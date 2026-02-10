【期間限定】HHKBスターターキットを特別価格で発売

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）シリーズは、本日2月10日より、昨年ご好評いただいた「スターターキット」に新たなラインナップを加え、特別価格でPFUダイレクト（注1）にて限定販売いたします（販売期間：2月10日～3月30日）。

春からの新生活や働き方の変化に合わせて、デスク環境をアップデートしたい--そんな皆さまを応援するため、HHKB本体と人気オプション（パームレスト・キーボードルーフ）を組み合わせた「スターターキット」をご用意しました。使い始めたその日から、より快適なタイピング環境を整えていただけます。

今回のラインナップには、昨年10月に発売した「HHKB Professional Classic Type-S」も新たに加わりました。有線接続のみのシンプルな構成ながら、Type-Sならではの極上の打鍵感、ホームポジションから手を離さずに入力できる合理的なキー配列、自分好みにカスタマイズできるキーマップ変更機能など、HHKBの魅力が凝縮されたスタンダードモデルです。初めてHHKBを選ぶ方にも扱いやすく、お求めやすいセット価格となっております。



昨年に引き続き「HHKB Professional HYBRID Type-S」と「HHKB Studio」のセットもご用意しておりますので、ぜひご自身のスタイルにあったモデルをご検討ください。

さらに現在、「HHKB新生活応援キャンペーン」を実施中です。抽選で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる企画となっておりますので、「スターターキット」をご購入の際はぜひあわせてご参加ください。

製品特長

・本体は、Professionalシリーズのスタンダードモデルである「Classic Type-S」とフラッグシップモデルの「HYBRID Type-S」、そしてポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」からお選びいただけます。

・パームレスト（タイピングベッド）をお使いいただくことで、キーボードと手の高低差が埋まり、より快適にタイピングができます。素材にはソリや捻じれが生じにくいプライウッドを採用しております。

・キーボードルーフは衝撃や落下に強い強構造設計で、素材にも高い耐衝撃性を誇るポリカーボネートを採用したHHKBロゴ入りカバーです。持ち運び時の衝撃から本体を守る他、何かの拍子にキーが押され続けてしまう状態を防ぐことができます。また、離席時のほこり対策としても有効です。

販売期間

2026年2月10日～2026年3月30日まで

HHKBスターターキット（全16セット）

● HHKB Professional Classic Type-Sセット NEW

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（墨）：31,900円

タイピングベッド（チョコレート）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

合計価格：41,580円（税込）

特別セット価格：33,000円（税込）

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（白）：31,900円

タイピングベッド（クリアー）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：41,580円（税込）

特別セット価格：33,000円（税込）

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（雪）：31,900円

タイピングベッド（クリアー）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：41,580円（税込）

特別セット価格：33,000円（税込）

● HHKB Professional HYBRID Type-Sセット

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（墨）：36,850円

タイピングベッド（チョコレート）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

合計価格：46,530円（税込）

特別セット価格：40,000円（税込）

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（白）：36,850円

タイピングベッド（クリアー）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：46,530円（税込）

特別セット価格：40,000円（税込）

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（雪）：36,850円

タイピングベッド（クリアー）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：46,530円（税込）

特別セット価格：40,000円（税込）

● HHKB Studioセット

HHKB Studio 英語配列/日本語配列（墨）：44,000円

Studio専用タイピングベッド（チョコレート）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

合計価格：53,680円（税込）

特別セット価格：45,000円（税込）

HHKB Studio 英語配列/日本語配列（雪）：44,000円

Studio専用タイピングベッド（クールグレー）：4,950円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：53,680円（税込）

特別セット価格：45,000円（税込）

● ご購入はこちら

https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-specialset

その他

現在、HHKB本体をご購入いただいた方の中から抽選で合計30名様に最大40,000円分のAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン(https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20260120.html)」を実施中（注2）です。ぜひこの機会にご応募ください。

注釈

注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

注2 キャンペーンは株式会社PFUによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。下記までお問い合わせをお願いいたします。

