になる場合がございます。その場合は、スクールTOMAS、リソー教育グループの教室現場での対面個別指導塾講師の案内をさせていただく場合もございます。

【当社概要】

社 名 ： 株式会社ジェイ・エス・ビー

本社所在地： 京都府京都市下京区因幡堂町655番地

創 業 ： 1976年12月

上 場 ： 東証プライム（証券コード3480）

代 表 ： 代表取締役社長 森 高広

U R L ： https://www.jsb.co.jp/

全国の学生マンション検索サイト: https://unilife.co.jp/

ジェイ・エス・ビーグループは1976年の創業以来、全国で学生マンションの運営管理を手掛け、現在では北海道から沖縄まで学生向け賃貸仲介店舗「UniLife（ユニライフ）」85店舗を展開、2025年４月時点で99,300室を管理しています。近年では、食事や家具家電付きの住まいの提供や、学生の「学び・成長」を支援する取り組みに力を入れています。