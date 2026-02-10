【保育・療育事業経営者／管理者向け】「労務トラブル発生、その時どうする？」保育士資格を持つ弁護士が教える初動対応セミナーを2月17日・18日に開催

株式会社カタグルマ

株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長／CEO：大嶽 広展）は、2026年2月17日（火）・18日（水）の2日間、保育事業者を対象としたオンラインセミナー『労務トラブル発生！そのときどうする？保育事業者が知っておきたい初動対応』を開催いたします。

講師には、弁護士でありながら保育士・幼稚園教諭の資格も保持し、保育現場の法務に精通する木元有香法律事務所 代表弁護士の木元 有香氏をお招きします。

◆ セミナー開催の背景

現在、保育現場では深刻な人材不足 や配置基準への対応を背景に、職員との労務トラブルが複雑化・増加傾向にあります。問題行動や勤務態度の不良、メンタル不調などへの対応において、経営者や園長が「どこまで指導してよいのか」「解雇や処分は可能なのか」といった判断に迷い、対応が後手に回るケースも少なくありません。

労務トラブルは、初期段階の判断ミスがのちの大きな紛争や裁判、現場の士気低下へとつながります。本セミナーでは、4月の新入職員受け入れを前に、トラブルを未然に防ぎ、発生時に最小限の負担で解決するための「初動対応」を専門家が具体例とともに解説します。

◆ 本セミナーの主な内容

-労務トラブル発生時の初動対応と判断フロー

経営者・園長が最初に取るべき対応と、やってはいけないNG対応を整理します。 4月採用職員のトラ--ブルと「試用期間」の法的ルール

新入職員のスキル不足や理念不一致に直面した際の適切な対応とは。

-懲戒処分・懲戒解雇の違いと実務上の注意点

不当解雇と訴えられないための境界線と、就業規則活用のポイント。

-有期・無期雇用別に見る労務トラブル対応の考え方

雇用形態ごとに異なる「更新拒否」や「不利益変更」の落とし穴を解説。

◆ このような経営層・園長先生におすすめです

職員トラブルに対し、法的にどこまで踏み込んで良いか判断に迷っている 4月の入職直後に起こりやすい「採用ミスマッチ」への備えをしたい 懲戒処分や解雇の判断基準を明確にし、紛争化を未然に防ぎたい メンタル不調者や勤務態度に問題がある職員への向き合い方に悩んでいる

◆ 講師プロフィール

木元有香法律事務所 代表弁護士 木元 有香（きもと ゆか）氏

東京大学法学部卒業、2008年弁護士登録。2014年に保育士資格、2018年に幼稚園教諭一種免許を取得。「保育現場を知る弁護士」として14年以上にわたり保育施設向けの法務・労務サービスを提供。

著書に『図解／詳解 保育現場で起こる ハラスメント大全』（新日本法規出版、2025年）など多数。保育雑誌「保育ナビ」での連載など、現場に即した分かりやすい解説に定評がある。

【開催概要】

セミナー名： 労務トラブル発生！そのときどうする？保育事業者が知っておきたい初動対応

日時：

-2026年2月17日（火）13:00～14:00

-2026年2月18日（水）13:00～14:00

※両日とも同内容です。ご都合の良い日程を選択いただけます。

参加費： 無料

ツール： オンラインセミナー

講師：木元有香法律事務所 代表弁護士 木元 有香

特典：アンケート回答者全員に「本日のセミナーテキスト」をプレゼント

詳細・お申し込み：https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8K4F669rpz

◆ 会社概要

会社名：株式会社カタグルマ

事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売

所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階

※2025年1月より移転

代表者名：大嶽広展

従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）

資本金：3,500万円（資本準備金含む）

URL： https://katagrma.jp/