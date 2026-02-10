ARROVA、デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」にて『とある科学の超電磁砲T』アニメに忠実なVRChat向けデジタルファッションの制作に着手

株式会社ARROVA(C) 2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河合 佑介、以下ARROVA）は、『とある科学の超電磁砲T』の原作に忠実なVRChat向けデジタルファッションの制作に着手したことをお知らせします。本企画では、版元監修のもと、作品世界の設定・デザイン・ディテールを丁寧に再現したデジタルファッションを制作し、VRChatユーザーおよび作品ファンの皆さまに向けて順次提供してまいります。

本商品は当社が運営する、デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE（トウキョウ アバターゲート）」にて販売を予定しております。

公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/

■ 『とある科学の超電磁砲T』デジタルファッション制作について

「TOKYO AVATAR GATE」は、日本のマンガ・アニメ等の公式作品と連動し、VRChatをはじめとするメタバース空間で利用できる“公式デジタルファッション”を提供しています。

今回の取り組みでは、『とある科学の超電磁砲T』の原作の魅力を損なうことなく、ファンの皆さまが“身にまとう”形で作品世界を体験できるデジタルファッションを目指し、制作を開始しました。

制作のポイント（予定）

・アニメの設定・衣装デザインを踏まえた、原作に忠実な造形／表現

・版元監修によるクオリティと世界観の担保

・プラットフォーム仕様はVRChatに準拠（VRChat内での着用を前提に制作）

■ 制作キャラクター（衣装）

本企画では、以下2キャラクターの衣服（衣装）を制作します。

・御坂美琴（みさか みこと）

・白井黒子（しらい くろこ）

※制作アイテムの内容（衣装の種類、同梱物、表現仕様など）の詳細は、確定次第あらためてご案内します。



プロデュース：株式会社ARROVA

制作：株式会社V

■ 対応アバターについて（公式Discordアンケートで募集）

本商品の対応アバター（対応するVRChatアバター素体）については、より多くのユーザーの皆さまに快適にご利用いただけるよう、TOKYO AVATAR GATE公式Discordにてアンケートを実施し、ご要望を募集します。

アンケート結果を踏まえ、対応アバターの優先順位や制作計画を検討のうえ決定いたします。

公式Discordコミュニティ：https://discord.com/invite/YhwbxTybdH

・アンケート実施場所：TOKYO AVATAR GATE 公式Discordコミュニティ

・参加方法：上記の公式Discordに参加のうえ、該当アンケートにご回答ください

※アンケートの実施時期・回答方法等の詳細は、公式Discordおよび公式Xにてご案内します。

■ 今後の発表について

販売開始時期、価格、対応アバター、販売ページ等の詳細は、決まり次第、公式サイト・公式X・公式Discordにてお知らせします。



＜「TOKYO AVATAR GATE」概要＞

■株式会社ARROVA https://www.arrova.co.jp/(https://www.arrova.co.jp/)

ARROVAは、博報堂ＤＹグループの株式会社Hakuhodo DY ONEの子会社。国内初のゲームメディア専業マーケティングエージェンシー。ゲーム空間内に溶け込む「インゲーム広告」を始め、CGI ・AR・ブランドゲームといった“バーチャル空間”と “リアル空間”とを接続させるエンターテイメント体験を生活者に提供しています。

- 広告販売事業：インゲーム広告、ゲーム実況配信等のコンテンツ内広告- 広告クリエイティブ制作事業：ARコンテンツ制作、CGI動画制作- ゲーム制作事業：Fortnite/ROBLOX内独自ブランドゲームの制作、ブラウザゲーム制作- デジタルファッション事業：デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」の運営

代表者 ： 代表取締役 河合 佑介

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 ： 2023年8月1日

事業内容 ： ゲームメディアを用いたマーケティング支援/媒体・サービス開発

【本件についてのお問い合わせ】

株式会社ARROVA

広報担当 E-mail：contact@arrova.co.jp

※記載の仕様・販売時期・対応アバター・対応プラットフォーム等は、予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式サイト・公式X・公式Discordをご確認ください。