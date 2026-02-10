フューチャースピリッツ、大阪拠点をJAM BASEへ移転

株式会社フューチャースピリッツ

株式会社フューチャースピリッツ（本社：京都市下京区、代表取締役：谷孝 大、以下 フューチャースピリッツ）は、2026年3月2日（月）に大阪拠点を「グランフロント大阪」から「グラングリーン大阪 北館 JAM BASE」へ移転することをお知らせいたします。

本移転を通じて、パートナー企業との技術連携強化および、自治体DX・地域課題解決に向けた共創をさらに推進してまいります。

■移転の背景と展望

JAM BASE（グラングリーン大阪 北館）

移転先となるJAM BASEは、2024年9月に開業した「グラングリーン大阪」の中核を担うイノベーション拠点です。

大企業、スタートアップ、大学・研究機関、行政・経済団体など、多様なプレイヤーが集積し、業種や規模を超えた共創が生まれる環境が整っています。

フューチャースピリッツはこの環境を活かし、クラウドインフラ・セキュリティ領域を中心に、自治体や企業のDX推進に向けた実証や共同開発を加速してまいります。

パートナー企業との連携強化

JAM BASEには、当社がパートナーとして連携するさくらインターネット株式会社も本社を置いており、同一施設に拠点を構えることで、ソリューション開発やセミナー・イベントの共催などにおいて、さらなる連携強化を目指してまいります。

新たな共創と事業機会の創出へ

JAM BASEに集う企業・研究機関・行政機関との交流を通じて、新たな共創の創出や、自治体DX・地域課題解決に向けた取り組みなど、これまでにない事業機会の獲得を目指してまいります。

具体的には、自治体向けクラウド基盤の整備支援、セキュリティ強化、BCP／危機管理領域での共同検討などを進めていく予定です。

今回の移転を契機に社員一同、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■移転概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/114505/table/12_1_6d43c6aca578085ae93a571bbb4eb819.jpg?v=202602100151 ]

株式会社フューチャースピリッツ

・代表者：谷孝 大

・設立：2000年1月／資本金：1億円

・URL： https://www.future-s.com/

・事業内容：クラウドインフラ構築・運用、システム開発、デジタルマーケティング支援、AI/データ活用支援