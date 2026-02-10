AIが“最適解”を瞬時に描く。複雑な移動業務を変革するAIルート最適化サービス「らくらくルートAI」の提供を開始

テックファースト株式会社AIが“最適解”を瞬時に描く。複雑な移動業務を変革するAIルート最適化サービス「らくらくルートAI」の提供を開始

テックファースト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：林龍太）は、複数拠点・所要時間などの条件をもとに、独自のAIアルゴリズムで最適な移動ルートを瞬時に算出・可視化する AIルート最適化サービス「らくらくルートAI(https://techfirst.co.jp/rkai/lp1)」 の提供を開始しました。

「らくらくルートAI(https://techfirst.co.jp/rkai/lp1)」は、GoogleマップやOpenStreetMapなどの地図上に最適ルートを直感的に表示できる革新的なソリューションです。算出されたルートは、複数人・複数車両への割り当てにも対応しており、共有機能を通じてチーム全体で効率的に活用することができます。

人手に頼っていた“ルート作成業務”をAIで自動化

本サービスは、物流、タクシー配車、宅配、移動販売、観光ガイド、除雪作業、校外学習など、移動を伴う幅広い業務シーンで活用できます。

これまで担当者の経験や勘に依存していたルート作成やタスク配分をAIが自動化することで、業務効率の大幅な向上と属人化の解消を実現します。

業務に応じたソリューションの提供/ごみ収集・物流・教育・学校・デリバリー・タクシーなど

ゴミ収集業務など公共分野にも即応用可能

たとえばゴミ収集業務では、従来必要だった住所入力や手作業でのタスク割り振りを削減。

CSVデータを取り込むだけで最適な収集ルートが生成され、各ドライバーへ自動的に配信されます。これにより、現場負担の軽減と運用効率の向上に貢献します。

ルート作成・タスク振り分け・作用順検討などの手作業で行っていた業務が全てAIで対応可能

地方自治体・地域企業の課題に寄り添う高いカスタマイズ性

「らくらくルートAI(https://techfirst.co.jp/rkai/lp1)」は、地方自治体や地域密着型企業が抱える課題解決に直結する柔軟なカスタマイズ性を強みとしています。

季節イベントや地域特有の条件にも対応できるほか、交通渋滞、工事情報、天候などのリアルタイム要素を加味した、より精緻なルート提案が可能です。

また、ユーザー側でのシステム運用は不要。

直感的なUI/UX設計により、ICTに不慣れな方でも簡単に利用できます。

先端AI技術の社会実装としての価値

本サービスは、学術的には先端AI技術の社会実装例として意義を持ち、技術的には高精度なルート最適化アルゴリズムを備えています。

さらに、物流・交通・観光・公共サービス分野をはじめとする幅広い領域への展開が可能で、市場性・将来性の観点からも高い拡張性を有する、イノベーション性の高いサービスです。

らくらくルートAIログイン画面らくらくルートAIリアルタイム画面

テックファースト株式会社(https://techfirst.co.jp/)

テックファースト株式会社(https://techfirst.co.jp/)は、地方創生DXを通じて、自治体・民間企業のデジタル変革を総合的に支援。行政業務DXやデジタル地域通貨・ポイントアプリなど、地域課題解決につながるソリューションをサブスクリプション型で提供し、補助金活用から導入・運用まで伴走型でサポートします。持続可能な地域の成長に貢献するDXを実現します。

【会社概要】

会社名：テックファースト株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内 ３丁目４番１号 新国際ビル

北海道岩見沢市有明南1-29 新産業支援センター

代表者：代表取締役 林龍太

自社ホームページURL：https://techfirst.co.jp/