住宅テックラボ、JAXA発スタートアップ・WHEREと業務提携 オーナーデータ連携により不動産売買・賃貸管理事業者 向けサービス展開を加速

株式会社住宅テックラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梶宏輔、以下「住宅テックラボ」）は、株式会社WHERE（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：阿久津 岳生、以下「WHERE」）と、住宅テックラボが提供するオーナーサーチ（家主名簿取得サービス）に関する業務提携を開始しました。今回の提携により、WHEREが開発・提供する地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』における、主に不動産売買・賃貸管理事業者に向けたサービス展開を加速させ、より多くの顧客ニーズに対応してまいります。

住宅テックラボの会社概要および「オーナーサーチ（家主名簿取得サービス）」

株式会社住宅テックラボは、「デジタルとコンサル力で賃貸管理会社の可能性を開放する」をミッションに掲げ、不動産業界向けの情報配信・分析サービスを提供する不動産テック企業です。230以上のWEBサイトやパートナー企業から収集した不動産ビッグデータを基盤に、不動産管理会社や不動産事業者の営業・業務効率化を支援しており、情報分析・データ活用・コンサルティングまで一貫したサービスを展開しています。

同社が提供する「オーナーサーチ（家主名簿取得サービス）」は、公開されている登記簿から不動産オーナー情報の取得と、建物・土地等の不動産情報を紐付けて整理されたリストとしてご提供するサービスです。日本全国を対象に、建物情報とオーナー情報を体系的に整理した名簿を提供することで、不動産事業者の新規オーナー開拓や売却案件の獲得、営業戦略の高度化を支援しています。

業務提携の背景

WHEREは、衛星データとAIを活用し、地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』を通じて、不動産事業者の営業活動の変革に取り組んでまいりました。しかし、より実務に即した形でサービス価値を高めるためには、正確かつ網羅性の高いオーナーデータ基盤との連携が不可欠であると考えています。

今回の業務提携は、WHEREの持つ地権者探索・可視化のためのAI技術と、住宅テックラボの高精度なオーナーデータを組み合わせることで、不動産事業者がより戦略的・効率的にオーナーへアプローチできる環境を実現することを目的としています。両社は本提携を通じて、不動産業界における営業・取引のDXを推進し、業界全体の生産性向上と価値創出に貢献してまいります。

株式会社住宅テックラボ 会社概要

不動産に関わる全ての方にビッグデータを利用した業務効率化サービスを提供しています。

従来の不動産業界の伝統を尊重しながら、お客様をデータの力でパワーアップする。それが私たちのミッションです。

会社名：株式会社住宅テックラボ

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目29-5渋谷プライム7F

代表者：代表取締役 梶 宏輔（かじ こうすけ）

会社設立：2022年9月22日

事業内容：不動産情報配信事業・不動産情報分析事業・各種開発受託事業・各種コンサルティング/アドバイザリー事業

企業サイト：https://www.j-techlab.com/

株式会社WHERE 会社概要

「宇宙から地球の不動産市場を変える」というビジョンを掲げる、JAXA発のスタートアップ企業です。創業者の阿久津は、これまでに8社の不動産関連企業を起業・経営してきました。さらなる挑戦として、JAXA宇宙科学研究所内の総合研究大学院大学にて宇宙技術の研究に取り組み、衛星データとAIを活用したオフマーケット探索AI『WHERE』を開発。現在は、行政・民間を問わず多様な業種との連携を広げています。

会社名：株式会社WHERE

本社店所在地：東京都文京区向丘2-3-10

代表者：代表取締役 CEO 阿久津 岳生（あくつ たけお）

会社設立：2022年2月22日

事業内容：地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』の開発・販売、宇宙探査機の製造

特徴：衛星データとAIを活用し、不動産の探索から評価・管理・アプローチまで一貫して支援

企業サイト：https://pntwhere.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社住宅テックラボ

TEL：03-4446-6477（受付時間：9:30～18:00 ※土日祝及び弊社休業日を除く）

Mail：info@j-techlab.com

URL：https://www.j-techlab.com/about