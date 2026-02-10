世界初、OPENQR(TM)が小学校で実務運用開始 ─ 就実小学校で、教育関係者ら約80名が参加

ZEROBANKX PTE. LTD.【 就実小学校の校内掲示で実際に運用された OPENQR(TM) 】配布資料に用いるQRコードを、児童と教職員が日常の学校運営の中で確認する実務運用の様子。

QRコードを起点とした誤誘導やなりすましが社会問題となる中

QRを「読み取る前に」安全確認できる仕組み OPENQR(TM)︎ が

2026年2月10日、

就実学園・就実小学校にて世界で初めて実務運用されました。



当日は、教育関係者・教育委員会関係者・企業・学生など

約80名 が参加しました。

プログラム資料に掲載されたOPENQR(TM)︎を通じて

研究紀要や関連資料へアクセスする運用が行われ



参加者が各資料にアクセスした場合

少なくとも

約320以上のアクセスが発生することが想定されており

OPENQR(TM)︎を用いた

「配布後も制御できる資料アクセス」の実務運用が確認されました。

本取り組みは、実証実験やデモではなく

実際の学校運営・配布資料の運用フローに組み込まれた形での導入であり

教育現場におけるQR活用の在り方を大きく変えるものです。

■【何が違うのか】QRを「開く前に」判断する ― Stoppable QR

従来のQRコードは、

「読み取ってから遷移先を確認する」仕組みであり

誤誘導や不正サイトに気づくのは、アクセス後でした。

OPENQR(TM)では、

QRを読み取った際に「リンク遷移前」 に以下の判定を表示します。

・SAFE：安全が確認されているため遷移可能

・WARN：注意喚起を表示し、利用者が判断

・BLOCK：危険性がある場合、遷移を停止

これにより

「開いてから気づく」から

「開く前に判断する」 新しいQR運用が実現します。

■【学校現場の反応】説明より「体験」で伝わる仕組み

【 図：OPENQR(TM)による判定フロー（SAFE / WARN / BLOCK）】QRコードを読み取った際、遷移前に安全性を判定し、安全な場合のみアクセスを許可。危険性がある場合は警告表示または遷移を停止します。【 就実小学校：海野 誠ニ校長 】（写真）学校法人就実学園 公式Webサイトより(https://www.shujitsu-gakuen.jp/about/greeting.html)

学校関係者からは

「QRコードの安全性を説明するのではなく

実際に体験することで、直感的に理解できた」

という声も聞かれました。

OPENQR(TM)は

専門知識がなくても



誰でも同じ判断体験ができる設計となっており

教育現場においても

スムーズな導入が可能であることが

確認されています。

■【今後の展開】3月11日 カンファレンス開催（予告）

【 QRを「開く前に」確認する体験を、児童と教職員が同時に共有 】説明を受けなくても直感的に理解できる仕組みとして、学校現場での受容性が確認された。

今回の教育現場での世界初の実務運用を受け

OPENQR(TM)は

2026年3月11日（木）

渋谷スクランブルスクエア 45F

にて

「OPENQR(TM) Conference 2026 - Stoppable QR」

の開催を予定しています。

本カンファレンスでは

・OPENQR(TM)の仕組みと実務運用の知見

・各種ライセンス（Issuance / Trust Authority / Compliance & Assurance）の考え方

・学校・自治体・企業・イベント等での導入モデル

・導入・契約に関する相談

について、説明・議論を行う予定です。

■【OPENQR(TM)について】

OPENQR(TM)は

QRコードやURLといった「参照（Reference）」に対し

アクセス前に安全性・正当性を確認できる仕組みを提供する

新しい信頼インフラです。

教育現場を皮切りに

自治体、企業、イベント、物流、決済など

幅広い分野への展開を目指しています。

（参考情報）

【 就実小学校で実際に使用された OPENQR(TM)（実物）】本取り組みにおいて、校内掲示および配布資料に用いられ、QRを「読み取る前に」安全確認する実務運用が行われました。

【 IETF : Internet-Draft: Secure Resource Layer (SRL) Core 】

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zerobankx-srl-core/

会社概要

会社名：ZeroBankX PTE.LTD.

所在地：SIngapore

代表者：Yoshio Murofushi

事業内容：OPENQR(TM)︎ / SRL(TM)︎ / Trust Network（Resolver API）の開発・提供

お問い合わせ：info@zerobankx.com

URL：https://www.zerobankx.com/OPENQR/(https://www.zerobankx.com/openqr)