Symantec、FireEye｜Mandiantで執行役員・営業本部長、Accentureでマネジング・ディレクターを歴任した前田和則が、AI Security社アカウントセールス本部長に就任

AIセキュリティ合同会社（本社：東京都新宿区、代表：堀居 隆生、以下「AI Security」）は、事業成長の加速に向けた体制強化の一環として、2026年2月1日より、アカウントセールス本部 本部長に 前田 和則 が就任したことをお知らせいたします。

前田は、長年にわたりセキュリティ／IT領域において、現場目線と業界知見を両立しながら、顧客価値の言語化・提案の型化・実行体制づくりをリードしてきました。AI Securityでは、顧客課題を起点に「セールス × プロダクト × デリバリー」をつなぐ“ハブ”として、提供価値の再現性を高め、事業成長を一層加速させてまいります。

◤就任の概要

就任内容

- アカウントセールス本部 本部長（2026年2月1日付）

役割

◤就任の背景

- 顧客課題起点での提案設計（価値の整理／翻訳、勝ち筋の設計）- セールス・プロダクト・デリバリーを横断する提案～実行の接続強化- 勝ちパターンの型化（わかりやすさ／再現性を軸にしたメソッド整備）- アライアンス／パートナー連携の推進（共同提案・共同施策・発信の強化）- 重点顧客におけるアカウント戦略の高度化（意思決定構造の把握、導入・運用定着までの実行設計）

セキュリティ市場の拡大に伴い、顧客の期待値は「提案」から「実装・運用で成果が出ること」へと急速にシフトしています。AI Securityは、現場で使えるセキュリティを“誰もがわかる・使える・守れる”形で実装していく「セキュリティの民主化」を重要テーマとして掲げています。

一方で、セキュリティ領域では、提供側の論理（売りたいもの）と、顧客が本当に求める価値の間にギャップが生まれやすい構造があることも事実です。前田はこのギャップに対し、「顧客が自然と“欲しい”と感じられる状態をつくる」ための価値翻訳フレームを構築し、現場に定着させることを営業スタイルとして磨いてきました。

AI Securityが掲げる「スピード（仮説→実行→改善）」と、セキュリティ人材が育ち活きる“土壌”を整える発想（人材スケールアウト構想）に共鳴し、今回の就任に至りました。

なお、本就任以前に前田 和則氏が代表・堀居 隆生と語った、セキュリティの未来をテーマにした対談インタビュー記事も公開しています。

→ https://aisecurity.co.jp/article/3638

◤前田 和則氏 プロフィール

エンジニア／PMとしてのキャリアを起点に、Sun Microsystems、Symantec、Accenture、FireEye｜Mandiant、Cybereason など外資系IT・セキュリティ企業で30年以上にわたり営業・アライアンス・組織づくりを推進。Symantec と FireEye｜Mandiant では営業本部長・執行役員、Accenture では Security Consulting 部門マネージング・ディレクターを歴任。現在は豊富な現場経験をもとに、技術とビジネスをつなぐ“翻訳者”として AI Security の事業成長に貢献している。

◤今後の取り組み

AI Securityは前田の参画により、以下を重点的に強化します。

◤コメント

- 提案の“わかりやすさ”と“再現性”の強化（民主化の鍵）- セールス×プロダクト×デリバリーの接続（提案から運用定着までの一気通貫）- 「AIを守る」「AIで守る」両輪のサービス設計（ガバナンス設計・ルール・教育も含めた実装）- アライアンス推進の強化（共同提案・共同発信・共同施策）

アカウントセールス本部 本部長 前田 和則

「セキュリティは、一部の専門家だけのものではなく、誰もが“わかる・使える・守れる”形で現場に根付いてはじめて価値が出ます。私はこれまで培ってきた業界知識や専門的な視点を、現場で本当に使える言葉と仕組みに翻訳し、再現性ある形で実装していく“翻訳者”として、AI Securityの成長に貢献していきます。」

AI Security 代表 堀居 隆生

「AI Securityが目指すのは“セキュリティの民主化”です。そのためには、わかりやすさと再現性を軸に、顧客課題起点で提案を磨き、実装・運用で成果が出るところまで責任を持つ必要があります。前田の参画により、セールス・プロダクト・デリバリーをつなぐハブが強化され、より一層、事業成長を加速できると確信しています。」

◤会社概要

AIセキュリティ合同会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9-16 三宅ビル4F

代表：堀居 隆生

事業内容：セキュリティコンサルティング、ゼロトラスト構想策定、インテグレーション、運用設計、人材支援、プラットフォーム開発

URL：https://aisecurity.co.jp/

◤お問い合わせ先

AIセキュリティ合同会社

Email：event@aisecurity.co.jp