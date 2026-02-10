約8万件※の求人を掲載する、業界最大級のデータベース『HITO-Linkエージェント』　サービス開始6か月で利用エージェント数1,000社突破

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也、以下パーソルイノベーション）が展開する約8万件※の求人を掲載する業界最大級の求人データベース『HITO-Linkエージェント』（https://www.hito-link.jp/agent/）は、2025年12月末時点で利用エージェント数が1,000社を突破しました。今後も企業の採用活動を効率化し、採用決定までのプロセス改善に貢献していきます。

※2025年9月時点 自社調べ

■利用エージェント数1,000社突破 開始6カ月で急成長、採用現場での活用が急速に拡大

約8万件※の求人を掲載する業界最大級の求人データベース『HITO-Linkエージェント』は、2025年7月に人材紹介会社向けにサービスを開始以来、企業と人材紹介会社の円滑な連携を支援してきました。

本サービスでは従来採用企業と人材紹介会社の間で発生していた情報共有や進捗確認の手間を削減し、コミュニケーションを効率化することで、採用決定までの時間を短縮し、採用スピードの向上と質の高いマッチングを実現しています。

今回、サービス開始から6カ月で利用エージェント数が1,000社を突破した背景には、人材確保の難易度が高まる中で、採用活動の効率化や情報共有の円滑化を求める声が高まっていることがあると捉えています。

今後も『HITO-Linkエージェント』は、求人データベースのさらなる拡充と機能強化を進め、企業と人材の最適なマッチングを実現し、採用市場の進化に貢献してまいります。

■『HITO-Link』事業統括部 統括部長 朴 勝燮(ぱく すんそ)よりコメント

『HITO-Linkエージェント』は、サービス開始6か月で利用エージェント数が1,000社を突破しました。多くの企業様・人材紹介会社様に『HITO-Linkエージェント』をご活用いただいていることを、大変ありがたく感じています。

近年、採用市場では人材不足に加え、企業に求められるスキルの高度化・多様化が進み、採用活動においてスピードと精度の両立が一層求められています。一方で、エージェント活用の拡大に伴い、情報共有や進捗管理の煩雑さが現場の負担となっている課題も顕在化しています。

『HITO-Linkエージェント』は、こうした課題に向き合い、単なる求人データベースではなく、「採用プロセスを前に進めるための基盤」として、ATS連携を通じた業務効率化と採用決定までのリードタイム短縮を支援してきました。直近半年で取り扱い求人数が増加している背景には、こうした実務レベルでの効率化が、採用成果につながっている点を評価いただいていることがあると受け止めています。

今後も『HITO-Linkエージェント』は、求人データベースの拡充と機能強化を進め、企業と人材紹介会社の双方にとって価値のある採用インフラとして進化させてまいります。

■『HITO-Linkエージェント』について

＜ https://www.hito-link.jp/agent/(https://www.hito-link.jp/agent/) ＞

パーソルグループで培った約8万件※１の求人を掲載する、業界最大級の求人データベースです。採用管理システム（ATS※２）との連携により、採用企業とのやり取りを効率化し、採用決定までの時間を短縮します。

※1:2025年9月時点 自社調べ

※2: Applicant Tracking Systemの略で、採用管理システム。企業の採用活動を効率化するため、応募者情報を一元管理し、選考プロセスを管理するためのシステム。

＜求人データベース＞

業界最大級の豊富な求人から、求職者に合った求人を簡単に検索できます。求人のリスト作成も可能です。

＜求職者の推薦・管理＞

求職者の情報管理や推薦内容、履歴書の作成もシステム上で完結でき、候補者との面談など、重要な業務に集中できます。

＜日程調整＞

候補日の提示や希望日選択など、面倒な日程調整もシステム上で簡単に行えます。

＜チャット機能＞

採用企業様とのやりとりが時系列で確認でき、ファイルの送付や保存もスムーズです。

＜選考管理＞

応募から面接・内定・入社までの選考フェーズやタスクを可視化することで、選考の進捗をスムーズに管理できます。

■『HITO-Linkエージェント』利用開始キャンペーン

『HITO-Linkエージェント』では、2026年3月まで、月額費用が無料になるキャンペーンを開催しています。

導入費用に加え、ランニングコストもかからずご利用いただけます。

問い合わせ先: hito-link-agent.info@persol-innovation.co.jp

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。