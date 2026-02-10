14インチ 144Hz、GeForce RTX 4050搭載、軽量・高性能ゲーミングノート「Cyborg-14-A13VE-3302JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「Core i7」「RTX 4050」「14インチ 144Hz ディスプレイ」 の組み合わせにより、ゲーミングからクリエイティブ作業・マルチメディア用途までパワフルかつ快適にこなせる14インチ・ハイスペックゲーミングノートPC「Cyborg-14-A13VE-3302JP」 を2026年2月10日（火）より順次販売開始 いたします。

【Cyborg-14-A13VE-3302JPの主な特徴】

●約1.6kgの軽量型筐体に RTX 4050 を搭載したハイパフォーマンス14インチモデル

「Cyborg-14-A13VE-3302JP」は、14インチ・約1.6kgの持ち運びやすいボディに、「Core(TM) i7-13620H」 と「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU 」を搭載。外出先やシェアスペースでも、PCゲーム・動画編集・画像処理をストレスなくこなせます。加えて、144HzのWUXGA（1,920×1,200）高リフレッシュレートディスプレイにより、FPS・アクションゲームはもちろん、日常作業においても滑らかな表示で快適な視認性を提供します。

「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU 」は DLSS やレイトレーシングに対応し、最新タイトルも美しい映像表現でプレイ可能。AI 技術によるフレーム生成により、対応ゲームタイトルでは大幅なパフォーマンス向上が可能になっています。「Core(TM) i7-13620H」は 10コア構成（6P＋4E）との組み合わせにより、ゲーム配信、映像編集、画像編集、マルチタスク処理など各種用途で高速・快適動作を実現する構成です。

USB3.2 Gen2 Type‑C（映像出力対応）、USB3.2 Gen1 Type‑A ×2、HDMI(TM) ポート、有線LAN端子を搭載。変換アダプター不要で外部ディスプレイ接続／周辺機器利用が可能なため、自宅でもオフィスでも使いやすい構成です。

・Cyborg 14 A13V シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-14-A13VX

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.