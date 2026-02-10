デル・テクノロジーズ、大阪府が推進する「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」への参画を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、大阪府が推進する「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」に参画したことを発表しました。

大阪府では、全国をけん引する大阪モデルのスマートシティの実現に向けた取り組みを推進しており、その一環となる新たな取り組みとして、AIエージェント*1分野の現状を調査・分析し、今後の展開可能性について具体化を図るための「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」を2025年12月に設立しました。

「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」設立式の様子(https://www.pref.osaka.lg.jp/o060020/senryaku_kikaku/ai-agent/gaiyou.html)

デル・テクノロジーズは、「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」におけるITソリューション ベンダーとして、大阪府による参加要請に応じました。また、大阪府に対して啓蒙活動を進めているスマートシティへの取り組みやデジタルヒューマンの利活用など、公共分野におけるAIを活用したビジネスを推進するための布石として参加しました。

デル・テクノロジーズは、今年度中にも大阪府が推進する実証実験に向けた支援を行います。デル・テクノロジーズの専務執行役員 公共営業担当 兼 テレコムメディア営業担当を務める諸原 裕二は次のようにコメントしています。

「このたび、当社が『大阪府行政AIエージェントコンソーシアム』に参画し、大阪府の行政および府民の皆様をAIによって支援していくことに大きな期待を寄せています。今後はデル・テクノロジーズのAIソリューションを大阪府の行政に対して提案し、貢献していくこと、および当社の強みを活かしたAI活用を促進することを目指しています。」

「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o060020/senryaku_kikaku/ai-agent/gaiyou.html)について

人材不足のなかで社会課題の多様化が進むなか、自治体におけるAIエージェントの活用が不可避となることから、進化が著しいAIエージェント分野の現状を調査・分析し、今後の展開可能性について実証事業を通じて具体化を図り推進していくための、関係機関が連携するコンソーシアムを設置いたします。

*1 特定のタスクや目的を達成するために設計された人工知能システム

デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

