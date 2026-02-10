【J:COM BUSINESSセミナー】名刺情報を武器にする営業術セミナー＆防犯カメラ活用術&電話DXセミナー開催

【2月26日開催】新年度の成功をつかむ！名刺情報を武器にする 営業術セミナー

JCOM株式会社

新年度のスタートダッシュは「人脈管理」がカギ！名刺情報をただ保管するだけで終わっていませんか？このセミナーでは、名刺情報を営業活動にどう活用するかを徹底解説。営業効率を上げ、成果につなげるための具体的な方法をお伝えします。

名刺は単なる連絡先ではなく、営業活動を広げるための“重要な情報資産”です。しかし、効果的な整理・管理方法や活用法を実践できていない可能性が多いのも事実。

本セミナーでは、名刺管理システムを用い、名刺情報を営業活動に最大限活かす方法を学んでいただけます。

■開催日時：2026年2月26日（木） 14:00～14:30

■開催方法：オンライン（Zoom）

※お申し込み後、登録したメールアドレス宛にZoomのURLが届きます。

■申込：https://mkt.business.jcom.co.jp/public/application/add/1154

■主催：J:COM BUSINESS

■参加費：無料

■申込締切：2026年2月25日（水） 23:59まで

【3月5日開催】屋外の盗難・不法侵入を防ぐ ネット回線不要の防犯カメラ活用術

【こんな課題はありませんか？】

・屋外やネット環境のない場所での監視方法に困っている

・工事費用や設置の手間を最小限に抑えたい

・現場の安全対策を強化したい

・夜間・無人時間帯のリスク管理が課題

屋外での防犯カメラ設置は、ネット環境がない・設置工事が高額といった理由から、導入を諦めてしまうケースは少なくありません。

本セミナーでは、そんな課題を解消する 「SIM型防犯カメラ」 をテーマに、ネット回線がない場所でも使える仕組みと、現場で実際に効果を出している活用方法を、初めての方にもわかりやすく解説します。

■開催日時：2026年3月5日（木） 14:00～14:30

■開催方法：オンライン（Zoom）

※お申し込み後、登録したメールアドレス宛にZoomのURLが届きます。

■申込：https://mkt.business.jcom.co.jp/public/application/add/758

■主催：J:COM BUSINESS

■参加費：無料

■申込締切：2026年3月4日（水） 23:59まで

【3月10日開催】”電話業務の刷新”で新年度の良いスタートを！働きやすい環境から強い組織をつくる

「電話業務」にまつわる悩みは、多くの企業で起きています。事務職や営業職が日々の電話対応に追われ、本来の業務に時間を割けない、若年層の「電話嫌い」による対応負担の偏り、さらには顧客ハラスメント（カスハラ）による心理的ストレスといった現状――これらは業務効率と従業員満足度の低下を招く大きな原因です。

本ウェビナーでは、クラウドPBXを活用して電話業務を「刷新」し、こうした課題を解決する方法をお伝えします。業務効率化、コスト削減、そして働きやすさを両立し、離職を防ぎながら「強い組織づくり」を目指すためのノウハウを、具体的な事例とともにご紹介します。

＜このセミナーで期待できる効果＞

・電話対応の負担が減り、本来業務に集中できる環境づくりと業務効率化

・電話対応ストレスの軽減による従業員の心理的安全性向上

・若年層が働きやすい環境整備と離職率低下の実現

■開催日時：2026年3月10日（火） 14:00～14:30

■開催方法：オンライン（Zoom）

※お申し込み後、登録したメールアドレス宛にZoomのURLが届きます。

■申込：https://mkt.business.jcom.co.jp/public/application/add/1220

■主催：J:COM BUSINESS

■参加費：無料

■申込締切：2026年3月9日（月） 23:59まで

<問い合わせ先>

J:COM BUSINESS セミナー事務局：jcombusiness-mg@jupiter.jcom.co.jp

■J:COM BUSINESSセミナーとは

地域企業の皆さまに寄り添いながら、DX推進や企業課題解決に役立つ最新のテクノロジーやサービスを、誰もが気軽に学べる場として提供いたします。テーマは「初心者の方でも安心して一歩踏み出す場づくり」。難しい内容を噛み砕き、わかりやすく丁寧にお伝えすることで、取り組みの第一歩をサポートいたします。

参加費は無料で、まずは気軽に受講をいただけるようZoomを利用したウェビナー形式で開催いたします。なお、今後コンテンツによってはより身近な形の対面形式での開催も行う予定としており、地域企業の皆さまに寄り添った支援を継続して提供してまいります。いずれの形式も多くの皆さまにご参加いただけるよう参加費は無料です。