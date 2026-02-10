VRスキー体験やミラノ・コルティナ2026公式マスコット展示で冬季オリンピックの熱気を先取り！「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」開催レポート

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

TCL JAPAN ELECTRONICS（本社：東京都中央区、代表取締役：蒋 賛）は、2026年2月6日（金）から2月8日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1Fにて、ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の世界観を体感できる体験型イベント「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」を開催しました。

会場には、VRによるスキー競技体験や、公式マスコット「ミロ」「ティナ」の巨大フィギュア展示など、冬季オリンピックの熱気を先取りできる多彩な体験コンテンツが集結し、多くの来場者で賑わいました。

■ 高さ約2.5mの“東京最大級ガチャガチャ”が注目の的に

イベントの中でも特に注目を集めたのが、高さ約2.5mを誇る東京最大級の巨大ガチャガチャ。

会場内の各エリアを体験し、SNS投稿を行った来場者が挑戦できる仕組みとなっており、ガチャガチャ前には連日多くの来場者が列を作りました。ガチャガチャでは、本イベント限定のオリジナルノベルティをプレゼント。

「何が出るかわからないワクワク感」と「巨大サイズならではのインパクト」で、会場の象徴的なフォトスポットの一つとなりました。

■ VRスキー体験で“冬季オリンピックの臨場感”を体感

VR技術を活用したスキーシミュレーター体験エリアでは、実際の競技コースを再現したステージをTCLの大画面ディスプレイで体験。来場者は、まるで本物のゲレンデに立っているかのような臨場感の中、体を左右に傾けながらスキー競技に挑戦しました。体験を終えた後に画面を振り返りながら談笑する姿が見られるなど、会場の随所でスキー体験を楽しむ様子がうかがえました。

体験エリア周辺では、滑走シーンが映し出される大型スクリーンに足を止める来場者の姿や、体験中の様子を撮影する来場者が多く見られ、イベントの中でも特に賑わいを見せました。

■ その場で“思い出が形になる”フォトマグネット体験も

会場内には、専用の撮影機で写真を撮影し、好きなフレームを選ぶことで、その場でオリジナルマグネットを作成できる体験コンテンツも登場しました。撮影から完成までを会場内で完結できるため、来場者はイベントの思い出を“形にして持ち帰る”ことができるコンテンツとして楽しむ姿が見られました。

また、撮影した写真はAI技術を活用し、漫画風やコスプレ風など、さまざまなテイストに加工することも可能。出来上がったマグネットを手に取って記念撮影をする様子も見られ、会場内でも特に盛り上がりを見せるエリアの一つとなりました。

■ 公式マスコット「ミロ」「ティナ」の巨大フィギュアも登場

会場には、ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の公式マスコット「ミロ」「ティナ」の巨大フィギュアも登場。

フィギュアの前では、スマートフォンやカメラを手に記念撮影を行う来場者の姿が多く見られ、子どもから大人まで幅広い層が足を止めるフォトスポットとして親しまれました。

■ TCLの最新家電を“見て・触れて”体感

TCL家電展示エリアでは、大型Mini LEDテレビをはじめ、エアコンや洗濯機などの最新家電製品を展示。

映像美や機能性を実際に体感できる場として、製品に足を止める来場者の姿が多く見られました。

■ TCLについて https://www.tcl.com/jp/ja

TCLは、中国発で世界屈指の総合家電製品メーカーです。TCLは、日々のイノベーションにより、お客様方の「クリエイティブライフ」を支える商品を提供し続けることに創業以来心がけております。そして、ネットワーク動画再生技術および、TCLグループ製の液晶パネルの先端技術を活かした高品質の液晶テレビをお客様へお届けしております。今後も、液晶テレビを販売供給するにあたり、万全なる品質管理と充実したアフターサービスを最大の目標として掲げ、日々製品の品質向上に努めてまいります。