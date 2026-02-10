「HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー」にて従業員の業務効率化をテーマにしたNFC対応業務用タブレットを展示

オーディーエス株式会社

業務用情報端末メーカーのオーディーエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂長潔）は、Magconn株式会社（本社：東京都国分寺市、代表取締役社長：井上智）と連携し、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー」にて当社製業務用タブレットを展示します。レストランやホテルで活用していただけるNFCリーダー/ライター搭載Androidモデル「TA2C-NF8」および、当展示会にて初公開となる3月発売予定の新製品のNFCリーダー/ライター搭載Windowsモデル「TW2A-NF9LTA」を活用し、マグネット着脱によりワンタッチで安定した充電をおこなうMagconn社の充電システムと組み合わせて使用することで、業務効率の改善、更には、NFCソリューションを活用した新たなビジネスチャンス創出に向け提案をいたします。

本件ニュースリリースページ： https://ods.co.jp/odsnewsrelease/news20260210.html

ブースでは、NFC機能とICカードで業務効率化をサポートするオリジナルアプリ「NFCオプティマイザー」や、レストランで注文から決済までテーブルで行えるキャッシュレス決済など、実際に操作していただけるデモンストレーションを実施します。

■展示会概要

展示会 ： HCJ2026 第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）

URL ： https://hcj.jma.or.jp/

会期 ： 2026年2月17日（火）～ 2026年2月20日（金） 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会場 ：東京ビッグサイト （〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

出展ブース ： W4-C31（西4ホール）Magconn社展示ブース内

来場登録 ： https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php

■おもな出展内容

【新製品】NFCリーダー/ライター搭載 Windowsタブレット「TW2A-NF9LTA」 （3月発売予定）

・Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64ビット）

・NFC：TypeA/TypeB/TypeF（FeliCa）/TypeV

・FeliCaMクラス取得・拡張APDUをサポート

・バッテリー保護モード（AC常時給電モード）

NFCリーダー/ライター搭載 Androidタブレット「TA2C-NF8」

・Android 13（64bit）GMS認証取得

・NFC：TypeA/TypeB/TypeF（Felica）/TypeV

・FeliCaMクラス取得・拡張APDUをサポート

・バッテリー保護モード（AC常時給電モード）

（バッテリーレスモデル有り）

【当社のタブレット事業について】

当社は、安心と信頼の「日本品質」をお届けする業務用タブレットの専業メーカーとして、商品企画・サポートともに国内で行っています。タブレット製品は、Android OS / Windows OS、NFCリーダー搭載など、用途に合わせてお選びいただける豊富なラインナップをご用意。また、使用環境に合わせた設定やアプリのインストールを行うキッティング作業、各店舗や拠点への配送などワンストップで対応し、お客様の負担を軽減します。

今後もお客様のビジネスに寄り添う「業務用タブレット専業メーカー」として、お客様の課題解決に貢献できるよう新製品の企画・開発に取り組んでまいります。

●掲載画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●記載されている内容、仕様等は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報はWeb上にてご確認ください。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

［商標について］ODSロゴは、オーディーエス株式会社の登録商標です。Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。「Magconn」のロゴは、Magconn 株式会社の商標または登録商標です。FeliCaは、ソニー グループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他、記載されている会社名、ブランド名、規格名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。

【オーディーエス株式会社】

本社所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5 東京神田須田町ビル8階

鳥取事業所 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地

資本金 1億円 （2025年3月末現在）

創業年月日 2010年12月1日

設立年月日 2022年9月1日

代表者 代表取締役社長 砂長 潔

事業領域 ソリューション事業（業務用・施設用途向けハードウェア事業）

コミュニケーションサービス事業（企業様向けアウトソーシング事業）

企業Web https://ods.co.jp

当社は、業務用タブレットPCメーカーの「ODS株式会社」とPC製品・AV製品の修理全般、コールセンターを核にしたサポートを行う「ODSコミュニケーションサービス株式会社」の2つの会社の事業を吸収し、2022年に新生「オーディーエス株式会社」として誕生いたしました。それぞれ国内のメジャーなPCメーカーと音響機器メーカーが前身であり、長らく蓄積してきた、もの作りのノウハウと徹底した顧客志向が財産であると捉えています。各企業様との出会いとお付き合いを最重要視しており、お取引先様の「業務の効率化」や「お客様満足度の向上」への貢献を通じて、「企業価値向上」や「ブランドイメージの向上」、「次の時代を見据えた新たなValue」を提供してまいります。