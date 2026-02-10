U-ZERO、DXコンサルティング支援のRidgelinezとコンサルティングパートナー契約を締結

株式会社U-ZERO

働きがいを高め、Unhappy（不幸せ）な働く人をゼロにするために従業員エンゲージメント改革を支援する株式会社U-ZERO（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役 CEO 兼 CPO：三村 真宗）は、このたびDXを中心とした総合コンサルティングファームのRidgelinez株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：森光 威文、以下Ridgelinez）とコンサルティングパートナー契約を締結しました。これにより、「U-ZERO エンゲージメントスイート」を通じて収集した従業員の声の分析、組織改革施策の立案・実行・定着化までを含めた支援を強化します。

近年、日本では、世界的に見ても低水準にある従業員エンゲージメントに加え、少子高齢化による労働力不足を背景に、持続的な成長を可能にする“人起点の経営”の重要性が高まっています。こうした流れの中で、エンゲージメントサーベイに取り組む企業は増加していますが、スコアの共有や数値改善が目的化し、自由記述の声が十分に活用されないなど、サーベイの形骸化が課題となっています。現場で施策に落とし込むことが難しく、従業員が声を上げなくなるケースも少なくありません。企業にとっても、サーベイを実施するだけではエンゲージメントが向上せず、対応に苦慮する状況が続いています。

U-ZEROは、AIを活用して従業員の本音を収集・分析し、経営に反映させるSaaS型ソリューション「U-ZERO エンゲージメントスイート」の提供を2025年5月に開始しました。これにより、スコアの深層原因、その課題と影響範囲、具体例、改善案など、従業員エンゲージメント向上のための質の高い情報を収集することが可能となります。

U-ZEROとRidgelinezは、今回の提携を通じて、「U-ZEROエンゲージメントスイート」を活用して従業員の声を収集・分析した企業の組織変革支援サービスを提供します。

具体的には、組織の現状整理と変革に向けた全体設計、従業員の声のリアルタイム収集と分析、課題の特定と優先順位付け、施策実行と定着の伴走支援を実施することで、人的資本経営の実現と企業の持続的な成長を支援します。

両社の強みを掛け合わせることで、従業員の声を起点とした組織改革を、より実効性のあるものへと導きます。

■株式会社U-ZERO 代表取締役 CEO 兼 CPO 三村 真宗 コメント

「今回の提携により、従業員エンゲージメントの可視化にとどまらず、企業の経営課題としての「働きがい」に本質的に向き合う支援が可能になります。人的資本経営が求められる今、エンゲージメントは単なる人事領域のテーマではなく、企業の持続的成長と競争力に直結する経営課題です。Ridgelinezとの連携を通じて、現場での行動変容までを支援する体制を強化し、日本企業の変革を後押ししてまいります。」

■Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。

■株式会社U-ZEROについて

U-ZEROは、「すべての人が幸せで"働きがい"のある未来へ」を掲げ、ギャラップ社による世界従業員エンゲージメント調査における日本のエンゲージメントを2024年の6％から2030年に10％、将来的には世界平均の23％へと引き上げることをミッションとするスタートアップです。経営と従業員が対話を重ねながら価値を共創する 「エンゲージメント共創経営」 の実現を目指し、「デジタル」（AIを活用したクラウドサービス）、「コンサルティング」（チェンジマネジメント支援）、「エンパワーメント」（研修など人的サービス）という3つのソリューションで日本企業のエンゲージメント改革を後押ししています。https://www.u-zero.com/

＜事業やサービス詳細に関するお問い合わせ＞

info@u-zero.com

＜本プレスリリースに関する報道機関からのお問い合わせ＞

U-ZERO パブリックリレーションズ事務局（日本パブリックリレーションズ研究所内）

u-zero@japan-pri.jp