挿すだけですぐ使える手元スイッチ付きのアルミ製Type-Cイヤホンマイクを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-C接続でクリアな低音再生を実現する、アルミ筐体を採用したカナル型イヤホン「MM-HSTC05BK（ブラック）」「MM-HSTC05W（ホワイト）」を発売しました。

マイク内蔵の手元スイッチを搭載し、ハンズフリー通話や音量調整、音楽操作が可能です。

遮音性に優れたカナル型で、スマートフォンやタブレット、パソコンでの通話や音楽鑑賞を快適にします。

【掲載ページ】

品名：USB Type-Cイヤホンマイク

品番：MM-HSTC05BK（ブラック）/MM-HSTC05W（ホワイト）

標準価格：3,300円（税抜き 3,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-HSTC05BK

Type-Cポートに直接接続できるマイク付きイヤホン

Type-Cポート搭載のスマホやタブレット、パソコン、ゲーム機器など幅広い端末に使用できます。有線の接続でアプリやペアリングの設定は不要。音の遅延が少なくゲームや動画視聴にも快適です。

マイク内蔵の手元スイッチで様々な機能が操作できる

マイク内蔵の手元スイッチで電話に出て、ハンズフリーで通話ができます。また音量の調整や音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。

クリアな高音質を楽しめるアルミ製

アルミ製で共振を減らし、よりクリアな低音で再生します。

耳にフィットするカナル型イヤホン

優れたフィット感で遮音性が高く、外部のノイズを抑えます。また、上部のリング形状で耳からのズレ落ちを防ぎます。

3種から選べるイヤーピース付き

イヤーピース3種（S・M・L)が2個ずつ付属します。

※Mは装着済みです。

ラインアップ

カラーはブラック「MM-HSTC05BK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-HSTC05BK)」と、ホワイト「MM-HSTC05W(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-HSTC05W)」の2つからお選びいただけます。

